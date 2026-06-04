Proteste în peste 40 de orașe: care sunt destinațiile europene unde turiștii nu mai sunt bineveniți

2 minute de citit Publicat la 20:32 04 Iun 2026 Modificat la 20:32 04 Iun 2026

În încercarea de a limita supraturismul, Veneția a reintrodus o taxă pentru turiștii de o zi, aplicată în anumite zile. sursa foto: Getty

Turismul este o sursă importantă de venit pentru multe state din UE, dar devine, totodată, un motiv tot mai mare de nemulțumire pentru comunitățile locale, ai căror membri se plâng de criza locuințelor și de creșterea costurilor, scrie Euronews.

Spania, Italia și Franța sunt primele trei țări europene unde reacția împotriva turismului de masă este cea mai puternică, potrivit unui nou studiu realizat de platforma de divertisment digital JB.com.

Cifrele oficiale pot oferi o explicație: în primele patru luni ale anului 2026, numărul turiștilor din Spania a crescut cu 3,4%, iar țara se așteaptă, în luna iunie, la o creștere de 7,1% a numărului de pasageri pe zborurile internaționale sosite, comparativ cu anul trecut, potrivit ministerului turismului.

Italia și Franța sunt și ele așteptate să înregistreze în iunie creșteri de 12%, respectiv 2,6%, față de aceeași perioadă a anului 2025, potrivit unui comunicat al ministerului spaniol al turismului.

În schimb, Cipru și Albania sunt cele mai primitoare țări față de vizitatori din Europa, arată JB.com, fără proteste anti-turism documentate și cu o presiune minimă a reglementărilor asupra călătorilor.

Studiul a analizat intensitatea protestelor, atenția mediatică, nivelul taxelor turistice și raportul dintre numărul vizitatorilor și cel al rezidenților, în 30 de țări din întreaga lume.

În ce orașe au avut loc cele mai multe proteste anti-turism?

Spania, aflată pe primul loc între cele 30 de țări analizate, a înregistrat proteste împotriva turismului în peste 40 de orașe din toată țara, de la Barcelona până în Insulele Canare.

Catalonia, regiunea din nord-estul țării în care se află Barcelona, a atras în jur de 20,1 milioane de turiști în 2025, cu 0,6% mai mulți decât în 2024. A fost urmată de Insulele Baleare și de Insulele Canare.

În iunie anul trecut, protestatarii au mărșăluit prin centrul Barcelonei cu pancarte pe care scria „Turismul ucide Barcelona” și au stropit oamenii cu pistoale cu apă în zonele aglomerate de turiști.

În plus, și Italia a fost scena unor proteste, la Veneția, Roma, Florența, Napoli și Milano. Unii activiști au sabotat cutiile cu chei folosite de proprietarii care închiriază locuințe pe termen scurt, ca să-și arate nemulțumirea față de lipsa cazărilor accesibile pentru localnici.

În încercarea de a limita supraturismul, Veneția a reintrodus o taxă pentru turiștii de o zi, aplicată în anumite zile, de vineri până duminică, în lunile aprilie, mai, iunie și iulie.

Între timp, în Franța au avut loc proteste în mai multe orașe – Marsilia, Nisa și Paris –, alături de un activism tot mai pronunțat împotriva navelor de croazieră, semn al unei rezistențe active a rezidenților, atât în zonele continentale, cât și în cele de coastă.