Insule din Grecia pe care specialiștii ne recomandă să le evitam

Turiști în insula Rhodos din Grecia. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Grecia găzduiește peste 6.000 de insule, dintre care mai mult de 200 sunt locuite. În timp ce anumite insule grecești și-au câștigat pe bună dreptate reputația datorită frumuseții lor naturale, istoriei bogate și culturii primitoare, altele pot dezamăgi din cauza supraaglomerării și a infrastructurii insuficiente, potrivit Smarter Travel.

Din păcate, unele insule grecești au devenit victime ale propriei popularități, atrăgând mulțimi de turiști dornici să recreeze fotografiile emblematice pe care le-au văzut peste tot pe rețelele sociale. În urma lor, aceste destinații poartă adesea urmele supraaglomerării, fiind afectate de gunoaie și prețuri umflate care diminuează experiența autentică.

Dacă speri la o vacanță mai relaxantă și mai autentică, există numeroase destinații mai puțin cunoscute care oferă tot farmecul și frumusețea insulelor grecești, fără a fi copleșite de turiști. Acestea sunt insulele grecești pe care ar fi bine să le eviți și cele pe care merită să le vizitezi.

Cele patru insule grecești de evitat

Aceste insule grecești au devenit sufocate de numărul mare de vizitatori, iar speciliștii recomandă să le eviți la următoarea ta călătorie dacă îți dorești o experiență mai liniștită.

Santorini

Peisajele spectaculoase ale Santoriniului, cu stâncile abrupte ale calderei, marea albastră superbă și plajele sale nisipoase, au făcut această insulă extrem de celebră. Deși doar aproximativ 15.000 de persoane locuiesc aici permanent, insula atrage anual impresionantul număr de două milioane de vizitatori, în principal pe timpul verii.

Popularitatea insulei ca escală pentru navele de croazieră agravează problema, deoarece până la 8.000 de pasageri de croazieră pot debarca zilnic pentru excursii de o zi — o cifră pe care autoritățile locale au limitat-o în ultimii ani pentru a reduce supraaglomerarea.

În ciuda acestor eforturi, infrastructura din Santorini se confruntă cu dificultăți în gestionarea volumului uriaș de vizitatori, ceea ce duce la blocaje în trafic, creșterea cantității de deșeuri și prețuri mai mari. Valul copleșitor de turiști a creat un conflict între farmecul insulei și dorința locuitorilor de a avea intimitate și liniște. Exasperați de fluxul necontenit de turiști care le traversează proprietățile în căutarea fotografiei perfecte cu apusul din Santorini, localnicii au ajuns să afișeze panouri cu „Accesul interzis” pentru a descuraja vizitatorii lipsiți de respect.

În sezonul de vârf, vizitatorii se pot aștepta să găsească plaje aglomerate, unde nisipul odinioară impecabil este ocupat de șezlonguri închiriate la prețuri exorbitante. Atmosfera odinioară liniștită a plajelor din Santorini a fost înlocuită de un sentiment de aglomerație și comercializare excesivă, ceea ce îi poate dezamăgi pe cei care caută o vacanță relaxantă.

Dacă totuși mergi: Fira și Oia sunt două dintre cele mai populare localități din Santorini. Pentru a evita aglomerația, îndreaptă-te spre partea estică, mai liniștită, a insulei și cazează-te în localitățile mai accesibile Perissa sau Kamari.

Mykonos

Luxul și strălucirea au înlocuit cultura locală în Mykonos, transformând-o în cea mai scumpă insulă grecească de vizitat. Prețurile exorbitante nu par să descurajeze turiștii, dovadă fiind imaginile cu cinci nave uriașe de croazieră care debarcă simultan aproximativ 125.000 de pasageri pe insulă. Numai anul trecut, peste 760 de nave de croazieră, transportând aproximativ 1,29 milioane de turiști, au vizitat Mykonos, potrivit Asociației Porturilor Elene.

Vizitatorii se plâng de comercializarea excesivă care a cuprins insula, multe afaceri ocupând plaje care înainte erau publice și percepând taxe de acces. Numeroși turiști au relatat că au fost confruntați cu prețuri absurde, unele restaurante cerând fără rușine sute de dolari pentru un simplu aperitiv și câteva băuturi nealcoolice, profitând de afluxul de turiști.

Dacă totuși mergi: Cei care caută o experiență mai autentică și mai liniștită ar trebui să se îndepărteze de orașul Mykonos, unde străduțele înguste sunt pline de turiști. Pentru mai multă liniște, explorează nordul sau sudul insulei, unde vei găsi plaje frumoase și mai mult spațiu.

Kos

Fiind una dintre cele mai sudice insule ale Greciei, Kos se bucură de temperaturi ridicate și soare în cea mai mare parte a anului, motiv pentru care este una dintre cele mai vizitate insule. Insula și-a câștigat și reputația de destinație pentru petreceri, în special pentru turiștii britanici care vor să consume alcool sub soarele mediteranean.

Orașul Kos, Kardamena și Tigaki sunt cele mai cunoscute zone de viață de noapte, iar petrecerile nu încep cu adevărat înainte de ora 1 dimineața, așa că ia cu tine dopuri pentru urechi dacă vrei să dormi bine.

Dacă totuși mergi: Poate fi tentant să rezervi o vacanță în afara sezonului pentru a evita mulțimile, însă trebuie să știi că multe restaurante și magazine sunt închise în această perioadă, iar activități precum excursiile cu barca s-ar putea să nu fie disponibile. În schimb, alege să te cazezi într-o localitate mai liniștită, precum Kefalos, în sudul insulei.

Rhodos

Rhodos, o insulă renumită pentru orașul său vechi inclus în patrimoniul UNESCO, satele pitorești cocoțate pe stânci și fortăreața istorică, a fost clasată recent drept a treia cea mai slabă insulă grecească de vizitat într-un sondaj realizat de revista britanică Which.

În ciuda bogatului patrimoniu cultural și a peisajelor spectaculoase, Rhodos a devenit victima propriei atractivități, fiind invadată de mulțimi care amenință să diminueze tocmai farmecul care atrage turiștii.

Mulți călători se plâng de prețurile neașteptat de ridicate. Cazarea, mâncarea și băuturile sunt considerabil mai scumpe, în special în lunile de vară. În plus, Rhodos s-a impus ca o destinație importantă pentru resorturile all-inclusive, ceea ce poate dezamăgi persoanele care caută experiențe mai intime și mai rafinate.

Dacă totuși mergi: Cele mai mari aglomerații se găsesc în orașul vechi din Rhodos. Dacă ești dispus să închiriezi o mașină și să explorezi insula, poți găsi cu ușurință zone liniștite. Sud-vestul insulei este de regulă mai calm și mai puțin aglomerat.

Cele patru insule grecești pe care merită să le vizitezi în schimb

Cele mai bune insule grecești de vizitat sunt adevărate bijuterii mai puțin cunoscute, care oferă o experiență mai autentică și mai liniștită decât Mykonos sau Santorini. De la deliciile culinare din Sifnos până la frumusețea sălbatică a insulei Kythira, aceste paradisuri subevaluate merită să fie următoarea ta destinație de vacanță în Grecia.

Sifnos

Sifnos, supranumită cu afecțiune „Insula Gastronomiei Grecești”, este un adevărat paradis pentru iubitorii de mâncare care doresc să descopere bogatele tradiții culinare ale Cicladelor.

Aici accentul cade pe ingrediente proaspete și locale, oferindu-le vizitatorilor ocazia de a savura aromele autentice ale bucătăriei tradiționale din Sifnos, preparată cu grijă în vase de lut realizate chiar pe insulă.

Când excesele culinare încep să se simtă, Sifnos oferă antidotul perfect: o rețea de trasee de drumeție care șerpuiesc de-a lungul spectaculoasei Mări Egee, oferind numeroase ocazii de a arde caloriile acumulate.

În ciuda apropierii sale de Atena (la doar două ore și jumătate cu feribotul rapid), această mică insulă rămâne relativ necunoscută pentru turiști, păstrându-și farmecul și autenticitatea.

Creta

Creta se bucură de aproximativ 300 de zile însorite pe an, ceea ce o transformă într-o alegere irezistibilă pentru o vacanță la mare.

Cea mai mare insulă a Greciei oferă câte ceva pentru fiecare: de la plaje cu nisip și golfuri ascunse în regiunea Sitia până la aventuri spectaculoase de drumeție în Samaria, unde se află cel mai lung defileu din Europa.

În ciuda popularității sale, Creta rămâne o destinație în care poți găsi cu ușurință liniște dacă alegi să explorezi locuri mai puțin frecventate. Multe plaje sunt accesibile doar cu barca, oferindu-ți uneori luxul rar de a avea o întreagă porțiune de nisip doar pentru tine.

Insula oferă și o mare varietate de opțiuni de cazare, de la resorturi mari pe malul mării, potrivite pentru familii, până la refugii romantice de tip boutique pentru cupluri.

Alonnisos

Dacă plănuiești o vacanță de scufundări în Grecia, nu există o alegere mai bună decât Alonnisos.

Situată în grupul insulelor Sporadele de Nord, această mică insulă face parte din Parcul Marin Național al Sporadelor de Nord, cel mai mare parc marin din Europa.

Această regiune izolată a fost cândva un refugiu pentru pirați, iar drept urmare numeroase epave se află pe fundul mării, oferind oportunități excelente pentru scafandri. La suprafață poți observa păsări marine, delfini și foca-călugăr mediteraneană.

Poți experimenta cultura locală participând la unul dintre numeroasele festivaluri, precum „nunta tradițională” organizată la mijlocul lunii august sau reconstituirea recoltării din luna iulie.

Alonnisos nu are aeroport, așa că va trebui să zbori până în Skiathos și apoi să iei un feribot de aproximativ două ore.

Kythira

Kythira, considerată locul de naștere al Afroditei, zeița iubirii, își onorează pe deplin originile mitologice.

Pare inevitabil ca oricine ajunge pe această insulă fermecătoare să se îndrăgostească de ea. Frumusețea naturală a insulei contribuie din plin la acest farmec: cascade spectaculoase, păduri luxuriante și castele istorice construite pe stânci.

Pentru cei care preferă vacanțele active, Kythira este una dintre cele mai bune insule grecești pentru drumeții. O vastă rețea de trasee conduce către plaje ascunse și culmi care oferă priveliști impresionante asupra împrejurimilor.

În ciuda dimensiunilor sale relativ reduse, Kythira are propriul aeroport, ceea ce permite o conexiune rapidă cu Atena, în aproximativ o oră.