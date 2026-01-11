PUSL cere demiterea Oanei Țoiu și acuză trădarea intereselor României: "Fermierii sunt sacrificați prin decizii iresponsabile"

1 minut de citit Publicat la 13:03 11 Ian 2026 Modificat la 13:03 11 Ian 2026

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu. Foto: Hepta

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) solicită demiterea ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, pe care o acuză că a poziționat România împotriva propriilor fermieri în contextul acordului comercial UE–Mercosur.

Într-un comunicat transmis presei, PUSL susține că mandatul transmis de ministrul de Externe la nivel european, fără garanții clare pentru protejarea agriculturii românești, echivalează cu o abandonare a interesului național și pune în pericol munca a zeci de mii de fermieri români.

"Modul în care s-a procedat este inadmisibil, iar incompetența ministrului de Externe pune în pericol munca a zeci de mii de români", afirmă reprezentanții PUSL.

Formațiunea îi solicită premierului Ilie Bolojan să intervină de urgență și să transmită un semnal ferm că România nu își sacrifică producătorii pentru decizii luate netransparent și fără consultare publică.

PUSL anunță că va continua să se opună tuturor deciziilor care afectează agricultura românească, producția autohtonă și mediul antreprenorial, avertizând că subiectul acordului UE–Mercosur va rămâne pe agenda publică în perioada următoare.

Controversatul acord comercial de liber schimb între Uniunea Europeană și organizația sud-americană Mercosur a fost suspus la vot vineri. Franța s-a opus ferm acordului, în timp ce Italia, o altă adversară, a fost convinsă. Germania îl susține.

Fermierii europeni sunt furioși și protestează, în timp ce acordul UE-Mercosur ar urma să creeze cea mai mare piață de liber schimb din lume.