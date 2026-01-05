Gindrovel Dumitra recomandă purtarea măștii pentru cei cu probleme respiratorii: Nu punem botniţă. Dacă este necesar, să o poarte

Medicul a adăugat că în zonele aglomerate sau când mergem la medic este preferabil să purtăm masca. Foto: Getty Images

Gindrovel Dumitra, medic de familie şi coordonator al Grupului de Vaccinologie din cadrul Societăţii Naţionale de Medicina Familiei, a recomandat celor cu probleme respiratorii să poarte mască, atunci când ies în colectivitate, dar mai ales atunci când sunt în contact cu persoane vârstnice şi vulnerabile. "Nu punem botniţă. Dacă este absolut necesar, să poarte masca", a spus el.

"Am vorbit foarte mult în ultima perioadă de mască. Mult hulita mască. Mulţi dintre antivaccinişti actuali, anti-mască în trecut, s-au reactivat de fiecare dată şi de fiecare dată spun că «iar ne pune cineva botniţă». Nu punem botniţă. În acest moment, recomandăm ca orice persoană care prezintă simptomatologie respiratorie, indiferent că e vorba de gripă sau altceva, în momentul în care merge în colectivitate să-şi pună mască, inclusiv în familie, dacă ajunge acasă şi acasă are un bătrân, o bătrână este bine să limiteze contactul cu aceştia şi eventual, dacă este absolut necesar, să poarte masca", a declarat Gindrovel Dumitra, luni seară, la Medika TV.

"Este cât se poate de important ca persoanele care frecventează în această perioadă zone aglomerate şi mai ales când merg la medic, e bine să poate o mască, pentru că acolo pot să întâlnească un pacient cu probleme respiratorii. (...) Pentru cei care participă la cursuri, în şcoli de clasă sau la locuri de muncă, acolo unde sunt mai multe persoane şi există simptome respiratorii, toate la două ore este obligatorie deschiderea ferestrelor, astfel în cât să producă aerisire şi nu în ultimul rând, dezinfectarea spaţiului. Ne-am obişnuit să folosim aceleşi şerveţele umede care conţin dezinfectat. E bine ca să le folosim şi în acest moment", a mai declarat Gindrovel Dumitra.