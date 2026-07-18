Durere de ureche sau ureche înfundată în avion? Ce trebuie să faci cu 20-30 de minute înainte de aterizare

Problema apare cel mai des la persoanele care au nasul înfundat sau o ventilație deficitară a urechii medii. Foto: Getty Images

Senzația de urechi înfundate în timpul unui zbor cu avionul este una dintre cele mai frecvente neplăceri din vacanță. Deși poate fi deranjantă, problema nu este cauzată de urechea externă, ci de diferențele de presiune care apar la nivelul urechii medii. Medicul ORL Vlad Postelnicu a explicat, la rubrica Sfat de Sănătate de la Antena 3 CNN, de ce apare acest disconfort și cum poate fi prevenit.

„Aici este o problemă diferită. Nu este o problemă a urechii externe, a pielii dintre timpan și exterior, ci a presiunii aerului din spatele timpanului, adică la nivelul urechii medii. În timpul urcării la altitudinea de croazieră, aerul din urechea medie iese și simțim urechea puțin înfundată. La aterizare, senzația este și mai pronunțată, deoarece aerul nu reușește să intre înapoi și să egalizeze presiunea”, a explicat medicul.

Cine este predispus

Potrivit specialistului, problema apare cel mai des la persoanele care au nasul înfundat sau o ventilație deficitară a urechii medii.

„Asta se întâmplă din cauza unui nas înfundat, când nu respirăm bine, sau pentru că mastoida, care este «motorul» urechii, este mai mică la anumite persoane. Dacă avem nasul liber, în general nu apar probleme. Dacă știm că avem nasul înfundat, putem administra cu 20-30 de minute înainte de zbor picături nazale decongestionante”, a precizat Vlad Postelnicu.

Medicul atrage atenția că cei mici sunt mai predispuși la acest disconfort, motiv pentru care părinții trebuie să fie atenți în timpul aterizării.

„Probabil ați observat că bebelușii și copiii mici încep adesea să plângă la aterizare. Ei nu ar trebui lăsați să doarmă în acel moment, pentru că nu se poate egaliza urechea. Este bine să fie hrăniți la sân sau cu biberonul, iar copiii mai mari să mestece gumă”, a explicat specialistul.

Poți zbura cu avionul dacă ai otită?

Una dintre cele mai frecvente întrebări pe care medicul o primește în cabinet este dacă un copil diagnosticat cu otită poate călători cu avionul.

„Foarte mulți părinți întreabă dacă un copil cu otită poate zbura. Da, copiii care au otită seroasă, adică au lichid în spatele timpanului și aud mai slab, de exemplu după o otită acută care nu mai doare, pot zbura fără probleme, pentru că deja au lichid în ureche”, a subliniat Vlad Postelnicu.

În cazul adulților, senzația de ureche înfundată dispare, de cele mai multe ori, în scurt timp după aterizare.

„După aterizare, în cele mai multe cazuri rămâne doar o senzație de disconfort. Putem mesteca gumă și putem folosi picături nazale decongestionante, care se găsesc fără prescripție. Dacă apare durerea, se pot administra soluții auriculare cu anestezic și, la nevoie, cu antibiotic local. Sunt situații frecvente și durerea cedează, de regulă, după tratament”, a explicat medicul.

Ce faci dacă senzația de ureche înfundată nu dispare

Specialistul avertizează însă că, dacă urechea rămâne înfundată timp de mai multe ore sau chiar zile după zbor, este posibil să se fi acumulat lichid în spatele timpanului.

„Dacă senzația de ureche înfundată persistă ore sau zile, înseamnă că s-a acumulat lichid în spatele timpanului. În această situație este nevoie de răbdare, iar nasul trebuie desfundat pentru ca lichidul să se poată elimina treptat”, a concluzionat medicul ORL Vlad Postelnicu.