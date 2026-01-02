Va reuși Arabia Saudită să transforme vastul său deșert într-un teren verde, plantând 10 miliarde de copaci?

Arabia Saudită a plantat deja sute de milioane din cele 10 miliarde de copaci. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Într-o țară în care aproape 95% din teritoriu este deșert, nisipul nu este doar relief, ci și cultură. Viața beduină, rutele caravanelor de cămile, oazele și traversările lungi au modelat identitatea Arabiei Saudite atât de profund, încât este greu să separi Regatul de deșertul însuși. Totuși, istoria spune o altă poveste.

Cu mult înainte de petrol, de granițe și de dunele care domină astăzi hărțile, mari părți din ceea ce este acum Arabia Saudită făceau parte din ceea ce oamenii de știință numesc „Arabia Verde” — o perioadă în care precipitațiile erau mai abundente, vegetația se răspândea pe peninsulă, iar pământul putea susține viață continuă.

Acest peisaj pierdut nu mai este doar o notă de subsol în istoria climei; el reprezintă punctul de referință din spatele încercării Arabiei Saudite de a face ca deșertul să funcționeze diferit de această dată.

Unul din cele mai ambițioase angajamente de mediu făcute vreodată în lume

Acest contrast dintre trecut și prezent ajută la explicarea motivului pentru care impulsul ecologic al Arabiei Saudite nu ține de estetică sau simbolism. Regatul a învățat demult cum să reziste condițiilor extreme, iar petrolul a transformat ulterior această rezistență în putere economică. Însă petrolul nu a schimbat pământul în sine și nu va defini viitorul la nesfârșit.

Pentru o țară în care deșertul domină încă harta, stabilitatea pe termen lung depinde de capacitatea peisajului de a deveni mai rezilient, prin vegetație, managementul apei și refacerea terenurilor. Aceasta este logica din spatele Inițiativei Verzi a Arabiei Saudite (SGI), lansată în 2021 sub patronajul prințului moștenitor și prim-ministrului Mohammed bin Salman.

În centrul ei se află unul dintre cele mai ambițioase angajamente de mediu făcute vreodată: plantarea a 10 miliarde de copaci în Arabia Saudită, reabilitarea a aproape 74,8 milioane de hectare de teren și inversarea deceniilor de deșertificare.

Rub’ al Khali, cel mai mare deșert continuu de nisip din lume

Arabia Saudită adăpostește Rub’ al Khali, cel mai mare deșert continuu de nisip de pe Pământ. Acoperind aproximativ 650.000 de kilometri pătrați — mai mult decât dublul suprafeței Regatului Unit — acesta formează inima Deșertului Arab, care se întinde și în statele vecine din Golf. Dunele de nisip, câmpiile pietroase și escarpele stâncoase domină o mare parte din geografia Regatului.

Aceste condiții naturale fac ca ecologizarea la scară largă să fie extrem de dificilă. Precipitațiile, terenurile arabile și suprafața forestieră existentă sunt mult sub mediile globale. Totuși, tocmai acest context face ca obiectivele de împădurire ale Arabiei Saudite să iasă în evidență.

Plantarea a 10 miliarde de copaci ar reprezenta aproximativ 1% din obiectivul global de ecologizare și nu mai puțin de 20% din ținta mai largă a Inițiativei Verzi a Orientului Mijlociu, care prevede 50 de miliarde de copaci în întreaga regiune.

Plantarea a 10 miliarde de copaci în Arabia Saudită este echivalentă cu reabilitarea a peste 74 de milioane de hectare de teren.

Câți copaci a plantat Arabia Saudită până acum

Până în iulie 2025, Regatul plantase peste 151 de milioane de copaci și reabilitase aproximativ 500.000 de hectare de teren, potrivit ministrului Mediului, Apei și Agriculturii, Abdulrahman Al-Fadley, marcând un progres constant către ținta de peste 600 de milioane de copaci până în 2030 și 10 miliarde pe termen lung.

Important este că acest impuls nu a început odată cu lansarea oficială a Inițiativei Verzi în 2021: doar între 2017 și 2023 au fost plantați aproximativ 41 de milioane de copaci, demonstrând că eforturile de ecologizare erau deja în desfășurare cu mult înainte de anunțul oficial al SGI.

Cum a fost construit planul: S-au făcut peste 1.150 de studii de teren

Plantarea copacilor la o asemenea scară într-unul dintre cele mai aride medii din lume este mai ușor de anunțat decât de realizat. O mare parte din Arabia Saudită este deșert de secole, cu precipitații limitate, soluri fragile și căldură extremă.

A face copacii să supraviețuiască — nu doar să crească — necesită o calibrare științifică atentă: alegerea speciilor potrivite, corelarea lor cu locații precise și asigurarea unui suport de apă pe termen lung, nu doar o „înverzire” vizuală de scurtă durată.

De aceea, înainte ca ținta să fie anunțată oficial, un studiu de fezabilitate de doi ani, condus de Ministerul Mediului, Apei și Agriculturii și de Centrul Național pentru Dezvoltarea Vegetației și Combaterea Deșertificării, în colaborare cu experți locali și internaționali, a cartografiat zonele în care vegetația ar putea prospera în mod realist.

Au fost realizate peste 1.150 de studii de teren în întreg Regatul, folosind analize geospațiale care au luat în calcul compoziția solului, disponibilitatea apei, intervalele de temperatură, tiparele de vânt și altitudinea. Speciile native au fost prioritizate pentru a restabili echilibrul ecologic, în locul introducerii unor plante nepotrivite sau cu consum mare de apă.

Calendarul plantărilor de copaci în Arabia Saudită

Planul rezultat, prezentat în octombrie 2023 în cadrul Săptămânii Climei MENA de la Riad, împarte implementarea în două faze.

Între 2024 și 2030, accentul este pus pe restaurarea bazată pe natură în diverse zone — de la orașe și autostrăzi până la pășuni, văi și arii protejate — susținută de irigații sustenabile, reutilizarea apei urbane și colectarea apei de ploaie.

După 2030, o a doua fază va introduce intervenții mai cuprinzătoare și gestionate activ.

Abordarea se bazează pe biodiversitatea existentă a Regatului, care include peste 2.000 de specii de plante, de la mangrove și mlaștini interioare până la păduri montane și parcuri naționale, și urmărește beneficii măsurabile, inclusiv scăderea temperaturilor urbane cu cel puțin 2,2°C, îmbunătățirea calității aerului și reducerea riscurilor de sănătate legate de căldură.

De la orașe la carbon: ce urmărește de fapt SGI

Plantarea copacilor este în centrul Inițiativei Verzi, dar nu este întreaga poveste. SGI este concepută ca o resetare la nivel de sistem, legând refacerea terenurilor de emisii, apă, energie și sănătate publică, în cadrul mai larg al Viziunii 2030.

Inițiativa se bazează pe trei piloni clari: reducerea emisiilor, extinderea vegetației și protejarea uscatului și a mărilor.

Până la sfârșitul acestui deceniu, Arabia Saudită și-a stabilit o serie de obiective concrete: peste 600 de milioane de copaci plantați până în 2030, restaurarea a aproximativ 3,8 milioane de hectare de teren degradat, protejarea a peste 30% din teritoriul terestru și marin și reducerea emisiilor de carbon cu 278 de milioane de tone anual. Jumătate din electricitatea Regatului ar urma să provină din surse regenerabile până în 2030.

Cum își propune Arabia Saudită să atingă neutralitatea climatică până în 2060

Pe termen mai lung, până în 2060, Regatul își propune să atingă neutralitatea climatică printr-o abordare de tip „economie circulară a carbonului”, care echilibrează reducerea emisiilor cu reutilizarea, reciclarea și eliminarea carbonului, fără a se baza exclusiv pe compensări.

Nu este vorba despre o decarbonizare bruscă, ci despre o tranziție gestionată, care redefinește interacțiunea dintre energie, teren și apă într-o țară ce va rămâne producătoare de energie timp de decenii.

Această ambiție transformă deja infrastructura de mediu. Ariile terestre protejate s-au extins rapid, de la doar 4,5% din teritoriul Arabiei Saudite la 18,1% în prezent, iar numărul parcurilor naționale a crescut de la 18 la 500.

Protecția marină a urmat o traiectorie similară, cu peste 8.000 de specii pe cale de dispariție reintroduse în habitatele de coastă și offshore, pe măsură ce zonele protejate s-au extins cu 260%.

Capacitatea de monitorizare a crescut odată cu protecția. Arabia Saudită operează acum 240 de stații de monitorizare a calității aerului la nivel național, susținute de sisteme meteorologice avansate și de răspuns la poluări marine. Acestea nu sunt adăugiri simbolice; ele reprezintă coloana vertebrală de măsurare care permite urmărirea, corectarea și extinderea eficientă a eforturilor de ecologizare.

Cum produce Arabia Saudită apă potabilă în deșert

Apa rămâne, inevitabil, cea mai mare constrângere. Arabia Saudită este în prezent cel mai mare producător de apă desalinizată din lume, cu o capacitate zilnică de 16,6 milioane de metri cubi la sfârșitul anului 2024, aproape dublu față de nivelul din 2016.

Apa reutilizată reprezintă 32% din consumul total, iar capacitatea strategică de stocare a apei a crescut cu 600%, extinzând acoperirea medie a aprovizionării urbane de la o zi la trei.

Pentru a suplimenta resursele, Regatul a apelat și la captarea atmosferică și naturală. Oficialii raportează că au fost efectuate 711 zboruri de însămânțare a norilor, adăugând aproximativ 6,4 milioane de metri cubi de precipitații pentru susținerea vegetației și a apelor subterane.

În același timp, sunt în construcție 1.000 de baraje pentru colectarea apei de ploaie, cu o capacitate anuală combinată de patru milioane de metri cubi.

Aceste eforturi au determinat Comitetul ONU pentru Apă să selecteze Arabia Saudită drept model global pentru sustenabilitatea apei — o recunoaștere notabilă pentru una dintre cele mai aride țări de pe Pământ.

Inițiativa Verde a Arabiei Saudite nu vizează doar mediul

Inițiativa Verde a Arabiei Saudite nu este prezentată doar ca un program de mediu. Este și o strategie de ocupare a forței de muncă, o politică urbană și o intervenție pentru creșterea calității vieții.

În deceniile următoare, eforturile de ecologizare sunt așteptate să genereze locuri de muncă în colectarea semințelor, gestionarea pepinierelor, pregătirea terenurilor, sisteme de irigații, dezvoltarea parcurilor, rețele de reutilizare a apei și tehnologii de mediu.

Acest lucru este cel mai vizibil în orașe, unde copacii ar trebui să ofere beneficii imediate și tangibile. Creșterea suprafeței acoperite de coronament în centrele urbane este estimată să reducă temperaturile cu cel puțin 2,2°C, să îmbunătățească calitatea aerului și să scadă expunerea la boli legate de căldură, în special afecțiuni respiratorii și cardiovasculare.

Riadul vrea să planteze 7,5 milioane de copaci până în 2030

Riadul a devenit terenul de testare. Prin proiectul Green Riyadh, capitala își propune să crească acoperirea spațiilor verzi la 9% și să planteze 7,5 milioane de copaci până în 2030, alături de proiecte de ecologizare care se întind pe peste 437 de kilometri pătrați.

În centrul acestei transformări se află Parcul King Salman, cel mai mare parc urban din lume, unde peste un milion de copaci vor acoperi în cele din urmă 11 kilometri pătrați din suprafața planificată de 16,6 kilometri pătrați.

Ecologizarea a fost extinsă în mod deliberat și în spații religioase și culturale. În Mecca, inițiativa Green Qibla vizează plantarea a 15 milioane de copaci până în 2036, remodelând mediul urban al unuia dintre cele mai vizitate orașe din lume și îmbunătățind confortul termic al pelerinilor.

În total, 77 de inițiative au fost activate sub umbrela SGI, reprezentând investiții ce depășesc 186 de miliarde de dolari.

Scara este intenționată. Arabia Saudită nu încearcă să-și șteargă identitatea deșertică sau să romantizeze un trecut îndepărtat. Încearcă ceva mai pragmatic: să stabilizeze un mediu extrem, să reducă riscurile și să facă viața de zi cu zi mai rezilientă într-un viitor în care petrolul singur nu va mai defini securitatea națională.

Deșertul nu va dispărea. Dar prin restaurare ghidată de știință, management al apei la scară largă și planificare pe termen lung, Regatul încearcă să facă unul dintre cele mai aride peisaje din lume sustenabil locuibil — nu doar mai verde pe hârtie, ci măsurabil mai sănătos pe teren.