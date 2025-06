Numerele câștigătoare la Loto 6/49 de duminică, 15 iunie, și premiile puse în joc

Au avut loc noi trageri la Loto 6/49 / Sursa foto: Agerpres

Duminică, 15 iunie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. La tragerile loto de joi, 12 iunie, Loteria Româna a acordat 17.928 de câștiguri în valoare totală de peste 1,5 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la Loto 6/49, duminică, 15 iunie 2025:

Loto 6 din 49: 22, 27, 47, 18, 26, 24

Joker: 43, 27, 4, 30, 13, +4

Loto 5 din 40: 13, 5, 30, 25, 18, 32

Noroc: 9 1 1 9 3 9 9

Noroc Plus: 3 0 4 1 9 4

Super Noroc: 1 3 1 7 0 6

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 6,44 milioane de lei (peste 1,28 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,88 milioane de lei (peste 374.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 21,91 milioane de lei (peste 4,35 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 222.800 de lei (peste 44.300 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report în valoare de peste 872.600 de lei (peste 173.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 1,13 milioane de lei (peste 224.900 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 69.600 de lei (peste 13.800 de euro).