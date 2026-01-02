Doar pentru că o cameră are cuptor cu microunde nu înseamnă că este apartament, a decis o instanță din Anglia

Doar pentru că o încăpere este dotată cu un cuptor cu microunde și are o priză nu înseamnă că este un apartament, a decis un judecător din Marea Britanie, într-un litigiu între un hotel și un Consiliu local. Hotelul, în ale cărei camere erau cazate în principal persoane fără adăpost, susținea că acestea ar trebui clasificate drept apartamente. Inspectorii de locuințe ai Consiliului au considerat că nu îndeplinesc standardele însă, relatează BBC.

Consiliul districtual Great Yarmouth a ridicat pentru prima dată îngrijorări după ce inspectorii de locuințe au verificat proprietatea din Albert Square și au constatat că 32 dintre cele 62 de camere erau folosite pentru a găzdui persoane fără adăpost.

Inspectorii au afirmat că respectivele camere nu îndeplineau criteriile legale pentru a fi considerate apartamente autonome și au decis că imobilul trebuie licențiat ca HMO (locuință cu ocupare multiplă n.red), ceea ce înseamnă că ar fi supus unor standarde mai stricte de siguranță și locuire.

Cu toate acestea, proprietarii hotelului, Oxford Hotel Investments, au contestat decizia la un tribunal, susținând că fiecare cameră reprezintă o unitate de locuit de sine stătătoare.

Inspectorii tribunalului au constatat ulterior că, deși camerele aveau băi proprii, le lipseau facilități de bază pentru gătit și ofereau doar un cuptor cu microunde, un fierbător și un frigider. În consecință, decizia inițială a Consiliului a fost menținută.

Proprietarii au contestat din nou hotărârea, însă judecătorii unui alt tribunal au decis din nou în favoarea consiliului, potrivit Local Democracy Reporting Service.

Judecătorul Johns KC a declarat că o cameră nu poate „fi transformată într-un apartament doar prin conectarea unui cuptor cu microunde la priză”.

El a adăugat că nu exista „niciun spațiu de depozitare relevant, nici o zonă de preparare a alimentelor” și că legislația în domeniul urbanismului ar trebui să „protejeze persoanele care locuiesc în casele lor, nu să le încurajeze să-și gătească singure mesele”.

În ciuda celei de-a doua decizii, compania a solicitat acum să facă apel împotriva verdictului. De asemenea, un purtător de cuvânt al hotelului a declarat că imobilul a încetat să mai găzduiască persoane fără adăpost în urmă cu aproximativ doi ani.

Paul Wells, responsabilul conservator al consiliului pentru domeniul licențierii, a declarat că autoritatea este „încântată” de decizie, care „creează un precedent pentru toate autoritățile locale care doresc să îmbunătățească standardele de locuire pentru rezidenți”.