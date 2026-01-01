Rusia nu mai este “benzinăria deghizată în țară”. Petrolul și gazele alimentează tot mai puțin bugetul federal, în urma sancțiunilor

Ţevi pentru gaze naturale. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Sectorul petrolului și al gazelor nu mai alimentează bugetul federal al Rusiei, pe măsură ce se resimt tot mai mult efectele prăbușirii relației energetice cu UE, scrie Euractiv.

Rusia a fost odată etichetată ca „o mare benzinărie care se deghizează în țară”. Dar, pe măsură ce fluxurile de gaze și petrol către Europa scad vertiginos, resursele energetice nu mai sunt pilonii centrali care susțin cheltuielile guvernamentale.

„Acum câțiva ani, ponderea petrolului și gazelor în veniturile bugetului federal era de aproximativ jumătate din totalul veniturilor; în acest an observăm că ponderea petrolului și gazelor scade”, a declarat Anton Siluanov, ministrul finanțelor, într-un interviu recent acordat Rossiya 24.

Pe parcursul anilor 2010, veniturile din impozitele pe sectorul petrolului și gazelor al țării au reprezentat aproximativ jumătate din buget. În 2022, această cifră era încă mai mare de 40%, în contextul unor câștiguri record determinate de criza energetică provocată de Moscova în UE.

Sectoarele petrolului și gazelor din Rusia sunt afectate de sancțiuni

În 2025, însă, cele două sectoare au reprezentat doar 23% din veniturile bugetului federal, a declarat Siluanov. În 2026, ponderea lor ar urma să scadă în continuare la 22%, a adăugat el.

Ministrul rus de finanțe a atribuit declinul relativ al industriei petrolului și gazelor scumpirii extracției, deoarece rezervele ușor accesibile sunt deja exploatate, ceea ce înseamnă că creșterea viitoare va trebui să provină din exploatarea puțurilor mai adânci.

Dar, dincolo de creșterea costurilor de producție, sectoarele petrolului și gazelor din Rusia sunt afectate de două evoluții cheie: sancțiunile petroliere ale G7, care interzic transporturile de petrol rusesc peste un anumit preț – și cărora li s-a atribuit faptul că au obligat Moscova să vândă țițeiul Ural la un preț redus; și implozia relației sale comerciale cu UE.

Exporturile de gaze naturale ale Rusiei către blocul comunitar au fost reduse drastic, aproape înjumătățite în 2025. Aceasta a dus la scăderea fluxurilor de gaze naturale ale Kremlinului către UE la niveluri nemaiîntâlnite din anii 1970, când a început comerțul dintre statul sovietic și națiunile democratice.

Din 2027 se va interzice în UE intrarea gazelor naturale rusești

De la sfârșitul anului 2027, blocul comunitar va interzice, de asemenea, intrarea pe piața sa a tuturor formelor de gaze naturale rusești.

Gazele, însă, joacă un „rol suplimentar”, deoarece veniturile legate de petrol „domină” contribuția sectorului la buget.

Acestea sunt legate direct de prețul „țițeiului Ural”, principala producție a Rusiei, cu un conținut mai mare de sulf și unul dintre principalele repere ale prețului petrolului - a cărui valoare este în scădere de mai bine de doi ani și nu se așteaptă să își revină prea curând.

În schimb, economia non-petrolieră își intensifică activitatea, cu venituri în creștere cu 11% față de anul precedent și o creștere de 5% a veniturilor din TVA - legate direct de eforturile de război continue ale țării.