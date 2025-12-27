Un bărbat din Italia a fost arestat după ce a fost prins că ascunsese cocaină într-un panettone. Spunea că este zahăr pudră

Poliţiştii au descoperit într-o pungă de cumpărături doi panettone nedesfăcuţi care ascundeau patru doze de cocaină. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un bărbat în vârstă de 56 de ani a fost arestat în gara din localitatea Ascoli Piceno, în regiunea Marche din Italia, după ce a fost prins transportând 200 de grame de cocaină ascunsă în două panettone.

Carabinierii l-au observat pe bărbat coborând dintr-un autobuz care venea de la Roma și mergând cu precauție spre un scuter parcat în apropiere. Acest comportament a stârnit suspiciunile poliţiştilor, mai ales că bărbatul în vârstă de 56 de ani era deja cunoscut forțelor de ordine pentru antecedente de trafic de droguri, relatează Fanpage.

Oprit de poliţişti, bărbatul a predat imediat un recipient care conținea două pungi mici cu cocaină și heroină. Însă poliţiştii au mai descoperit într-o pungă de cumpărături doi panettone nedesfăcuţi care ascundeau patru doze de cocaină, cu o greutate totală de peste 200 de grame. Bărbatul ascunsese drogurile în panettone, lăsând să se creadă că era vorba despre zahăr pudră.

Perchezițiile au continuat apoi la domiciliul bărbatului, unde carabinierii au găsit încă cinci pachete de hașiș, în valoare totală de aproximativ 51 de grame , și aproximativ 130 de grame de substanţă folosită la tăierea drogurilor, material compatibil cu o activitate de ambalare destinată vânzării cu amănuntul. Bărbatul a fost reţinut şi plasat în arest la domiciliu unde aşteaptă să fie judecat în luna ianuarie.