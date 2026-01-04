Un oraș rusesc din China are zăpadă, cabane din lemn și inscripții chirilice, dar n-are niciun rus. Cum e viața în Enhe

Un oraș rusesc din China are zăpadă, cabane din lemn și inscripții chirilice, dar n-are niciun rus. FOTO: Getty Images

La peste 4.800 de kilometri spre est, Rusia a pierdut un avanpost vechi de secole al limbii și culturii sale în străinătate, o zonă izolată din nordul Chinei, îngropată în gheață și zăpadă. Creată de guvernul chinez pentru a proteja tradițiile populare și identitatea micii minorități ruse din China, „localitatea a rușilor etnici” Enhe are mulți mesteceni, zăpadă, cabane din lemn în stil siberian, inscripții în alfabet chirilic și vodcă. Singurul lucru pe care nu-l are sunt ruși adevărați. După generații de căsătorii mixte cu chinezi, mongoli și alți localnici, „rușii etnici” din Enhe au pierdut legătura cu limba, tradițiile și credința ortodoxă a strămoșilor lor, scrie The New York Times.

„În câțiva ani, vom fi ca orice alt loc”, a spus primarul orașului. Membru al Partidului Comunist, el a descris dispariția treptată a unei identități ruse distincte ca pe un rezultat al politicii statului chinez față de minorități. Acea politică urmărește să înglobeze grupurile etnice diverse ale țării într-o singură Chină, indivizibilă, unită prin obediență față de președintele Xi Jinping.

Xi le-a spus oficialilor din Mongolia Interioară, la Beijing, în 2022, că grupurile etnice ale Chinei, inclusiv cele 55 de minorități recunoscute oficial, trebuie „să stea unite ca semințele de rodie”. Acest ordin a redus drastic spațiul pentru toate limbile, în afară de mandarină, și pentru toate culturile, în afară de cea a hanilor, care reprezintă peste 90% din populație. A dus la represalii dure în regiuni cu minorități mari și uneori nemulțumite, precum Xinjiang și Tibet. Autoritățile au crescut presiunea și în Mongolia Interioară, unde unii mongoli etnici au protestat împotriva restricțiilor privind predarea limbii lor.

Chiar și în Enhe, unde campania de asimilare pare să fi avut un succes clar, autoritățile au avut momente de neliniștite. Când un reporter și un fotograf de la The New York Times au vizitat localitatea, oficiali de la biroul regional de afaceri externe i-au urmărit la fiecare pas și au întrerupt interviurile.

La doar câțiva kilometri de râul Argun, care marchează granița cu Rusia, Enhe are astăzi doar 2.895 de locuitori. Peste 40% sunt înregistrați oficial ca ruși etnici, dar puțini vorbesc altceva decât mandarina, potrivit oficialilor.

Cultura rusă din Enhe supraviețuiește mai ales ca un fel de folclor simplificat, făcut ca să atragă turiști chinezi. Ea este ținută „în viață” într-un muzeu local, cu samovare, păpuși rusești, plăcuțe cu Stalin, o saună din lemn și manechine de ceară cu ruși îmbrăcați în haine tradiționale de demult.

O masă mare de lemn a fost încărcată cu o „expoziție” de gastronomie rusească, pâine, cârnați și carne la grătar pe frigărui, toate din plastic. Un ghid a arătat un vechi disc de vinil cu scris chirilic, spunând că ar fi al unui „muzician rus faimos”. De fapt, era o copie pirat sovietică a unui album de Elton John.

Li Peng, șeful localității, înțelege doar câteva cuvinte în rusă și vorbește acasă în mandarină cu soția sa, și ea descendentă din coloniști ruși, cu origini amestecate, și cu fiul lor. A spus că sărbătoresc Paștele ortodox, dar „doar ca sărbătoare culturală”, care „nu are nicio legătură cu religia”.

Fermierul Zhou Yong a spus că este înregistrat ca rus etnic, dar vorbește doar mandarină. Întrebat dacă a auzit de „Pujing”, cum este numit Putin în chineză, a ezitat înainte să spună că a „auzit de cineva cu acest nume la știri”. (Un oficial a intervenit brusc, spunând că întrebările despre Putin încalcă „regulile de reportaj”.)

Școala primară din Enhe nu predă limba rusă, un tip de omisiune pe care Putin a denunțat-o drept o încălcare intolerabilă a drepturilor rușilor etnici în țări precum Ucraina și statele baltice. Moscova condamnă și restricțiile asupra activității Bisericii Ortodoxe Ruse în afara Rusiei.

În Enhe, Biserica Ortodoxă a dispărut

O cruce ortodoxă, care odinioară era în vârful unei cupole aurii, pe o clădire de lemn închisă, din centrul satului, a fost dată jos. Oficialii locali neagă că ar fi fost vreodată acolo, deși crucea se vede clar în fotografii vechi.

Cea mai apropiată biserică este la o oră de mers cu mașina, în orașul Ergun, unde biserica Sfântul Inochentie de Irkutsk a fost renovată recent ca obiectiv turistic. Nu are slujbe constant. Închisă într-o duminică recentă, biserica este lângă „Piața Unității”, un parc plin de panouri de propagandă cu declarații ale lui Xi despre unitatea etnică. În mijlocul parcului se află o rodie mare din beton, decorată cu o inscripție semnată de Xi. Un banner roșu lung, pe gardul bisericii, cere „pedepsirea religiei”, o trimitere la politica anunțată de Xi în 2016 pentru a întări controlul partidului asupra vieții religioase.

Numărând doar în jur de 16.000 de oameni, rușii etnici trăiesc împrăștiați de-a lungul frontierei de 2.615 mile dintre China și Rusia. Enhe este singurul loc desemnat ca zonă rezervată rușilor etnici.

Rușii au început să vină acolo în număr mare în secolul al XIX-lea, după descoperirea zăcămintelor de aur

Ei au administrat minele, dar și construirea și operarea unei linii ferate, în timp ce muncitori chinezi, aproape toți bărbați singuri, au venit în masă la lucru în proiectele conduse de ruși. Mulți s-au căsătorit cu femei ruse.

Au venit și mai mulți ruși după Revoluția bolșevică din 1917, când „rușii albi” anticomuniști s-au stabilit pe partea chineză a graniței, crezând că regimul comunist din Rusia se va prăbuși curând și că se vor putea întoarce acasă.

La fel ca alte minorități din China, rușii etnici au suferit în timpul Revoluției Culturale, perioada de haos politic dintre 1966 și 1976. Relațiile strânse dintre Moscova și Beijing s-au rupt, iar în 1969 s-a ajuns la conflict armat la graniță. Rușii etnici au fost denunțați de Gărzile Roșii fanatice ale lui Mao Zedong, care le-au distrus bisericile. Mulți au fugit în Rusia sau în alte țări.

Acest episod a fost șters acum din istoria oficială, pe măsură ce Xi și Putin vorbesc o „prietenie fără limite”.

„Nu cunosc prea bine acea parte a istoriei”, a spus Zou Yu, scriitor și expert în cultura și istoria locală din Ergun. „Poate s-au întâmplat unele lucruri atunci, dar acum totul este excelent”, a adăugat el.

În decembrie, temperaturile coboară la minus 30 de grade Celsius

În decembrie, când temperaturile coboară sub minus 30 de grade Celsius, Enhe devine un oraș-fantomă, cu doar oficiali și câțiva ciobani și crescători de vite rămași. Vara, însă, apar câțiva ruși etnici care vorbesc rusa, în principal oameni în vârstă, care pleacă apoi pe timpul iernii, potrivit lui Li Peng, șeful localității.

În acel sezon, Enhe atrage zeci de mii de turiști chinezi, tentați de ideea că pot gusta ceva „rusesc” și „european” fără să-și bată capul cu obținerea de viză. Clădiri în stil rusesc, dar de decor, apar pe străzi, alături de ouă mari de Paște pictate și elemente care nu au legătură cu Rusia, precum o moară olandeză.

Vizitatorilor chinezi, a spus Li Peng, „le place aerul străin”.

Zou Yu, expertul în cultură, a spus că dispariția limbii ruse și a stilului de viață din regiune se datorează căsătoriilor mixte, care i-au implicat în majoritate pe femei ruse etnice și bărbați han.