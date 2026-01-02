Putin pregătește o provocare pentru a torpila negocierile de pace. Ucraina: "Va viza o locație simbolică și vor fi multe victime"

Rusia pregătește un atac sub steag fals pe propriul teritoriu sau în teritoriile ocupate în Ucraina, pentru a submina negocierile de pace, acuză serviciul de spionaj de la Kiev. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Serviciul secret al Ucrainei avertizează asupra unei potențiale provocări pregătite de Moscova pe teritoriul rus sau pe teritoriul ucrainean ocupat, pentru a submina negocierile de pace mediate de Statele Unite, scrie Politico.

Ar fi vorba, conform sursei citate, de un atac cu multe victime, care ar putea viza o biserică în perioada premergătoare Crăciunului ortodox rus.

Acesta cade pe 7 ianuarie 2026.

Kievul a acuzat deja Moscova că a mințit cu privire la un presupus atac cu drone ucrainene împotriva reședinței președintelui rus Vladimir Putin.

Agenția Centrală de Informații din SUA (CIA) a ajuns la aceeași concluzie cu ucrainenii și l-a informat în acest sens pe președintele Donald Trump.

Moscova a insistat însă asupra versiunii sale și le-a predat americanilor controller-ul unei drone recuperate din Novogorod, afirmând că dispozitivul conține informații ce demonstrează intenția Kievului a de a ataca reședința președintelui rus.

De asemenea, autoritățile ruse au acuzat, joi, Ucraina, că a ucis 27 de oameni într-un atac cu drone în Hersonul ocupat.

Kievul a replicat reafirmând că nu atacă niciodată ținte civile și că dând de înțeles că victimele atacului din Horlî, din noaptea de Anul Nou, ar fi militari ruși.

Ce a observat serviciul ucrainean de spionaj

Serviciul ucrainean a comunicat că dispune de elemente privind intensificarea campaniei de dezinformare lansate de Kremlin în ultimele zile.

"Prevedem cu probabilitate mare o tranziție de la influența manipulatoare la provocarea armată a serviciilor speciale (ale Federației Ruse), care va duce la victime umane semnificative", se spune în comunicatul citat de Politico.

"Ținta provocării ar putea fi o clădire religioasă sau un alt obiectiv cu semnificație simbolică ridicată, atât în ​​Rusia, cât și în teritoriile ocupate temporar ale Ucrainei", se mai afirmă în document.

Potrivit ucrainenilor, Kremlinul ar inteționa să atribuie Ucrainei responsabilitatea loviturii, prin desfășurarea unor drone de fabricație occidentală, aduse de pe linia frontului la locul atacului simulat.

"Regimul lui Putin a folosit în mod repetat această tactică în cadrul Federației Ruse, iar acum același model este exportat în străinătate, fapt confirmat indirect de declarațiile publice ale unor înalți oficiali ruși", conchide serviciul ucrainean de informații.

Politico amintește, în context, de atentatele cu bombă din 1999 asupra unor clădiri rezidențiale din Moscova, Buinaksk și Volgodonsk, care au ucis peste 300 de persoane și rănit alte peste 1.000.

Atribuite oficial de Rusia militanților islamiști ceceni, aceste atentate au constituit pretextul pentru a declanșa un nou război în Cecenia și pentru a crește, astfel, popularitatea lui Vladimir Putin, punctează publicația citată.