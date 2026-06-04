O insulă din California a fost scoasă la vânzare cu numai 39.000 de dolari și a atras un interes uriaș

3 minute de citit Publicat la 12:26 04 Iun 2026 Modificat la 12:43 04 Iun 2026

Insula are o suprafață de peste 2 hectare FOTO: Zillow

O insulă izolată din Delta râurilor Sacramento–San Joaquin, din California, a fost scoasă la vânzare la un preț care atrage atenția: doar 39.000 de dolari pentru mai bine de două hectare de teren.

Proprietatea este situată în White Slough, lângă Stockton, și face parte dintr-un lanț de mici insule din Deltă, multe dintre acestea rămânând neamenajate, potrivit New York Post.

› Vezi galeria foto ‹

Unele insule învecinate au fost transformate în campinguri, porturi de agrement, destinații recreative și cluburi private.

Potrivit anunțului publicat pe Zillow, insula oferă cumpărătorilor o oportunitate rară de a deține o proprietate complet privată în Deltă, accesibilă doar cu barca.

Anunțul prezintă proprietatea ca pe o posibilă destinație de weekend, un refugiu pentru pescuit și plimbări cu barca, un sanctuar personal sau o investiție pe termen lung.

„De obicei, aceste proprietăți nu se vând foarte repede, pentru că sunt atât de neobișnuite, însă aceasta este pe piață de doar o zi și deja am transmis clientului meu o ofertă la prețul integral din partea unui cumpărător”, a declarat agentul imobiliar Monte Morris pentru The California Post. „Se pare că cererea pentru astfel de proprietăți este mai mare decât era în trecut”.

„Bine ați venit pe propria dumneavoastră insulă privată în inima Deltei Californiei!”, se arată în anunțul de vânzare. „Situată în apele liniștite ale White Slough, această insulă rară de 5,6 acri (2,26 hectare) oferă o oportunitate unică de a deține un teren complet înconjurat de apă, unde ritmul vieții încetinește, iar posibilitățile se deschid”.

Proprietatea se află la aproximativ 1,3 km cu barca de insula Devil’s Aisle Club și de zona de camping și recreere Grindstone Joe’s Campground.

Anunțul, reprezentat de Nick Sadek Sotheby’s International Realty, descrie terenul ca fiind în mare parte plat și încadrat în categoria AG-40 pentru utilizare agricolă.

Deși insulele private din California sunt rareori scoase la vânzare, mai ales la un preț care nu se măsoară în milioane de dolari, reacțiile din mediul online au fost sceptice.

„Doar că nimeni nu vrea să locuiască în Stockton”, a comentat un utilizator.

Altul a fost și mai critic, scriind: „Bine, dar ar trebui să locuiești în California. Și în Stockton. Ca să nu mai vorbim de faptul că autoritățile din California nu ar aproba niciun fel de construcție acolo, pentru că este o zonă umedă, iar nicio companie de asigurări nu ar acoperi-o, fiind situată într-o zonă inundabilă. În plus, peste câțiva ani, eroziunea va fi șters o parte semnificativă din teren”.

Prețul cerut pentru insulă reprezintă o creștere semnificativă față de istoricul său anterior de vânzări.

Documentele publice arată că proprietatea a fost vândută pentru 12.500 de dolari în septembrie 2005, apoi a fost revândută pentru 17.500 de dolari în octombrie 2007.

La 2 iunie 2026, aceasta a fost listată spre vânzare la prețul de 39.000 de dolari, ceea ce reprezintă o creștere de 122,9% față de ultimul preț de vânzare înregistrat.

Documentele privind impozitul pe proprietate arată că parcela a avut în 2025 un impozit de 353 de dolari, calculat pe baza unei valori evaluate de 22.982 de dolari.

Tower Park Marina, care oferă facilități precum un restaurant, un bar și un ponton pentru alimentarea ambarcațiunilor cu combustibil, se află la aproximativ 3,9 km în amonte.