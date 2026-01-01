„Îmi cumpăr prezervative pentru toată viața”. China crește, din 2026, cu 13% prețul la contraceptive pentru a stimula natalitatea

Datele oficiale arată că populația Chinei a scăzut timp de trei ani consecutivi, cu doar 9,54 milioane de copii născuți în 2024. Foto: Profimedia Images

Chinezii vor plăti o taxă de 13% pentru contraceptive începând cu 1 ianuarie 2026, în timp ce serviciile de îngrijire a copiilor vor fi scutite de taxe. Măsurile fac parte dintr-un pachet adoptat de a doua cea mai mare economie a lumii în încercarea de a stimula natalitatea, relatează BBC.

O reformă a sistemului fiscal, anunțată la sfârșitul anului trecut, elimină numeroase scutiri care erau în vigoare încă din 1994, când China aplica încă politica strictă a copilului unic, valabilă timp de decenii.

Astfel, serviciile legate de căsătorie și îngrijirea persoanelor vârstnice sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată (TVA), parte a unui efort mai amplu care include extinderea concediului parental și acordarea de ajutoare financiare.

Populația Chinei e în scădere

Confruntat cu o populație în curs de îmbătrânire și o economie lentă, Beijingul încearcă intens să încurajeze mai mulți tineri chinezi să se căsătorească și cuplurile să aibă copii.

Datele oficiale arată că populația Chinei a scăzut timp de trei ani consecutivi, cu doar 9,54 milioane de copii născuți în 2024. Aceasta reprezintă aproximativ jumătate din numărul nașterilor înregistrate cu un deceniu în urmă, când China a început să relaxeze regulile privind numărul de copii permis.

Cu toate acestea, impozitarea contraceptivelor, inclusiv prezervativele, pilulele anticoncepționale și dispozitivele contraceptive, a stârnit îngrijorări legate de sarcinile nedorite și de rata infecțiilor cu HIV, dar și ironii. Unii atrag atenția că ar fi nevoie de mult mai mult decât prezervative mai scumpe pentru a-i convinge să aibă copii.

În timp ce un comerciant le-a recomandat cumpărătorilor să facă provizii înainte de scumpire, un utilizator de pe rețelele sociale a glumit: „Îmi cumpăr acum prezervative pentru toată viața”.

„Oamenii pot face diferența între prețul unui prezervativ și costul creșterii unui copil”, a scris altcineva.

China este una dintre cele mai scumpe țări din lume pentru creșterea unui copil,potrivit unui raport din 2024 al Institutului de Cercetare Demografică YuWa din Beijing. Costurile sunt amplificate de taxele școlare dintr-un sistem educațional extrem de competitiv și de dificultățile cu care se confruntă femeile în a îmbina munca cu rolul de părinte, arată studiul.

Încetinirea economică, provocată parțial de o criză imobiliară care a afectat economiile populației, a lăsat familiile, în special tinerii, mai puțin încrezătoare în viitor.

„Am un copil și nu mai vreau alții”, a spus Daniel Luo, în vârstă de 36 de ani, care locuiește în provincia estică Henan. „Este ca atunci când cresc tarifele la metrou. Când se scumpesc cu unu sau doi yuani, cei care folosesc metroul nu își schimbă obiceiurile. Tot trebuie să iei metroul, nu?”, a explicat el.

El a spus că nu este îngrijorat de majorarea prețurilor. „O cutie de prezervative ar putea costa cu cinci yuani în plus, poate 10, cel mult 20. Pe parcursul unui an, asta înseamnă doar câteva sute de yuani, complet accesibil.”

Pentru alții însă, costul ar putea fi o problemă, iar acest lucru o îngrijorează pe Rosy Zhao, care locuiește în orașul Xi’an, din centrul Chinei. Ea spune că scumpirea mijloacelor contraceptive, care sunt o necesitate, ar putea face ca studenții sau persoanele cu dificultăți financiare „să își asume riscuri”.

Acesta ar fi „cel mai periculos rezultat potențial” al politicii, a adăugat ea.

China colectează taxe de „oriunde poate”

Observatorii par împărțiți în privința scopului acestei reforme fiscale. Ideea că o majorare a taxei pe prezervative va influența natalitatea este „o exagerare”, a explicat demograful Yi Fuxian de la Universitatea din Wisconsin–Madison.

El crede că Beijingul este dornic să colecteze taxe „oriunde poate”, în contextul prăbușirii pieței imobiliare și al creșterii datoriei naționale.

La aproape 1.000 de miliarde de dolari, veniturile din TVA ale Chinei au reprezentat aproape 40% din totalul veniturilor fiscale ale țării anul trecut.

Decizia de a taxa prezervativele este „simbolică” și reflectă încercările Beijingului de a încuraja populația să crească ratele de fertilitate „remarcabil de scăzute” ale Chinei, a spus însă Henrietta Levin de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale.

Ea a adăugat că un alt obstacol este faptul că multe dintre politici și subvenții trebuie puse în aplicare de guvernele provinciale îndatorate și nu este clar dacă acestea dispun de suficiente resurse.

Măsura ratează cauzele reale ale scăderii fertilității

Abordarea Chinei de a-i îndemna pe oameni să aibă copii riscă, de asemenea, să se întoarcă împotriva sa, dacă populația simte că guvernul este „prea intruziv” într-o alegere profund personală, a mai spus Levin.

Recent, au apărut relatări în presă potrivit cărora femei din unele provincii au primit apeluri de la oficiali locali care le-au întrebat despre ciclul menstrual și planurile de a avea copii. Biroul local de sănătate din provincia Yunnan a declarat că aceste date sunt necesare pentru a identifica femeile însărcinate.

Însă acest lucru nu a ajutat imaginea guvernului, a spus Levin. „Partidul [Comunist] nu se poate abține să nu se amestece în fiecare decizie care îl preocupă. Așa ajunge, în unele privințe, să fie propriul său cel mai mare dușman.”

Observatorii și femeile însele spun că conducerea țării, dominată de bărbați, nu reușește să înțeleagă schimbările sociale care stau la baza acestor transformări mai ample, care nu sunt specifice doar Chinei.

Țările din Occident și chiar cele din regiune, precum Coreea de Sud și Japonia, se confruntă cu dificultăți în creșterea natalității pe fondul îmbătrânirii populației.

O parte din motiv este povara îngrijirii copiilor, care cade în mod disproporționat pe umerii femeilor, arată cercetările. Dar există și alte schimbări, precum scăderea numărului de căsătorii și chiar a întâlnirilor romantice.

Măsurile Chinei ratează adevărata problemă: modul în care tinerii interacționează astăzi, interacțiuni care evită tot mai mult conexiunile umane autentice, a spus Luo din Henan.

El a indicat creșterea vânzărilor de jucării sexuale în China, pe care o consideră un semn că „oamenii se autosatisfac”, deoarece „interacțiunea cu o altă persoană a devenit o povară”.

Viața online este mai ușoară și mai reconfortantă, a spus el, pentru că „presiunea (asupra tinerilor n.red) este reală”. „Tinerii de astăzi se confruntă cu mult mai mult stres din partea societății decât acum 20 de ani. Sigur, din punct de vedere material o duc mai bine, dar așteptările puse asupra lor sunt mult mai mari. Toată lumea este epuizată”, a conchis Luo.