Vreme la extreme în România: ANM a extins codurile galbene de caniculă și furtuni. Unde va fi cel mai cald și unde va ploua torențial

ANM a actualizat, joi, avertizările de caniculă și furtuni. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat, joi, avertizările de caniculă și furtuni. Astfel, de astăzi intră în vigoare un cod galben de temperaturi extreme care va fi valabil până în weekend în șapte județe. De asemenea, tot de astăzi intră în vigoare o atenționare cod galben de ploi și vijelii în mai bine de jumătate de țară.

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 16 iulie, ora 12 – 18 iulie, ora 22

Fenomene vizate: val de căldură, disconfort termic, caniculă, nopți tropicale

Zone afectate: conform textului

În intervalul menționat, un val de căldură se va extinde și se va intensifica treptat, iar disconfortul termic se va accentua în regiunile vestice, sudice și sud-estice, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități.

Va fi caniculă, joi (16 iulie) și vineri (17 iulie) în Crișana, Banat și vestul Olteniei, iar sâmbătă (18 iulie) în sudul Banatului și vestul și sudul Olteniei și în jumătatea sudică a Munteniei. În aceste regiuni temperaturile maxime vor fi de 35...37 de grade.

În vestul și sudul țării nopțile vor deveni tropicale, iar temperaturile minime vor fi în general de 20...21 de grade.

COD GALBEN DE CANICULĂ

Interval de valabilitate: 16 iulie, ora 12 – 18 iulie, ora 10

Fenomene vizate: caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală

Zone afectate: județele Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare

Joi (16 iulie) și vineri (17 iulie), în județele Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 34...37 de grade, iar nopțile vor fi tropicale cu minime, în general, de 20...22 de grade.

COD GALBEN DE PLOI ȘI VIJELII (joi)

Interval de valabilitate: 16 iulie, ora 12 – 16 iulie, ora 22

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ

Zone afectate: conform textului și hărții

Joi (16 iulie), în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, estul și sudul Transilvaniei, Muntenia, nordul și estul Olteniei, sudul Dobrogei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h) și grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...50 l/mp.

Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.

COD GALBEN DE PLOI ȘI VIJELII (vineri)

Interval de valabilitate: 17 iulie, ora 12 – 17 iulie, ora 21

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ

Zone afectate: conform textului și hărții

Vineri (17 iulie), în nordul Olteniei, nord-vestul și nordul Munteniei, sud-vestul Transilvaniei și local în Munții Apuseni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și izolat de peste 30 l/mp.

Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.