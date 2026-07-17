Cuplu din București, dat dispărut după o vacanță cu cortul pe Transalpina. Ultima informație e că mergeau spre o pensiune în Hunedoara

Mihaela Izabela și Anastasescu Horațiu Vlad Mihai sunt dați dispăruți, după o vacanță cu cortul pe Transalpina. FOTO: Poliția Română

Un cuplu din Bucureşti este dat dispărut. Tinerii au plecat într-o excursie cu cortul pe Transalpina, iar familiile celor doi au anunțat autoritățile după ce niciunul din ei nu a mai răspuns la telefon. Ultima discuție cu apropiații a avut loc miercuri după-amiază, când cei doi au spus că se îndreaptă spre o pensiune din Hunedoara, dar se pare că nu au mai ajuns acolo. Poliția face apel ca cei care au informații despre ei sau i-au văzut să anunțe.

Mihaela Izabela, în vârstă de 28 de ani, și Anastasescu Horațiu Vlad Mihai, de 36 de ani, ar fi plecat marți într-o excursie cu cortul pe Transalpina, iar de atunci familia nu ar mai reușit să ia legătura cu ei.

Sesizarea a fost făcută joi după-amiază, printr-un apel la 112, de către tatăl femeii.

"La data de 16.07.2026, Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizată de către numitul Bordeianu Florin cu privire la faptul că fiica și ginerele au plecat marți pe Transalpina, iar de ieri nu mai știe de ei, nu reușește să îi contacteze și erau plecați cu cortul. Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Poliției Municipiului Hunedoara", se arată pe site-ul oficial al Poliției Române.

Potrivit IPJ Hunedoara, ultima conversație telefonică cu cei doi a avut loc miercuri, în jurul orei 16:00. Aceștia le-ar fi spus apropiaților că urmează să se cazeze la o pensiune din municipiul Hunedoara. Verificările efectuate de polițiști au arătat însă că cei doi nu au ajuns la unitatea de cazare indicată. IPJ Hunedoara a făcut publice semnalmentele celor doi.

Mihaela Izabela Anastasescu are 1,84 mînălțime, aproximativ 70 de kilograme, păr blond și ochi albaștri.

Horațiu Vlad Mihai Anastasescu are 1,95 metri înălțime, aproximativ 95 de kilograme, păr blond, ochi albaștri, barbă scurtă și tatuaje în zona pieptului și a spatelui.

Poliția continuă cercetările pentru găsirea celor doi și solicită sprijinul cetățenilor. Oricine poate oferi informații utile este rugat să apeleze numărul unic de urgență sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.