Prețurile la alimentele de bază au explodat: Coșul de cumpărături, mai scump cu 85%

1 minut de citit Publicat la 23:37 26 Noi 2025 Modificat la 23:37 26 Noi 2025

Coşul cu câteva alimente, produse de curăţenie şi igienă are o scumpire de peste 13% / Sursa foto: Getty Images

În statistici, inflaţia este 9,8%. În realitate, pentru unele coşuri de cumpărături plătim mult mai mult comparativ cu anul trecut. Unele produse nelipsite din casele românilor au scumpiri de peste 85%. Inflaţia nu a iertat nici alimentele de bază, aşa cum sunt uleiul sau pâinea.

Cafeaua, ouăle, laptele şi uleiul sunt produsele din coşul monitorizat de Antena 3 CNN cu cele mai mari creşteri de preţ înregistrate în ultimul an. Deşi inflaţia este 9,8% în statisticile oficiale, coşul cu câteva alimente, produse de curăţenie şi igienă are o scumpire de peste 13%. Unele produse au creşteri de preţ-record.

Spre exemplu, un sortiment de cafea care costa anul trecut 28 de lei, în luna noiembrie a acestui an are un ăreț de 53 de lei.

Scumpiri sunt și la ulei. Dacă anul trecut un sortiment costa 6,5 +lei, pentru același produs plătim acum 7,70 lei.

De asemenea, pentru o sticlă cu lapte plătim cu aproape 2 lei mai mult comparativ cu anul trecut.

Punem pe lista noastră şi ouă, cu 16% mai scumpe faţă de anul trecut.

Procentual, aceaşi creştere de preţ se observă şi la pâine.

În acelaşi coş adăugăm şi smântână, carne, paste şi orez, dar şi detergenţi, săpun şi deodorant.

Plătim pentru aceleaşi sortimente, cumpărate din acelaşi magazin, cu aproape 30 de lei în plus faţă de anul trecut. Carnea de porc de exemplu este mai ieftină anul acesta, însă produsele a căror preţ nu a crescut sunt o excepţie.

„Eu sunt pensionar, mi-au dat o sumă de bani și o pierd în prețuri”, spune un pensionar.

„Sunt aproape 2 kg de struguri și 6 banane. Am luat și carne, salam, mai am de luat pâine, roșii castraveți, fără 200-250 de lei nu le pot lua”, spune o femeie.

România conduce în continuare topul scumpirilor la nivel european, cu o inflaţie de peste 3 ori mai mare faţă de media Uniunii.