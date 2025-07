Oamenii din Giurgiu, terorizați de pantera din Bulgaria. O femeie spune că a dat nas în nas cu animalul: „Am crezut că e Satana”

Femeia spune că viața ei a fost în pericol. FOTO: Colaj Getty Images/ Captură Antena 3 CNN

Oamenii din Giurgiu sunt terorizați de gândul că pantera care a dispărut acum 11 zile din Bulgaria se află în orașul lor. O femeie, care susține că a văzut animalul sălbatic, a explicat marți seară, la Antena 3 CNN, cum s-a întâmplat totul. „Era foarte urâtă, am crezut că mi s-a arătat Satana în față, mi-am făcut cruce. Am fost foarte speriată. Privirea ei mi-a rămas întipărită în cap”, a povestit ea.

Autoritățile efectuează verificări pentru că mai multe persoane au sunat la 112 în ultimele trei zile și au anunțat că au văzut un animal sălbatic care seamănă foarte bine cu o panteră neagră. Unii care spun că au văzut animalul sălbatic nu au mai sunat la 112 și asta pentru că, spun oamenii, nu au fost luați în seamă de autorități. Este și cazul doamnei Vasilica.

Delia Olaru, jurnalist Antena 3 CNN: „Ne puteți explica ce ați văzut mai exact în acea seară?”

Vasilica, localnică: „În primul rând, doresc să nu se mai facă atâta haz pe seama asta, pentru că viața mea a fost în pericol. N-a fost viața nimănui. S-a nimerit ca eu trecând la aceeași oră s-o văd.”

Delia Olaru, jurnalist Antena 3 CNN: „Ne puteți explica puțin unde se afla animalul sălbatic și ce ați văzut mai exact?”

„Am realizat că viața mea a fost în pericol”

Vasilica, localnică: „Chiar lângă această apă. Eu venind pe acest traseu, apropiindu-mă, cățelușa mea, Maria, care imediat m-a semnalizat și mi-a dat de știre că ceva este lângă această apă, atunci mi-am întors privirea și am văzut ceva. Era urâtă, foarte urâtă. Niște ochi foarte stecliți, strălucitori, reflecta lumina stradală direct la ea. Acum eu sunt și o femeie de biserică și am crezut că mi s-a arătat Satana în față. Vă spun sincer. Atunci mi-am făcut și cruce, ea atunci s-a ridicat, pentru că cățelușa a început să latre și să facă urât și a lătrat și mi-am luat câinele în brațe și am fugit pe partea cealaltă, de am ajuns în fața blocului. M-am uitat din nou spre ea, pentru că am vizibilitate din fața blocului, chiar în această direcție, unde este apa, unde era pantera respectivă și aici ea era tot culcată. Nu m-a urmărit, pentru că eu m-am întors imediat ce am zărit-o. Nu am sunat la 112 pentru că am fost foarte fricoasă, am scăpat și telefonul din mână. În acel moment nu știam cum să-mi iau câinele, să fug, că mi-am dat seama că ceva nu e normal, pentru că eu nu am știut de acest animal.”

Delia Olaru, jurnalist Antena 3 CNN: „Cum ați aflat, doamna Vasilica, că este vorba despre o panteră neagră, despre un animal sălbatic?”

Vasilica, localnică: „A doua zi, când am ieșit, am auzit o discuție că niște copii au văzut-o și toți vecinii vorbeau. Și atunci am realizat că viața mea a fost în pericol. Și eu am fost aproape de panteră. Au fost jandarmi aici, a fost poliție, mari verificări nu știu... dacă s-au uitat după urme, pe lângă boscheții de alături și atât.”

„Pantera e flămândă, va ataca cât de curând”

Delia Olaru, jurnalist Antena 3 CNN: „Cum au fost zilele și nopțile după momentul în care ați văzut animalul sălbatic, v-ați speriat?”

Vasilica, localnică: „Am fost foarte speriată. O văd, mi-o închipui, privirea ei mi-a rămas mie întipărită în cap. Mi-e frică să mai ies cu cățelul afară, mi-e frică pentru viața mea. Încerc să ocolesc traseul acesta, pentru că la mine acesta este traseul și rog autoritățile să nu o ia în glumă, să nu mai luăm în râs, pentru că ea este acum foarte flămândă și va ataca cât de curând. O să atace copiii, o să atace un bătrân.”

Autoritățile fac mai multe verificări în acest caz. Din informațiile pe care le avem, marți, jandarmii au verificat mai multe zone pentru a se stabili cu exactitate că animalul sălbatic nu pune în pericol persoanele care se deplasează pe aici. Se fac verificări amănunțite. Fiecare apel la 112 este luat în serios, au transmis autoritățile, iar populația este sfătuită, în cazul în care oamenii văd animalul sălbatic, să sune de urgență la 112 și să nu se apropie sau să-l fotografieze.