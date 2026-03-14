Plaja de vis din Europa unde nisipul este roz, desemnată a doua cea mai frumoasă din lume. Este la doar două ore de zbor din București

Culoarea aparte a plajei se datorează fragmentelor microscopice de scoici și cochilii provenite de la moluște. Foto: Getty Images

O plajă spectaculoasă, cunoscută pentru nisipul său roz, a fost votată recent drept a doua cea mai frumoasă din lume. Este vorba despre plaja Elafonisi, situată pe insula grecească Creta, un loc apreciat pentru peisajele naturale, apa limpede precum cristalul și priveliștile care îți taie respirația, scrie mirror.co.uk.

Clasamentul realizat de Tripadvisor a plasat Elafonisi pe locul al doilea la nivel mondial, fiind devansată doar de Isla Pasion din Mexic. Astfel, plaja din Creta a devenit cea mai bine clasată destinație europeană din top.

Pentru turiștii din România, vestea bună este că insula poate fi accesată relativ ușor cu avionul. Există zboruri low-cost către Chania, cel mai apropiat aeroport de Elafonisi, la aproximativ 70 de kilometri distanță rutieră de plajă.

De ce este nisipul roz?

Culoarea aparte a plajei se datorează fragmentelor microscopice de scoici și cochilii provenite de la moluște, animale marine fără coloană vertebrală. Odată ce aceste organisme mor, cochiliile lor se descompun și se amestecă cu nisipul, oferindu-i nuanța roz delicată care a făcut zona faimoasă.

Popularitatea, o sabie cu două tăișuri

Elafonisi are un scor de peste 4,4 din 5 pe Tripadvisor, bazat pe mai mult de 16.000 de recenzii. Mulți turiști o descriu drept „un paradis natural” și spun că apa limpede și țărmul spectaculos îi fac să revină mereu.

Totuși, succesul vine și cu dezavantaje. În sezonul de vârf, plaja devine extrem de aglomerată. Cei care au vizitat-o recomandă sosirea devreme, între orele 8:00 și 11:00, pentru a evita mulțimea și pentru a găsi șezlonguri disponibile. O alternativă este vizita spre seară, când majoritatea turiștilor pleacă, iar apusul oferă un spectacol aparte.

Pagina oficială a destinației pe Tripadvisor menționează că intensitatea culorii roz poate varia în funcție de sezon și de condițiile naturale. În plus, zona este ideală nu doar pentru plajă, ci și pentru plimbări către rezervațiile de cedri din apropiere, pentru cei care vor să exploreze și alt tip de peisaj.

Unde se află

Elafonisi este situată în sud-vestul insulei Creta, cea mai mare și una dintre cele mai populare insule ale Greciei. Cel mai apropiat aeroport este în Chania, de unde se ajunge la plajă pe un drum cu serpentine, care poate fi spectaculos, dar și solicitant pentru șoferi.

Deși majoritatea recenziilor sunt entuziaste, există și voci critice care spun că aglomerația și prezența numeroșilor influenceri diminuează autenticitatea experienței. În opinia unora, plaja este greu de savurat pe deplin în plin sezon.