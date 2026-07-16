Cele 8 orașe mici din Portugalia, puțin cunoscute, care nu trebuie ratate: Unul are plaja pe care ajung cele mai mari valuri din lume

4 minute de citit Publicat la 14:24 16 Iul 2026 Modificat la 14:24 16 Iul 2026

Camara de Lobos - stg. sus, Nazare - dr. sus, Ericeira - stg. jos, Lagos - dr. jos. Colaj cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Portugalia înseamnă mult mai mult decât Lisabona, Porto sau plajele aglomerate din Algarve. De la sate medievale construite printre stânci uriașe și fortărețe cocoțate pe vârfuri de munte, până la orașe pescărești renumite pentru cele mai mari valuri din lume, țara ascunde numeroase destinații spectaculoase care merită descoperite.

Iată opt dintre cele mai frumoase orașe mici din Portugalia, fiecare cu propria istorie, peisaje impresionante și atracții unice, potrivit WorldAtlas.

Lagos, paradisul stâncilor aurii

Situat în vestul regiunii Algarve, Lagos este una dintre cele mai populare destinații de pe litoralul portughez. Atracția principală este zona Ponta da Piedade, unde stâncile din gresie, peșterile și arcadele naturale pot fi explorate cu barca sau caiacul.

La doar câțiva pași se află și Meia Praia, una dintre cele mai lungi plaje din Algarve, cu aproape cinci kilometri de nisip fin.

Orașul are însă și o istorie complicată. În secolul al XV-lea, Lagos a fost unul dintre principalele porturi din care plecau expedițiile portugheze spre Africa și locul unde a funcționat prima piață de sclavi din Europa. Astăzi, clădirea găzduiește un muzeu dedicat acestei perioade. Tot în centrul istoric poate fi vizitată și Biserica Santa Maria, reconstruită după marele cutremur din 1755.

Nazaré, locul unde se formează cele mai mari valuri din lume

Astăzi este cunoscut în întreaga lume datorită surferilor care încearcă să înfrunte valuri uriașe de peste 20 de metri, însă Nazaré a fost timp de secole un simplu sat pescăresc.

Plaja principală atrage turiștii vara, iar centrul vechi poate fi admirat urcând cu funicularul până în cartierul Sítio, aflat pe o stâncă deasupra oceanului.

De aici se ajunge la Praia do Norte, unde Canionul Nazaré concentrează energia Atlanticului și produce unele dintre cele mai mari valuri înregistrate vreodată. Cel mai bun loc pentru a le vedea este farul de la Fortul São Miguel Arcanjo.

Câmara de Lobos, satul pescăresc preferat al lui Winston Churchill

Pe coasta sudică a insulei Madeira se află Câmara de Lobos, prima așezare fondată pe insulă, în jurul anului 1420.

Localitatea este renumită pentru portul său colorat și pentru apropierea de Cabo Girão, una dintre cele mai înalte faleze maritime din Europa, care se ridică la aproximativ 580 de metri deasupra Atlanticului. Platforma cu podea din sticlă oferă o priveliște spectaculoasă asupra oceanului.

Vizitatorii vin și pentru restaurantele specializate în pește proaspăt, dar și pentru bisericile și clădirile istorice care datează din primele decenii ale colonizării Madeirei.

Tavira, orașul cu influențe maure

Situat în estul regiunii Algarve, Tavira este considerat unul dintre cele mai elegante orașe istorice ale Portugaliei.

Râul Gilão împarte localitatea în două, iar podurile sale, unul construit pe fundații romane, leagă cartierele cu străzi înguste și case tradiționale.

Printre principalele atracții se numără Biserica Santa Maria do Castelo, ridicată pe locul unei foste moschei, și Castelul Tavira, de unde se deschide o panoramă superbă asupra orașului și a rezervației naturale Ria Formosa.

Marvão, fortăreața dintre nori

Aflat aproape de granița cu Spania, în Munții Serra de São Mamede, Marvão este unul dintre cele mai înalte sate fortificate din Portugalia.

Castelul medieval domină întreaga regiune, iar în zilele senine priveliștea se întinde până dincolo de frontieră.

Localitatea păstrează urmele mai multor epoci istorice, de la biserici medievale și foste mănăstiri până la cartierul evreiesc format după expulzările din Spania de la sfârșitul secolului al XV-lea.

Monsanto, satul construit printre bolovani uriași

Monsanto pare desprins dintr-o lume fantastică. Casele sunt construite printre blocuri uriașe de granit, unele folosind chiar stâncile drept pereți sau acoperișuri.

Aspectul său spectaculos l-a transformat într-un decor pentru serialul „House of the Dragon”, iar în 1938 a fost declarat oficial „Cel mai portughez sat din Portugalia”.

Deasupra localității se află ruinele castelului construit de Cavalerii Templieri în 1165, distrus parțial în urma exploziei unui depozit de praf de pușcă în secolul al XIX-lea.

Amarante, orașul podului istoric

La aproximativ o oră de Porto, Amarante se întinde pe malurile râului Tâmega și este cunoscut pentru podul de granit São Gonçalo.

Acesta a devenit simbolul rezistenței portugheze împotriva armatei lui Napoleon, la începutul secolului al XIX-lea.

Orașul este înconjurat de Munții Marão, un paradis pentru drumeții, iar centrul istoric este plin de cafenele și restaurante unde pot fi degustate preparate tradiționale din nordul Portugaliei.

Ericeira, paradisul surferilor

La mai puțin de o oră de Lisabona se află Ericeira, un fost sat pescăresc devenit una dintre cele mai importante destinații de surfing din Europa.

În 2011, zona a primit statutul de World Surfing Reserve, datorită calității valurilor și importanței sale pentru acest sport.

Chiar și cei care nu practică surfingul au suficiente motive să viziteze localitatea. Centrul vechi impresionează prin casele albe cu detalii albastre, străduțele înguste și atmosfera autentică, iar plaja Praia dos Pescadores este una dintre cele mai fotografiate din Portugalia.

O Portugalia complet diferită

Deși toate fac parte din aceeași țară, aceste opt destinații nu seamănă aproape deloc între ele. Unele sunt construite pe stânci deasupra Atlanticului, altele sunt ascunse printre munți sau înconjurate de mlaștini sărate, iar fiecare are propria poveste și propriul ritm de viață.

Pentru cei care vor să descopere o altă față a Portugaliei, departe de marile orașe și de cele mai aglomerate stațiuni, aceste localități oferă unele dintre cele mai autentice experiențe de călătorie din Europa.