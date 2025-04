Scântei între Lasconi și Dan pe tema puciului din USR: "Nicușor, viclean copil de casă!"

Elena Lasconi, l-a acuzat pe Nicușor Dan că a intrat în cursa prezidențială doar ca să o scoată pe ea din joc Foto: Hepta (29 iunie 2024)

Candidata USR la prezidențiale abandonată de partid, Elena Lasconi, l-a acuzat pe candidatul independent la prezidențiale Nicușor Dan, care i-a "furat" sprijinul partidului, că a intrat în cursa prezidențială doar ca să o scoată pe ea din joc, numindu-l un "viclean copil de casă", în timpul dezbaterii prezidențiale organizate de Digi24. Totul a pornit de la o întrebare a candidatului coaliției de guvernare, Crin Antonescu, despre motivele pentru care Nicușor Dan "s-a năpustit" asupra lui Lasconi și a USR-ului.

"Vreau să mă uit în ochii lui! Nicusor, viclean copil de casă! Sunt absolut convinsă că a vrut sa mă scoată din joc pentru că încurcam foarte mult sistemul altora. A intrat doar ca să mă scoată pe mine din joc. Felul în care a procedat, încă de anul trecut, agitând bățul prin gard… După mizeria pe care au facut-o cei 16 din USR, Nicușor a zis la televizor că USR a făcut foarte bine ce a făcut", a spus Lasconi, întărâtată de întrebarea candidatului coaliției de guvernare, Crin Antonescu, referitoare la motivele pentru care Dan "s-a năpustit" asupra ei și asupra USR.

Dan i-a acuzat pe Lasconi și Antonescu că s-au aliat împotriva lui, adăugând că aici "nu este vorba de Elena Lasconi și de emoțiile domniei sale", ci "despre destinul acestui popor, la acest moment".

"Ce am făcut eu a fost absolut transparent, am spus în decembrie ca mi-aș dori susținerea partidelor parlamentare pro-occidentale. Mai departe, ce s-a întâmplat acolo, nu e problema mea, nu am provocat nimic," a mai explicat Dan despre presupusul lui amestec în puciul din USR.

Crin Antonescu i-a răspuns lui Dan, în legătură cu acuzațiile privind o posibilă alianță cu Lasconi, spunând că "atunci când o doamnă este atacată tâlhărește, simți nevoia să îi iei apărarea".

"Preocuparea mea cea mai mare este să nu luați calea domnilor Ponta și Simion , că atunci ramân doar cu doamne Lasconi și ies scântei!", i-a mai spus Antonescu lui Dan în timpul dezbaterii televizate.

Candidatul AUR la alegerile prezidențiale, George Simion, a părăsit dezbaterea organizată de Digi24 la Palatul Cotroceni. Înainte să facă acest gest, i-a oferit Elenei Lasconi un buchet de flori. De asemenea, nici candidatul independent Victor Ponta nu participă la dezbaterea prezidențială de luni seara. Spre deosebire de George Simion, Ponta nu s-a prezentat deloc.

Reamintim că pe 9 aprilie, liderii USR au decis să nu o mai susțină pe Elena Lasconi drept candidată a partidului la alegerile prezidențiale din mai.