A aflat că nu va mai putea să meargă niciodată, după un accident. A plecat oricum într-o călătorie în jurul lumii

Australianul Fletcher Crowley a pornit într-o aventură de trei luni în jurul lumii alături de cel mai bun prieten al lui, Lachie Bennett FOTO: Instagram/ @twomates1chair

După ce și-a fracturat coloana vertebrală într-un accident de mountain bike și a fost diagnosticat cu paraplegie, australianul Fletcher Crowley a primit un verdict crunt - că nu va mai merge niciodată. Trei ani mai târziu, în loc să cadă în disperare, a pornit într-o aventură de trei luni în jurul lumii alături de cel mai bun prieten al lui, Lachie Bennett.

Împreună au traversat patru continente, au urcat pe munți, au explorat peșteri, au sărit cu parapanta, au mers în safari și au făcut scufundări alături de rechini, demonstrând că limitele sunt adesea mai mult o chestiune de perspectivă decât de mobilitate.

De la un diagnostic devastator la un nou început

Accidentul s-a produs în septembrie 2023, în timpul unei sărituri cu bicicleta, relatează CNN. După luni întregi de spitalizare și recuperare, medicii l-au informat pe Crowley că nu va mai putea merge.

În perioada de recuperare s-a reîntâlnit cu prietenul său din copilărie, Lachie Bennett, care lucra într-un centru destinat persoanelor cu leziuni ale măduvei spinării. Pasiunea comună pentru aventură i-a apropiat din nou și a dat naștere unei idei îndrăznețe.

Inițial, cei doi plănuiseră doar o excursie de două săptămâni în America de Sud. O ofertă avantajoasă la biletele de avion le-a schimbat însă planurile, iar itinerariul s-a transformat într-o călătorie prin zece țări de pe patru continente.

În loc să-și construiască traseul exclusiv în jurul destinațiilor accesibile persoanelor în scaun rulant, cei doi au ales o altă abordare: au stabilit ce își doresc să vadă, convinși că vor găsi o modalitate de a ajunge acolo.

Prima provocare a venit în Hong Kong, unde Bennett l-a purtat în spate pe Crowley până la Marele Buddha, urcând cele 268 de trepte care duc la impresionanta statuie.

Au continuat apoi cu ascensiunea spre Victoria Peak, unul dintre cele mai spectaculoase puncte de belvedere ale orașului.

Europa, fără limite

Din Hong Kong au ajuns în Italia, chiar în perioada Jocurilor Paralimpice de Iarnă, după care au pornit într-un tur cu mașina prin Milano, Pisa, Florența, Roma și Veneția.

În Dolomiți au acceptat invitația unui localnic de a urca într-un snowmobil și au ajuns pe culmile munților, iar în Amsterdam au descoperit orașul folosind o bicicletă cargo, Bennett pedalând, iar Crowley călătorind în compartimentul din față.

Pe Riviera Franceză au găsit o metodă inedită de deplasare: Crowley se ținea de bicicleta electrică a prietenului său, rulând cu scaunul pe promenada din Nisa.

Una dintre cele mai neobișnuite experiențe a fost cazarea într-o capelă construită în secolul al X-lea, cocoțată pe un deal la care se ajungea urcând aproape o mie de trepte. Nici acest obstacol nu i-a descurajat.

Oamenii au făcut diferența

În Elveția, o familie care le urmărise aventurile pe rețelele sociale i-a invitat să locuiască la ei acasă. Au urmat alte invitații similare, inclusiv la o fermă de oi din Franța, unde au petrecut câteva zile ajutând la activitățile gospodăriei.

În Brazilia au explorat peșteri și au participat la excursii cu vehicule de teren. Una dintre acestea s-a încheiat cu un accident, după ce buggy-ul în care se afla Crowley s-a răsturnat. Cei doi au rămas blocați timp de șase ore într-o zonă izolată, fără semnal și fără apă, însă au scăpat nevătămați.

Au continuat apoi călătoria spre Florianópolis, iar ultima oprire a fost Africa de Sud.

Aici au sărit cu parapanta, au mers în safari, au admirat colonia de pinguini de la Boulders Beach și au intrat într-o cușcă pentru a observa rechinii din apropiere.

„Fiecare are nevoie de sprijin”

Pe parcursul călătoriei, Crowley s-a confruntat uneori cu prejudecăți. Unii oameni i se adresau exclusiv lui Bennett, presupunând că acesta este însoțitorul său, iar alții credeau că cei doi glumesc atunci când Bennett îl purta în spate pe scări.

Cei doi au fost criticați și pentru unele dintre aventurile lor, considerate prea riscante. Cu toate acestea, spun că experiența le-a confirmat un lucru esențial, acela că accesibilitatea nu depinde doar de existența rampelor sau a lifturilor.

„Cu ajutorul oamenilor, lumea poate deveni mult mai accesibilă”, spune Crowley, recunoscând că fără prietenul său această călătorie nu ar fi fost posibilă.

La rândul său, Bennett crede că povestea lor vorbește despre ceva universal.

„Fie că ești într-un scaun cu rotile sau nu, fiecare dintre noi are nevoie, la un moment dat, de sprijin”, spune el.