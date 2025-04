SpaceX a lansat 21 de sateliți Starlink pe orbita joasă a Pământului

SpaceX a lansat sâmbătă un nou set de sateliți Starlink pe orbită, de la Centrul Spațial Kennedy al NASA din Florida.

Racheta Falcon 9 a transportat 21 de sateliți Starlink către orbita joasă a Pământului, relatează Euronews.

Falcon 9 lifts off from Florida, adding 21 @Starlink satellites to the constellation and completing our 400th overall mission with a flight-proven booster approximately eight years after our first successful reflight pic.twitter.com/TZI0XUk6a5