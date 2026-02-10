Primul pas spre euro digital. PE a adoptat două amendamente pentru introducerea monedei virtuale. Aceasta ar putea să apară în 2029

BCE vrea să lanseze proiectul pilot în 2027. Foto: Getty Images

Membrii Parlamentului European şi-au exprimat, marţi, sprijinul de principiu pentru un euro digital, o versiune electronică a monedei unice pe care Banca Centrală Europeană doreşte să o implementeze până la sfârşitul deceniului şi care ar trebui să consolideze suveranitatea Europei în zona mijloacelor de plată, transmite AFP, conform Agerpres.

Parlamentul European, reunit săptămâna aceasta la Strasbourg, a adoptat două amendamente în favoarea proiectului euro digital, cu ocazia examinării raportului anual al Băncii Centrale Europene.

"Introducerea unui euro digital (...) este esenţială pentru a consolida suveranitatea monetară a UE, a reduce fragmentarea metodelor de plată şi a sprijini integritatea şi rezilienţa pieţei unice", susţine unul dintre aceste amendamente, adoptat cu o largă majoritate (438 de voturi pentru faţă de 158 contra).

Euro digital este o versiune electronică a monedei euro, care ar putea fi utilizată la fel ca şi numerarul pentru plăţi în magazine, online şi între persoane fizice, fără costuri suplimentare pentru utilizatori.

BCE, care a început să studieze fezabilitatea lansării propriei monede digitale în 2020, intenţionează să demareze faza pilot a proiectului în 2027 şi să înceapă emiterea de euro digitali în 2029, cu condiţia adoptării unui cadru legislativ european în acest an.

Pentru aceasta este nevoie de acordul Parlamentului European şi al statelor membre asupra proiectului de lege propus de Comisia Europeană pentru a concretiza acest proiect pe termen lung.

Consiliul European, organismul care reprezintă cele 27 de state membre, şi-a exprimat deja sprijinul pentru acest viitor cadru legislativ, dar Parlamentul nu îl va discuta decât la primăvară.

Luând cuvântul, luni, în Parlamentul European de la Strasbourg, preşedinta BCE, Christine Lagarde, i-a îndemnat pe deputaţii europeni să îşi exprime sprijinul cât mai repede posibil şi a căutat să atenueze diversele preocupări exprimate de oponenţii proiectului.

BCE consideră euro digital ca o modalitate de a consolida suveranitatea economică europeană, având în vedere că sistemele de plată online sunt dominate în prezent de grupurile americane Visa şi Mastercard.

Cu toate acestea, există unele îngrijorări, în special în ceea ce priveşte confidenţialitatea plăţilor şi riscul ca euro digital să înlocuiască monedele şi bancnotele.

În niciun caz, BCE "nu va avea acces la datele personale ale utilizatorilor, iar euro digital nu este destinat să înlocuiască numerarul", a asigurat Lagarde. Euro digital, pe care consumatorii îl vor putea folosi sau nu, "va evita dependenţa excesivă de furnizorii străini pentru sistemele de plată esenţiale pentru buna funcţionare a economiei noastre", a adăugat preşedintele BCE.