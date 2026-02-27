Investiții de milioane de euro transformă litoralul românesc într-o destinație de iarnă: Piscine încălzite și SPA-uri cu vedere la mare

Litoralul românesc, tranformat într-o destinație de iarnă cu investiții de milioane de euro: Piscine încălzite și SPA-uri cu vedere la Marea Neagră. Foto: captură video Antena 3 CNN

Iarna poate fi, uneori, la fel de plăcută ca vara pe litoralul românesc. Cu investiţii de milioane de euro, unii dintre hotelieri au amenajat piscine încălzite în spaţii cu design modern, cu vedere la Marea Neagră şi baruri integrate direct în apă. Alţii au dezvoltat centre SPA, care, pe lângă relaxare, oferă şi beneficii terapeutice, făcând litoralul atractiv pentru turişti şi în extra sezon. Pe de altă parte, zilele trecute, ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat o reorganizare, iar în timpul declaraţiilor a subliniat că "nu o să mai meargă să avem plaje de șezlonguri".

Cu o investiţie de 5 milioane de euro, o parte fiind bani europeni, un cunoscut afacerist din staţiunea Mamaia a lansat un concept inedit pentru litoralul românesc: un spaţiu generos de relaxare în care atracţia principală este o piscină interioară într-un decor industrial în stil eco-brutalist, unde natura este adusă la interior.

"Sperăm ca, într-un an de zile, să atragem şi iarna cel puţin turismul de business, pe cei care iubesc cu adevărat marea şi, bineînţeles, că pot să vină şi constănţenii. Tinerii ştiu foarte multe lucruri şi ştiu să se distreze. Într-adevăr a început să se organizeze astfel de evenimente, iar noi le susţinem", a declarat Dumitru Ivănescu, proprietarul unui hotel din Mamaia, pentru Antena 3 CNN.

Tot în staţiunea Mamaia, un alt proprietar de hotel a investit peste 300.000 de euro pentru a moderniza piscina, astfel încât turiştii să o poată folosi şi iarna.

Accesul costă între 30 şi 75 de lei.

Întrebată cum se simte experienţa de a înota într-o piscină în sezonul rece, o adolescentă a răspuns: "Foarte frumos, mă simt foarte bine". Iar o femeie a spus: "Apa este super, trebuie neapărat să ne întoarcem".

"Am venit cu un concept nou. Ideea este că tavanul şi pereţii sunt retractabili, adică vara ne putem bucura de soare. Copiii sunt cei mai fericiţi că există această piscină, sperăm că şi adulţii se bucură la fel de mult ca turiştii cu vârste tinere", a explicat Bianca Miclăuş, managerul unui hotel de pe litoralul românesc, potrivit sursei citate.

Centrul spa al unui hotel din staţiunea Eforie Nord atrage turiştii cu pachete care includ şi tratamente cu efecte terapeutice.

"Pielea este mai uscată în anotimpul rece şi, atunci, tratamentele cu nămol catifelează pielea. De asemenea, terapiile cu apă: duşul sub acvar, hidromasajele tonifică corpul şi stimulează circulaţia periferică", a explicat Mihaela Cucu, director medical al centrului SPA, pentru Antena 3 CNN.

Specialiştii din industria ospitalităţii susţin că acesta este trendul pentru hotelierii care vor să atragă turişti şi în afara sezonului estival.