Prețurile alimentelor și produselor de bază cresc din nou înainte de sărbători. Cât va costa un kilogram de carne de pui

1 minut de citit Publicat la 16:24 23 Noi 2025 Modificat la 16:27 23 Noi 2025

Coșul de cumpărături va fi cu 30 de lei mai scump în perioadă următoare / Sursa foto: Getty Images

Mâncarea și băutura se scumpesc din nou, chiar înainte de sărbători. Furnizorii au trimis deja magazinelor noile liste de prețuri. Carnea, de exemplu, va costa cu 20% mai mult decât acum. Prețul șampaniei se va majora cu 15 procente, iar pentru legume vom plăti mai mult cu 6%.

Românii se pregătesc pentru noi scumpiri în perioada următoare, atât la alimente, cât și la produse nealimentare.

Un coș de cumpărături care astăzi costă aproximativ 250 de lei va ajunge la 280 de lei până la finalul lunii, arată estimările comercianților.

Lista completă a produselor care se vor scumpi

Carnea va înregistra cele mai mari creșteri de preț. Carnea de pui ar putea fi mai scumpă cu 12%, iar cea de curcan cu 7%. Potrivit estimărilor specialiștilor, în magazine aceasta ar urma să fie mai scumpă chiar și cu 20% decât în prezent.

Concret, un kilogram de carne care costă acum 45 de lei ar putea ajunge la 54 de lei.

Mai mult decât atât, nu vor lipsi scumpirile nici de la băuturile acidulate sau șampanie, dar și băuturi spirtoase. Toate acestea ar urma să se scumpească în perioada următoare cu procente între 5 și 15%.

De asemenea, vor fi creșteri de prețuri și la alte alimente, printre care ouă, legume sau produse de post. Toate acestea ar urma să se scumpească cu 6%, dar și detergenții care vor avea parte de o majorare de preț de 5% în perioada următoare.

Banca Națională a României (BNR) estimează că vom avea un final de an destul de dificil, asta pentru că scumpirile vor continua.

Rata inflației ar putea urca la 9,6% în luna decembrie.