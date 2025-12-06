"Prins, judecat și condamnat cu ajutorul AI." China implementează un sistem care dă fiori reci occidentalilor

Publicat la 23:45 06 Dec 2025

China implementează un sistem de supraveghere, control și sancțiuni penale bazat pe Inteligență Artificială, susține un raport al unui institut australian. Sursă foto: Getty Images

Partidul Comunist din China folosește Inteligența Artificială, AI, pentru a intensifica supravegherea și controlul celor 1,4 miliarde de cetățeni ai țării, relatează CNN.

În prezent, autoritățile chineze folosesc deja tehnologia AI pentru a anticipa manifestările publice și a monitoriza starea de spirit a deținuților din penitenciare, adaugă sursa citată, care menționează în acest sens un raport publicat recent de Institutul Australian de Politici Strategice (ASPI).

Documentul detaliază modul în care instrumentele AI ale guvernului de la Beijing au devenit mai sofisticate în ultimii doi ani, fiind utilizate „pentru a automatiza cenzura, a spori supravegherea și a suprima preventiv disidența”, pe fondul unei rivalități tehnologice tot mai mari cu SUA.

Raport australian: China controlează mai ușor și mai eficient populația cu AI

„China valorifică Inteligența Artificială pentru a face sistemele sale de control existente mult mai eficiente și mai intruzive. Inteligența artificială permite Partidului Comunist Chinez să monitorizeze mai mulți oameni într-o manieră mai strictă și cu mai puțin efort”, spune Nathan Attrill, coautor al raportului și analist senior pe probleme chineze în cadrul ASPI.

„În practică, IA a devenit coloana vertebrală a unei forme omniprezente și predictive de control autoritar”, adaugă el.

Potrivit autorilor studiului, pe lângă intensificarea controlului intern, Beijingul își consolidează puterea în străinătate, ca exportator global de tehnologie de supraveghere.

China a investit echivalentul a sute de miliarde de dolari în AI, făcând progrese mari în cercetare și dezvoltare, în ciuda faptului că Statele Unite încearcă să restricționeze furnizarea de cipuri de mare putere către statul comunist.

În ceea ce privește publicul chinez, acesta a îmbrățișat tehnologia pe scară largă: un sondaj din 2024 realizat de compania globală IPSOS a constatat că respondenții chinezi sunt mult mai entuziaști și mai optimiști în ceea ce privește AI decât cetățenii din alte 32 de țări.

Raport australian: Bejingul pregătește implementarea AI în toate etapele procesului de judecată penală

La vârful statului, însuși președintele Xi Jinping a subliniat importanța noilor tehnologii în politica țării.

La o întâlnire din noiembrie cu oficiali de rang înalt ai partidului, el a subliniat că AI „prezintă provocări pentru guvernarea spațiului cibernetic, oferind în același timp noi căi de sprijin”.

Aceste formulări sunt eufemisme pentru menținerea puterii și stabilității regimului, conform ASPI.

„Multe dintre intențiile și politicile guvernului devin acum realitate. Raportul ne arată clar cum China se îndreaptă către a utiliza Inteligența Artificială la nivel național. De îndată ce infrastructura digitală este gata, aceste lucruri sunt implementate”, afirmă Xiao Qiang, cercetător științific care studiază libertatea internetului la Universitatea Berkeley din California.

Având în vedere că AI este deja utilizată local în activități de poliție, proceduri judiciare și operațiuni în închisori, tehnologia ar putea fi integrată în cele din urmă în fiecare etapă a sistemului de justiție penală, în mod notoriu opac, al Chinei, avertizează ASPI.

Raport australian: Cum sunt monitorizați chinezii, pas cu pas

Monitorizarea începe cu vasta rețea de camere de supraveghere din China.

Nu există statistici complete privind numărul acestor dispozitive, însă estimările ASPI indică existența până la 600 de milioane de camere video.

Asta înseamnă aproximativ 3 camere video la fiecare 7 persoane.

Aceste dispozitive au din ce în ce mai multe capacități AI, cum ar fi recunoașterea facială și urmărirea locației.

Spre exemplu, documentele dintr-un district din Shanghai detaliază planurile pentru camere video și drone coordonate cu AI „pentru a descoperi automat infracțiunile și a aplica legea”, inclusiv alertarea poliției dacă se constituie adunări publice.

Curtea Supremă a Chinei a îndemnat, de asemenea, toate instanțele „să dezvolte un sistem competent de Inteligență Artificială până în 2025”, care să poată fi utilizat în diverse proceduri judiciare, inclusiv activități administrative, se arată în raportul ASPI.

Într-un exemplu menționat în document, un sistem AI din Shanghai poate recomanda dacă judecătorii și procurorii ar trebui să aresteze suspecții sau să acorde pedepse cu suspendare inculpaților.

În plus, este evocată presiunea autorităților pentru „închisori inteligente” în care instrumentele AI pot urmări locațiile și comportamentele celor încarcerați.

Astfel, într-un centru de detenție camerele cu recunoaștere facială au monitorizat expresiile „locatarilor”, semnalând gardienilor să fie gata de intervenție dacă deținuții devin furioși.

Într-un centru de reabilitare pentru dependența de droguri, pacienții au urmat terapie asistată de AI prin intermediul unor căști cu realitate virtuală.

Raport australian: Un deținut prins cu ajutorul AI va putea fi judecat și condamnat cu ajutorul AI

„Un inculpat prins cu ajutorul supravegherii bazate pe Inteligență Artificială și judecat într-o instanță deservită de Inteligența Artificială poate fi apoi condamnat, pe baza recomandării unui sistem de Inteligență Artificială, să-și ispășească pedeapsa într-o 'închisoare inteligentă' care încorporează tehnologie AI pe scară largă", se mai spune în raportul ASPI.

Biroul de Informații al Consiliului de Stat din China și Ministerul chinez al Justiției nu au răspuns solicitării CNN de a comenta pe marginea raportului institutului australian.

Anterior, autoritățile chineze au criticat ASPI, pe care-l acuză că primește finanțare de la agențiile guvernamentale americane și „nu are credibilitate”.

„Aceste tehnologii inteligente pot ajuta la prevenirea criminalității și pot face orașele chineze mult mai sigure. Însă din cauza sistemului politic, aceeași tehnologie poate fi utilizată și, de fapt, este utilizată pentru persecuție politică”, subliniază cercetătorul Xiao Qiang.

Sistemul judiciar din China, care răspunde în fața Partidului Comunist, se mândrește cu o rată de condamnare de peste 99%.

Raport australian: Companiile tehnologice chineze au un rol-cheie în intensificarea cenzurii și controlului

Companiile chineze, susținute și finanțate de guvernul central, lucrează în prezent la dezvoltarea de LLM (modele lingvistice mari) pentru limbile minoritare - între care uigura, tibetana, mongola și coreeana - pentru o mai bună monitorizare și un control mai eficient al comunicărilor în aceste limbi, a constatat ASPI.

Raportul a evidențiat, de asemenea, rolul celor mai mari companii tehnologice din China, despre care afirmă că sunt „facilitatori și implementatori-cheie ai politicilor de cenzură online ale Partidului Comunist Chinez”.

ByteDance, compania-mamă a TikTok, cenzurează conținutul de pe Douyin, versiunea aplicației utilizată în China, blocând sau diminuând vizibilitatea conținutului sensibil din punct de vedere politic.

Tencent, un gigant al rețelelor sociale și al jocurilor, folosește AI pentru a monitoriza comportamentul utilizatorilor și a le atribui „scoruri de risc” pe baza activității online, aceștia fiind sancționați pentru încălcări pe rețelele sociale, grupurile de chat și alte platforme de comunicare.

Motorul de căutare Baidu vinde o serie de instrumente de moderare a conținutului și a cooperat cu agenții guvernamentale în peste 100 de cazuri penale, în principal privind frauda și criminalitatea cibernetică, se precizează în raportul ASPI.

„În mediul online, Inteligența Artificială permite cenzura în timp real și modelarea opiniei publice. Platformele utilizează moderarea automată, analiza sentimentelor și algoritmi de recomandare pentru a reduce criticile și a promova narațiuni aliniate partidului”, a explicat Nathan Attrill, coautorul raportului.

Ecosistemul tot mai mare de instrumente chinezești de supraveghere și cenzură bazate pe AI are implicații globale: alte țări autoritare precum Iranul și Arabia Saudită au început, la rândul lor, să apeleze la Inteligența Artificială pentru a-și supraveghea populațiile, susține ASPI.