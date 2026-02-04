Euro digital divizează Parlamentul European: Cash digital, alternativă la numerar, sau monedă strict controlată

Un vot asupra dosarului privind euro digital este așteptat în luna mai. Sursa foto: Getty Images

Parlamentul European încearcă să găsească un compromis cu privire la funcționarea monedei euro digitale, noi blocaje punând în pericol proiectul, potrivit surselor citate de Euronews.

Eurodeputații nu se pun de acord dacă euro digital ar trebui să fie mai degrabă echivalentul numerarului, cu plăți offline și un nivel ridicat de confidențialitate, sau un instrument electronic strict controlat, integrat în sistemul bancar.

Divergențele privesc și gradul de anonimat al tranzacțiilor, rolul băncilor comerciale în distribuirea monedei, limitele de deținere pentru cetățeni și temerile legate de o eventuală "monedă programabilă”, ceea ce face dificilă conturarea unui compromis legislativ și riscă să blocheze inițiativa.

Lipsă de compromis în Parlamentul European privind euro digital

Conform ordinii de zi a reuniunii de marți, raportorul Partidului Popular European (PPE), Fernando Navarrete, care se ocupă de dosar în Parlamentul European, a făcut o nouă propunere privind conceptul de euro digital, numindu-l „monedă electronică”.

Acest model ar fi utilizat doar pentru plăți offline și ca o „formă digitală tokenizată” de numerar, fără a acorda utilizatorilor conturi de retail în registrul Băncii Centrale Europene (BCE).

Socialiștii și Democrații (S&D) și Renew Europe susțin propunerea Comisiei Europene, potrivit căreia utilizatorii dețin conturi de retail în registrul BCE și utilizează moneda euro digitală atât online, cât și offline.

„Europa trebuie să dețină și să controleze infrastructura sa critică. Într-o perioadă de schimbări geopolitice fără precedent, în timp ce asistăm la dizolvarea bazelor de reguli ale ordinii internaționale, suveranitatea plăților trebuie să fie ancorată în infrastructura comună”, a declarat pentru Euronews raportorul din umbră al S&D, Nikos Papandreou.

Parlamentul European este singura instituție care nu a adoptat încă o poziție cu privire la dosar, țările UE convenind deja asupra poziției lor în decembrie anul trecut.

Un vot asupra dosarului este așteptat în luna mai, în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European, dar diviziunile dintre legislatori ar putea împiedica adoptarea acestuia.

În cazul în care euro digital va fi aprobat în plen, Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul European ar negocia apoi un acord politic. Cu toate acestea, nu pot avea loc negocieri între cele trei până când Parlamentul nu convine asupra unei poziții.

Între timp, o coaliție formată din zece mari bănci europene a lansat oficial o nouă companie cu sediul la Amsterdam, numită qivalis, pentru a crea propria monedă digitală stabilă (stablecoin) legată de euro, capabilă să contracareze dominația covârșitoare a sistemelor digitale americane în dolari.