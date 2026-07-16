Viața într-unul din cele mai fierbinți orașe din lume. Oamenii dorm pe peroanele de piatră din gări, pentru că în case nu se poate sta

Banda, un oraș din statul Uttar Pradesh, a înregistrat unele dintre cele mai ridicate temperaturi din India. FOTO: Getty Images

Locuitorii orașului Banda, din nordul Indiei, ajung să doarmă pe peroanele gării sau direct pe trotuare pentru a scăpa de căldura sufocantă din locuințe. Temperaturile rămân ridicate chiar și în timpul nopții, iar penele de curent care durează ore întregi îi împiedică pe oameni să folosească până și ventilatoarele, scrie AP News.

Pentru mulți dintre locuitorii orașului, simplul efort de a trece cu bine peste fiecare zi a devenit o provocare.

Banda, un oraș din statul Uttar Pradesh, a înregistrat unele dintre cele mai ridicate temperaturi din India. Încălzirea globală, provocată în principal de arderea cărbunelui, petrolului și gazelor, face ca valurile de căldură din țară să devină mai frecvente și mai intense.

Uttar Pradesh este unul dintre statele indiene cele mai expuse temperaturilor extreme. În 2023, cel puțin 119 persoane au murit în doar câteva zile, în timpul unui val sever de căldură care a afectat mai multe zone ale statului.

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În luna mai a acestui an, temperatura din Banda a ajuns la 48,2 grade Celsius. Orașul a înregistrat de mai multe ori cea mai ridicată temperatură din India într-o anumită zi.

Potrivit climatologului și istoricului meteorologic Maximiliano Herrera, care urmărește temperaturile extreme din întreaga lume, Banda a fost de șapte ori în acest an cel mai fierbinte loc de pe glob. Cele mai multe dintre aceste recorduri zilnice au fost înregistrate în luna aprilie.

Temperaturile au mai scăzut între timp, dar căldura rămâne greu de suportat, în special pentru că ploile sezoniere au adus o umiditate mai ridicată.

La ora 4:00 dimineața sunt deja 30 de grade

Munni Devi și cei patru fii ai săi încep să încarce și să descarce legume în timp ce cea mai mare parte a orașului încă doarme.

La ora 4:00 dimineața, temperatura este deja de 30 de grade Celsius. Muncitorii din piața de legume descarcă diverse produse, pe care le mută apoi în vehicule mai mici pentru a fi transportate către magazinele din cartiere.

Munni Devi, în vârstă de 70 de ani, spune că temperaturile sunt tot mai ridicate de la un an la altul, iar vara aceasta este deosebit de dificilă.

Munca este grea în orice anotimp, dar devine istovitoare în timpul unui val de căldură. Femeia spune însă că ea și fiii săi nu își permit să lipsească nici măcar o zi.

Tinerii împing cărucioare pe aleile înguste ale pieței, iar femeile sortează legumele direct în stradă. Mulți cumpărători vin foarte devreme, pentru a termina cumpărăturile înainte ca temperaturile să crească și mai mult.

Munni Devi și fiii săi lucrează de dimineață până la prânz, după care se întorc acasă pentru a se odihni, dar dee mult ori asta e imposibil, din cauza peneelor de curent. „Dacă nu este curent, nu funcționează nici măcar ventilatoarele din tavan. Uneori, electricitatea este întreruptă ore întregi”, povestește ea.

Mii de căsuțe construite pentru protejarea păsărilor

După-amiaza, soarele încinge străzile din Banda. Cei care își permit să rămână în interior evită să iasă, dar unii vânzători de legume și șoferi de ricșă continuă să lucreze în speranța că vor mai găsi câțiva clienți.

În acest timp, Shobharam Kashyap, un iubitor de animale în vârstă de 70 de ani, construiește căsuțe din lemn pentru păsări în atelierul amenajat în propria locuință. El spune că, împreună cu alți voluntari, a montat peste 15.000 de căsuțe în diferite zone ale orașului. Acestea le oferă păsărilor un loc în care se pot adăposti de căldura tot mai greu de suportat.

Căsuțele sunt vopsite în culori vii, multe dintre ele în verde, deoarece bărbatul crede că păsările preferă această culoare. Ele sunt montate pe copaci și pe ziduri în întregul oraș.

Kashyap a așezat și vase din lut cu apă în jurul locuinței sale, astfel încât păsările să poată bea sau să se răcorească.

Bărbatul spune că nu face decât să continue o veche tradiție locală de îngrijire a animalelor.

Tot mai mulți oameni ajung la spital din cauza căldurii

Pe măsură ce temperaturile cresc, spitalele din Banda sunt asaltate de tot mai mulți pacienți. Unitatea medicală din oraș este unul dintre cele mai mari centre de acest fel din regiune.

Persoanele care leșină sau suferă insolații ajung, de regulă, la spital după-amiaza și seara. Coridoarele și saloanele se umplu rapid.

Pacienții stau înghesuiți pe bănci, iar rudele încearcă să îi răcorească folosind foi de hârtie pe post de evantai. Angajații spitalului se deplasează printre paturi cu perfuzii pentru bolnavi.

Familii întregi dorm în gară

Nici după apusul soarelui temperaturile nu scad suficient. Copiii care joacă crichet își înfășoară sticlele cu apă în bucăți de material pentru a le păstra cât mai reci.

La gara din oraș, familiile se adună uneori până târziu în noapte. Oamenii speră că peroanele deschise și curenții de aer le vor oferi mai multă răcoare decât locuințele mici, care s-au încins în timpul zilei.

În unele nopți, zeci de persoane dorm în gară. Copiii și adulții se întind pe pături așezate direct pe peronul din piatră, la numai câțiva metri de vagoanele parcate. Unii își folosesc bagajele ca perne, iar încălțămintea este lăsată lângă picioarele goale.

Alți oameni încearcă să doarmă pe bănci sau pe pături întinse în apropierea automatelor de bilete, în ciuda luminilor puternice. Printre ei se întind și câinii, care caută la rândul lor un loc mai răcoros.

Muncitorii ale căror locuințe sunt prea mici și prea fierbinți dorm în fața gării, pe pături, prosoape sau chiar direct pe pietriș. Drumurile și trotuarele mai deschise din zonă le oferă puțin aer și cea mai bună șansă de a se odihni.

Zgomotul trenurilor, al vehiculelor și al călătorilor care intră și ies din gară continuă întreaga noapte. Cu toate acestea, localnicii preferă să doarmă acolo decât în locuințele supraîncălzite.

Pentru părinții cu copii mici, căldura face somnul aproape imposibil. Unele familii rămân treze în gară și se strâng în jurul unui telefon mobil pentru a trece timpul.

Căutarea unui loc răcoros și a câtorva ore de odihnă a devenit una dintre imaginile obișnuite ale verii în orașe precum Banda.

De ce sunt periculoase nopțile foarte calde

„Schimbările climatice modifică temperaturile medii”, explică Abhiyant Tiwari, specialist în climă și sănătate în cadrul NRDC India, cu sediul la New Delhi.

El spune că Banda a fost întotdeauna cunoscută pentru verile călduroase. Ceea ce se schimbă acum este intensitatea și durata episoadelor de caniculă, dar și numărul persoanelor expuse unor temperaturi periculoase.

Temperaturile ridicate din timpul nopții sunt deosebit de îngrijorătoare, deoarece organismul nu mai are timp să se refacă după căldura suportată în timpul zilei.

Principalul reprezentant al Guvernului în districtul Banda spune că autoritățile au deschis centre în care oamenii se pot răcori, au distribuit sute de mii de pachete cu săruri pentru rehidratare și monitorizează spitalele în perioadele în care sunt emise avertizări de caniculă.

Amit Aasery, magistratul districtului Banda, afirmă că autoritățile analizează nivelul apelor subterane, umiditatea solului și pierderea vegetației. În paralel, încearcă să îmbunătățească alimentarea cu apă și să îi informeze pe locuitori în privința riscurilor.

Oficialul recunoaște însă că posibilitățile de intervenție ale autorităților locale sunt limitate.

„Ceea ce se întâmplă aici este un fenomen global. Este provocat de schimbările climatice, iar noi îi suportăm consecințele”, a declarat Amit Aasery.