HĂRȚI Val de Coduri galbene de caniculă și furtuni. De miercuri, vremea se schimbă radical, temperaturile vor scădea de la o zi la alta

2 minute de citit Publicat la 10:25 18 Iul 2026 Modificat la 10:25 18 Iul 2026

Administrația Națională de Meteorologie a emis sâmbătă șase avertizări Cod galben de caniculă și instabilitate atmosferică. FOTO: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a emis sâmbătă șase avertizări Cod galben de caniculă și instabilitate atmosferică, valabile de sâmbătă până luni. Temperaturile vor ajunge la 37 de grade în sudul și vestul țării, iar numeroase regiuni vor fi lovite de ploi torențiale, vijelii și grindină. Rafalele de vânt vor putea depăși izolat 80 km/h, iar cantitățile de apă vor ajunge la 60 de litri pe metru pătrat.

Prima avertizare Cod galben este valabilă de sâmbătă, ora 12.00, până duminică, ora 10.00.

În Maramureș, nord-vestul Transilvaniei, Crișana, Banat, vestul și sudul Olteniei, precum și în sud-vestul și centrul Munteniei va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi ridicat.

Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 34 și 37 de grade, iar noaptea va fi tropicală, cu minime cuprinse în general între 20 și 22 de grade.

În celelalte regiuni, vremea va fi călduroasă, iar local disconfortul termic va fi accentuat.

A doua avertizare Cod galben este valabilă sâmbătă, între orele 12.00 și 17.00.

În zonele montane, în Maramureș, vestul și estul Transilvaniei, nordul și nord-estul Olteniei, nordul Munteniei și nord-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică.

Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50-70 km/h. Pe alocuri va cădea grindină cu diametrul cuprins între unu și trei centimetri.

În intervale scurte, de una până la trei ore, cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 de litri pe metru pătrat și, izolat, vor depăși 40–50 de litri pe metru pătrat.

A treia avertizare Cod galben este valabilă sâmbătă seara, între orele 17.00 și 21.00.

Instabilitatea atmosferică va cuprinde Oltenia, vestul, nordul și centrul Munteniei, precum și, local, Carpații Meridionali și Orientali.

Vor fi averse torențiale, descărcări electrice și grindină cu diametrul de unu până la trei centimetri. În sudul țării se vor semnala în special intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50-70 km/h.

Cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și, izolat, vor depăși 40 de litri pe metru pătrat.

A patra avertizare Cod galben intră în vigoare sâmbătă, la ora 21.00, și expiră duminică, la ora 10:00.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, furtunile vor afecta Banatul, Crișana, Maramureșul, vestul Olteniei și nord-vestul Transilvaniei.

Vor fi intensificări ale vântului, vijelii cu rafale de 50-70 km/h, averse torențiale, descărcări electrice și grindină cu diametrul cuprins între unu și trei centimetri.

În intervale de una până la trei ore se vor acumula 15-25 de litri de apă pe metru pătrat și, izolat, peste 40 de litri pe metru pătrat.

A cincea avertizare Cod galben este valabilă de duminică, 19 iulie, ora 12.00, până luni, 20 iulie, ora 10.00.

În sudul Olteniei și al Munteniei va fi caniculă, iar disconfortul termic va rămâne ridicat. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade. Noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime de 20-22 de grade.

Ultima avertizare Cod galben este valabilă duminică, între orele 10.00 și 23.00.

Furtunile vor afecta zonele montane, Maramureșul, Transilvania și Moldova, precum și nordul Crișanei și al Munteniei.

Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină cu diametrul cuprins între unu și patru centimetri.

Rafalele de vânt vor atinge 50-70 km/h și, izolat, vor depăși 80 km/h. În perioade scurte, de una până la trei ore, se vor acumula 20-30 de litri de apă pe metru pătrat și, izolat, peste 40-60 de litri pe metru pătrat.

Meteorologul Mihai Huștiu a declarat la Antena 3 CNN că de miercuri, vremea se va răci de la o zi la alta, iar temperaturile vor fi sub media anuală.