De ce se mănâncă struguri de Revelion. Alte superstiții de Anul Nou despre mâncare

3 minute de citit Publicat la 20:00 31 Dec 2025 Modificat la 20:00 31 Dec 2025

Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri este consumul de struguri la miezul nopții / sursă foto: Getty Images

În noaptea dintre ani, românii respectă mai multe tradiții și obiceiuri străvechi, în speranța că noul an va fi unul mai bun și mai prosper. Multe dintre acestea sunt legate de mâncarea pusă pe masa de Revelion. Un obicei cunoscut este consumul de struguri la miezul nopții, fiind asociat cu noroc și abundență pentru anul care urmează.

Noaptea de Revelion este o ocazie specială în care oamenii se adună pentru a sărbători trecerea dintre ani și pentru a întâmpina noul an cu bucurie și optimism.

Momentul trecerii în Anul Nou este sărbătorit în întreaga lume, însă fiecare stat are un mod diferit de a-l marca.

În România, noaptea dintre ani este marcată de o serie de superstiții, multe dintre ele fiind respectate și în zilele noastre.

Masa de Revelion: superstiții pentru Anul Nou

Una dintre cele mai cunoscute superstiții este cea legată de masa festivă de Revelion. Pentru români, aceasta are o semnificație aparte. Oamenii se adună în jurul mesei pentru a împărtăși bucate tradiționale, precum sarmalele, friptura, cozonacul sau plăcintele cu brânză.

La miezul nopții, șampania nu trebuie să lipsească, fiind simbolul începutului de an și al momentelor de sărbătoare.

De asemenea, unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri este consumul de struguri la miezul nopții.

De ce se mănâncă 12 boabe de struguri de Revelion

Strugurii au un rol special și simbolic în noaptea de Revelion, fiind considerați un element important în tradițiile și superstițiile asociate cu începutul noului an.

Potrivit legendelor vechi, persoana care le mănâncă trebuie să își pună 12 dorințe, fiecare corespunzătoare unei luni din noul an.

Se spune că această practică aduce noroc și îndeplinirea dorințelor pe parcursul anului.

„Se presupune că a mânca 12 struguri la miezul nopții aduce noroc pentru noul an care vine - o lună de noroc pentru fiecare strugure”, spune dr. Daniel Compora , profesor la Universitatea din Toledo, specializat în folclor și cultură populară, potrivit Vogue.

De asemenea, tradiția provine din Spania, unde consumul celor 12 boabe de strugure la miezul nopții este un ritual popular.

În tradiția românească, consumul de struguri în noaptea de Revelion este asociat cu norocul și prosperitatea în viitor.

Potrivit legendelor, strugurii, prin culoarea lor bogată și dulceața specifică, simbolizează prospețimea și bogăția.

Consumul de struguri în noaptea de Revelion este văzut și ca o modalitate de a aduce în viață un an plin de bucurii și belșug.

Se mai spune că fetele nemăritate trebuie să mănânce 12 boabe de struguri, la ora 12 fix, sub masă, pentru a avea noroc în dragoste.

Se mănâncă pește pentru noroc în noul an

De asemenea, o altă superstiție specifică trecerii în noul an este legată de consumul de pește. Românii respectă și în ziua de astăzi acest obicei, pentru a le asigura o trecere lină şi uşoară în anul ce urmează.

Se spune că cine mănâncă pește de Revelion, va trece ca peștele prin apă în anul care urmează, deoarece va fi ocolit de necazuri și greutăți, scrie Cosmopolitan.

Alte superstiții legate de mâncare

De asemenea, o superstiție des întâlnită este cea legată de consumul de carne de pasăre. Se spune că nu este bine să mănânci carne de pasăre în noaptea de Revelion, pentru că norocul „zboară” odată cu aripile păsării.

Din acest motiv, mulți evită puiul sau curcanul și aleg în schimb carne de porc sau pește.

Carnea de porc este asociată cu belșugul

Carnea de porc, în special în formă de șuncă sau cârnați, este adesea prezentă în mesele de Revelion. Consumul acestor alimente în noaptea de Revelion este menit să aducă prosperitate și bunăstare în gospodărie.

Lintea și fasolea, pentru bani mulți

În unele zone, românii consumă linte, fasole sau mazăre, fiind asociate cu banii, deoarece boabele seamănă cu monedele.

Se spune că, dacă sunt consumate la trecerea din ani, ar aduce câștiguri financiare și stabilitate materială.

Dulciurile, pentru un an „dulce”

Deserturile, cum ar fi prăjiturile sau cozonacul, sunt considerate semn de bucurie și armonie.

În popor se crede că, dacă mănânci dulce de Revelion, anul care vine va fi mai ușor și mai plin de momente fericite.