Avertizare meteo imediată ANM: Cod portocaliu și cod galben de furtuni. Lista localităților vizate

1 minut de citit Publicat la 13:14 16 Iul 2026 Modificat la 13:16 16 Iul 2026

ANM a emis o avertizare imediată de furtuni. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, avertizări nowcasting Cod portocaliu și Cod galben de vreme severă, pentru localități din județele Constanța și Tulcea.

Mai multe localități din județul Constanța se vor afla sub Cod portocaliu de vijelii, joi, în intervalul 12:51 - 14:00.

Meteorologii avertizează că se vor semnala averse torențiale care vor acumula 20...30 l/mp, frecvente descărcări electrice. În zona avertizată în ultima oră s-au acumulat cantități de apă de peste 25 l/mp.

Localitățile vizate din județul Constanța: Ovidiu, Murfatlar, Mihail Kogălniceanu, Cumpăna, Valu lui Traian, Lumina, Cogealac, Topraisar, Castelu, Poarta Albă, Bărăganu, Grădina;

De asemenea, ANM a emis și un Cod galben de ploi, valabil în intervalul 12:55 - 14:00, în mai multe localități din județul Tulcea.

În acest interval, local, se vor semnala averse care vor acumula 15...25 l/mp și frecvente descărcări electrice.

Localitățile vizate din județul Tulcea: Tulcea, Nufăru, Beștepe, Maliuc;

Informările meteorologice se emit în cazul în care fenomenele meteorologice prognozate au potențial de a deveni temporar periculoase pentru anumite activităţi, dar altfel sunt obişnuite pentru perioada respectivă. Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maxim 6 ore.

În același timp, ANM a actualizat joi avertizările de caniculă și furtuni. Astfel, de astăzi intră în vigoare un Cod galben de temperaturi extreme care va fi valabil până în weekend în șapte județe. De asemenea, tot de astăzi intră în vigoare o atenționare Cod galben de ploi și vijelii în mai bine de jumătate de țară.