Clădirile „invizibile” ascunse în deșert. Resorturile de lux care se confundă cu peisajul, vizibile doar de la câțiva metri distanță

4 minute de citit Publicat la 13:56 17 Iul 2026 Modificat la 13:56 17 Iul 2026

Resorturile de lux care se confundă cu peisajul, vizibile doar de la câțiva metri distanță FOTO: Profimedia Images/ Onduli Enclave

De la castele transformate în hoteluri spectaculoase până la piscine infinity suspendate la sute de metri deasupra solului, industria ospitalității de lux a mizat întotdeauna pe arhitectură menită să impresioneze. În Namibia, însă, tendința merge într-o direcție complet diferită: cele mai exclusiviste resorturi sunt proiectate tocmai pentru a trece neobservate.

Conceptul de „arhitectură invizibilă” câștigă tot mai mult teren în această țară din sudul Africii. Noile complexe turistice sunt concepute astfel încât să se contopească aproape complet cu peisajul, oferind oaspeților sentimentul rar al izolării totale, potrivit CNN.

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Refugiu în „Porțile Iadului”

Puține locuri de pe planetă sunt la fel de sălbatice precum Coasta Scheletelor (Skeleton Coast), o fâșie de aproximativ 500 de kilometri de-a lungul Oceanului Atlantic, unde dune uriașe se întâlnesc cu țărmuri presărate cu epave. În acest peisaj ostil, populat de lei, elefanți și rechini, vestigiile navelor naufragiate reprezintă aproape singurele urme ale prezenței umane.

Printre ele se ascunde și Shipwreck Lodge, un complex format din zece cabane de lux care reproduc forma vaselor eșuate. Amplasate în Parcul Național Skeleton Coast, construcțiile par să facă parte din peisaj, fiind aproape imposibil de observat de la distanță.

Proiectul, inaugurat în 2018, îi aparține arhitectei namibiene Nina Maritz, care și-a dorit să redea emoția trăită de marinarii naufragiați în urmă cu sute de ani, atunci când căutau cu disperare un adăpost.

„Când ajungi acolo, ai senzația că te afli la capătul lumii. Este unul dintre cele mai izolate locuri pe care le poți experimenta”, spune Maritz într-un interviu acordat CNN.

Potrivit acesteia, arhitectura trebuie să provoace emoții, nu doar să impresioneze vizual. Tocmai de aceea, cabanele au fost concepute astfel încât vizitatorii să simtă contrastul dintre forța naturii și confortul refugiului pe care îl găsesc după o zi petrecută în soare, vânt și nisip.

Deși sunt dotate cu paturi king-size, băi private și conexiune Wi-Fi, exteriorul lor păstrează aspectul rudimentar al unor adăposturi improvizate din resturile unei corăbii.

Natura, înaintea arhitecturii

Pentru Nina Maritz, o clădire amplasată într-un peisaj natural nu trebuie să domine împrejurimile, ci să le respecte.

Cabanele au fost construite din lemn îmbătrânit de intemperii, un material care poate fi îndepărtat cu ușurință dacă, într-o zi, concesiunea acordată de statul namibian va expira. De asemenea, amplasarea lor a fost atent calculată astfel încât să nu afecteze linia orizontului.

„Nu suntem aici ca să dominăm natura. Suntem doar o prezență temporară și este important ca intervenția noastră să fie aproape invizibilă”, explică arhitecta.

În opinia ei, arhitectura contemporană pune prea mult accent pe aspectul spectaculos și prea puțin pe funcționalitate și durabilitate.

„Mă interesează mai degrabă să creez clădiri care rezistă în timp decât construcții care urmează moda”, spune Maritz.

O vilă ascunsă în munte

La câteva sute de kilometri depărtare, în regiunea aridă Damaraland, un alt proiect duce aceeași filosofie și mai departe.

Onduli Enclave, inaugurat în 2024, este o vilă de lux construită pe un afloriment de granit cu vedere spre Muntele Brandberg, cel mai înalt vârf al Namibiei.

În loc să fie ascunsă de peisaj, construcția pare să facă parte din el.

Ridicată pe piloni și prevăzută cu acoperișuri în nuanțe identice cu rocile din jur, vila este aproape imposibil de observat până în momentul în care vizitatorii ajung foarte aproape.

Interiorul oferă însă toate facilitățile unui resort exclusivist: trei apartamente climatizate cu pereți din sticlă, terase panoramice, piscine, căzi încălzite cu lemne și servicii personalizate asigurate de bucătari, majordomi și ghizi privați.

„Este acolo?”

Berwald Awiseb, unul dintre ghizii complexului, spune că aceeași întrebare apare aproape la fiecare grup de turiști.

„Oamenii mă întreabă deseori: «Mai este mult? Este acolo?»”, povestește el.

Surpriza apare abia în ultimele minute ale traseului.

„În clipa în care observă construcția, rămân fără cuvinte. Mai ales pentru că pare că plutește sau că stă să se desprindă de pe stâncă”.

Designerul Trevor Nott spune că exact acesta a fost efectul urmărit.

„Este esențial să nu vezi clădirea în timp ce te apropii. Iar când ajungi sus, peisajul se deschide dintr-odată în fața ta. În acel moment înțelegi de ce a fost construită acolo”.

Construită din ceea ce oferă natura

Fost ecolog în Parcul Național Etosha, Trevor Nott a aplicat și în acest proiect principiile dezvoltării sustenabile.

Majoritatea materialelor folosite provin din imediata vecinătate: calcret extras din cariere locale și lemn recuperat de la arbori uscați.

Numele Onduli, care în limba locală înseamnă „girafă”, reflectă aceeași filozofie a integrării în peisaj.

„Construiești cu ceea ce îți oferă locul. Folosești resursele pe care le ai la îndemână, iar construcția crește firesc, aproape organic”, explică designerul.

Într-o perioadă în care arhitectura de lux este asociată, de regulă, cu proiecte spectaculoase și extravagante, Namibia propune un model diferit: clădiri care nu concurează cu natura, ci aleg să dispară în ea.