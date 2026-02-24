Sistemul EES se extinde la toate punctele de trecere a frontierei din România, inclusiv Portul Constanța și Aeroportul Otopeni

2 minute de citit Publicat la 12:36 24 Feb 2026 Modificat la 12:36 24 Feb 2026

Sistemul EES va fi funcțional la toate punctele de trecere a frontierei din România, din martie 2026. Sursa foto: Poliția de Frontieră

Poliția de Frontieră a anunțat marți că, începând cu data de 2 martie 2026, sistemul de intrare/ieșire al UE (Entry/Exit - EES) va fi extins la toate punctele de trecere a frontierei externe ale României, marcând operaționalizarea completă a acestuia la nivel național.

Extinderea vizează puncte de trecere de la:

frontiera româno-moldovenească (Albița, Bumbăta, Galați – rutier și feroviar, Iași – feroviar, Sculeni),

frontiera româno-sârbă (Drobeta Turnu Severin, Moldova Nouă, Moldova Veche – portuar, Orșova, Porțile de Fier II, Stamora-Moravița – feroviar),

frontiera româno-ucraineană (Halmeu – feroviar, Isaccea, Tulcea – portuar, Vicșani – feroviar),

frontiera maritimă la Marea Neagră (Constanța, Constanța-Sud-Agigea, Mangalia, Sulina),

frontiera aeriană (Aeroportul Henri Coandă – Otopeni) și

frontiera fluvială pe Dunăre (Brăila – portuar, Cernavodă – portuar, Calafat – portuar).

Implementarea sistemului a început etapizat la 12 octombrie 2025, prin extindere graduală în diferite puncte de trecere a frontierei, urmând ca, de la începutul lunii martie, acesta să fie aplicat unitar la nivelul întregii frontiere externe a României.

Ce este sistemul EES

EES este un sistem electronic modern care înregistrează data și locul de intrare și de ieșire ale cetățenilor statelor terțe admiși pentru șederi de scurtă durată, de maximum 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile. Sistemul colectează date alfanumerice și biometrice — imagine facială și patru amprente digitale — și calculează automat durata șederii autorizate.

Potrivit autorităților, sistemul nu modifică drepturile de călătorie existente, însă are ca obiective modernizarea gestionării frontierelor, eficientizarea controalelor, combaterea fraudelor de identitate prin utilizarea datelor biometrice, consolidarea securității în Uniunea Europeană și sprijinirea luptei împotriva terorismului și a criminalității organizate.

Cui se aplică

EES se aplică cetățenilor statelor terțe, inclusiv cetățenilor Republicii Moldova, admiși pentru șederi de scurtă durată, precum și membrilor de familie ai cetățenilor Uniunii Europene care nu dețin un permis de ședere.

Sunt exceptați de la prelevarea amprentelor copiii sub 12 ani și persoanele pentru care acest lucru este fizic imposibil.

Nu intră sub incidența sistemului cetățenii statelor terțe care dețin un permis de ședere sau o viză de lungă ședere eliberată de un stat membru al Uniunii Europene, precum și membrii de familie ai cetățenilor UE care dețin un permis de ședere.

Cum se va desfășura controlul

La prima intrare după operaționalizarea sistemului, vor fi colectate datele biometrice necesare pentru crearea unui dosar individual. La călătoriile ulterioare, verificarea se va realiza automat pe baza datelor deja înregistrate, ceea ce, pe termen lung, va contribui la reducerea timpului de procesare la frontieră.

În cazul îndeplinirii condițiilor legale de intrare, accesul va fi permis și înregistrat electronic, iar persoana va fi informată cu privire la durata autorizată a șederii. În situația neîndeplinirii condițiilor, refuzul intrării va fi înregistrat în sistem și comunicat persoanei în cauză.

Protecția datelor și recomandări

Datele colectate în cadrul EES vor fi stocate timp de trei ani sau cinci ani în caz de refuz al intrării ori depășire a duratei legale de ședere, cu respectarea legislației europene privind protecția datelor. Persoanele vizate au dreptul de acces, rectificare și ștergere a datelor, conform cadrului legal.

Pentru a evita întârzierile la controlul de frontieră, autoritățile recomandă persoanelor care beneficiază de excepții să prezinte de la început documentele justificative care atestă acest statut.

Informații suplimentare pentru călători sunt disponibile pe platforma oficială a Uniunii Europene dedicată Sistemului de Intrare/Ieșire.