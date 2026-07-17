Rând special fără scaun la mijloc în avioane. O companie aeriană introduce o nouă opțiune pentru pasagerii de la clasa economică

United Airlines intenționează să introducă în clasa Economy Plus un rând special fără scaun la mijloc. FOTO: Getty Images

United Airlines intenționează să introducă în clasa Economy Plus un rând special fără scaun la mijloc. Spațiul rămas liber va fi ocupat de o măsuță comună, iar pasagerii de la fereastră și de la culoar vor avea mai mult loc pentru brațe, scrie Euronews.

Noua opțiune va fi disponibilă inițial pe cele 50 de aeronave Airbus A321XLR comandate de compania americană. Fiecare avion va avea însă un singur astfel de rând. United susține că, în viitor, ar putea extinde conceptul și la alte aeronave.

Biletele pentru locurile Economy Plus cu mai mult spațiu ar urma să fie puse în vânzare în cursul acestui an, pentru zboruri programate la scurt timp după aceea.

Companiile aeriene caută soluții pentru scaunul din mijloc

Scaunul din mijloc este considerat de mulți pasageri cel mai incomod loc din avion. Persoana care îl ocupă este prinsă între alți doi călători, în timp ce pasagerii de la fereastră și de la culoar trebuie să împartă spațiul pentru brațe.

Problema devine și mai neplăcută în timpul zborurilor medii sau lungi. Din acest motiv, tot mai multe companii aeriene le oferă pasagerilor posibilitatea de a plăti suplimentar pentru a păstra liber scaunul alăturat sau chiar pentru a rezerva un rând întreg.

În Europa, Wizz Air și Air France au lansat deja asemenea opțiuni. Lufthansa și Finnair oferă, la rândul lor, scaune libere la mijloc pentru unii pasageri din clasa business.

United susține că va fi singura companie aeriană americană care va avea rânduri configurate special în acest mod.

United pregătește și un rând care poate deveni canapea

Anunțul vine după ce United a prezentat, în martie, conceptul „Relax Row”. Acesta urmează să fie introdus în 2027 și le va permite pasagerilor din clasa economică să transforme un rând de trei scaune într-un fel de canapea, pe care se vor putea întinde sau odihni după decolare.

Opțiunea va fi disponibilă pe anumite aeronave Boeing cu fuselaj lat, folosite în general pentru zborurile pe distanțe mari.

„Investim în întreaga noastră flotă și le oferim clienților mai multe opțiuni și un raport mai bun între preț și servicii, indiferent de clasa în care călătoresc”, a declarat Andrew Nocella, vicepreședinte executiv și director comercial al United Airlines.

Noile aeronave Airbus A321XLR vor avea și scaune United Polaris care se transformă în paturi și oferă acces direct la culoar. În Economy Plus, pasagerii vor beneficia de mai mult spațiu atât pentru picioare, cât și pentru brațe.

Mai mult confort, dar și mai multe taxe

Inițiativa United face parte dintr-o tendință mai largă în industria aviatică. Companiile oferă tot mai multe niveluri de confort și servicii suplimentare, în încercarea de a atrage călătorii dispuși să plătească mai mult.

Totuși, această strategie poate accentua diferențele dintre pasagerii aflați în partea din față și cei din spatele avionului. Persoanele care caută bilete mai ieftine pot fi nemulțumite de apariția unor noi taxe pentru servicii sau facilități care în trecut erau incluse în preț.

Reprezentanții United resping însă ideea că industria se concentrează exclusiv asupra pasagerilor cu bugete mari. Compania susține că investițiile în serviciile premium fac parte dintr-un plan mai amplu de îmbunătățire a experienței tuturor călătorilor.