Euro digital, aproape de lansare. Cum va funcționa pentru tranzacțiile viitorului

Proiectul euro digital câştigă teren. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Consiliul Uniunii Europene a anunțat, vineri, că a aprobat poziţia sa de negociere privind introducerea euro digital, care să poată fi folosit pentru realizarea tranzacțiilor.

“Consiliul a convenit astăzi asupra poziției sale de negociere cu privire la propunerile cheie de consolidare a monedei euro prin permiterea introducerii unui euro digital și prin o mai bună clarificare a statutului de mijloc legal de plată al numerarului în euro. La rândul lor, aceste inițiative vor contribui la îmbunătățirea autonomiei strategice, a securității economice și a rezilienței UE”, se arată într-un comunicat de presă.

Propunerile se referă la două regulamente care stabilesc cadrul juridic pentru potențiala emitere a unui euro digital și la un regulament care vizează protejarea rolului numerarului în UE prin asigurarea acceptării și disponibilității sale pe scară largă.

Potrivit Consiliului UE, Euro digital ar completa numerarul și ar fi disponibil publicului larg și întreprinderilor pentru a efectua plăți oricând și oriunde în zona euro.

“Fiind o facilitate cu adevărat publică, susținută direct de Banca Centrală Europeană (BCE), aceasta ar contribui la păstrarea monedei băncii centrale ca principală ancoră pentru un sistem de plăți funcțional”, se precizează în comunicat.

Cum va putea fi folosit euro digital

Conform propunerii, euro digital ar urma:

• să fie disponibil online sau offline și, prin urmare, să poată fi utilizat chiar și fără conexiune la internet

• să permită plăți și transferuri de bani cu un grad ridicat de confidențialitate

• să existe alături de mijloacele de plată private naționale și internaționale, cum ar fi cardurile sau aplicațiile administrate de furnizori privați

Odată ce propunerea de stabilire a cadrului juridic va fi adoptată de Parlamentul European și Consiliu, în cele din urmă, BCE va trebui să decidă dacă va emite euro digital. BCE a indicat recent că euro digital ar putea fi operațional până în 2029.

Consiliul a clarificat o serie de elemente importante privind conceperea euro digital.

Pentru a evita utilizarea euro digital ca rezervă de valoare și orice impact asupra stabilității financiare, textul prevede limite privind suma totală de euro digitali care pot fi deținuți în conturi digitale online și în portofele digitale în orice moment. Limitele vor fi stabilite de BCE, dar trebuie să respecte un plafon general convenit de Consiliu, care va fi revizuit cel puțin o dată la doi ani.

Furnizorii de servicii de plată nu pot percepe taxe consumatorilor pentru anumite servicii obligatorii, cum ar fi deschiderea și închiderea conturilor, efectuarea tranzacțiilor de plată digitale în euro din contul sau portofelul lor sau alimentarea și golirea conturilor sau portofelelor digitale în euro cu bani din alte conturi de depozit ale aceluiași furnizor de servicii de plată. Cu toate acestea, anumite servicii cu valoare adăugată pot fi supuse unor comisioane.