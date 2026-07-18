Lacul Ceresc, cel mai adânc lac din China, se află pe vârful unui vulcan colosal și aparține, în cea mai mare parte, Coreei de Nord

Lacul Ceresc, China. sursa foto: Getty

Lacul Ceresc este o întindere de apă situată la 2.200 de metri altitudine, pe vârful unui vulcan. Este cel mai adânc lac din China și, totodată, cel mai înalt și mai mare lac vulcanic din Asia de Nord-Est, scrie Live Science.

Lacul Ceresc s-a format în craterul Muntelui Changbaishan (numit și Muntele Changbai) – un vulcan colosal, adormit, aflat la granița dintre China și Coreea de Nord, care s-a construit prin erupții succesive de-a lungul ultimilor 2,6 milioane de ani.

Cunoscut în China drept Tianchi, lacul este cel mai înalt și mai mare lac vulcanic din Asia de Nord-Est, potrivit UNESCO. Este și cel mai adânc lac din China, arată un studiu publicat în martie. Se află la o altitudine de aproximativ 2.200 de metri, se întinde pe circa 9,2 kilometri pătrați și are o adâncime maximă de 373 de metri, potrivit aceleiași cercetări.

Lacul este înconjurat de 16 vârfuri care aparțin masivului Changbaishan. Apa umple o caldeiră creată de erupțiile din trecut, cea mai puternică dintre ele fiind „erupția mileniului”, care a avut loc în anul 946 și rămâne una dintre cele mai mari erupții din istoria modernă.

Apa a început să se adune pe vârful muntelui după erupția preistorică Tianwenfeng, datată de oamenii de știință între 70.000 și 40.000 de ani în urmă.

De atunci, Lacul Ceresc s-a golit și s-a umplut la loc în mod repetat, din cauza precipitațiilor, a topirii zăpezilor și a unui sistem geotermal activ aflat sub vulcan, care împinge apa în sus prin liniile de falie.

La începutul anilor 2000, sute de relatări susțineau că în apele lacului ar trăi o creatură cu un cap în formă de cal. Oamenii de știință și-au exprimat însă în repetate rânduri scepticismul că vreo creatură de dimensiuni mari ar putea supraviețui acolo.

Muntele Changbaishan este unul dintre cei mai bine conservați stratovulcani din ultimele milioane de ani, potrivit UNESCO.

Stratovulcanii, cunoscuți și ca vulcani compuși, sunt munți vulcanici formați din straturi alternante de lavă solidificată, cenușă vulcanică și resturi de rocă.

Changbaishan este considerat o „sală de clasă în aer liber pentru studiul vulcanismului”, pentru că a înregistrat cu un nivel uimitor de detaliu diferitele etape ale mai multor erupții.

În Coreea de Nord, muntele este cunoscut sub numele de Paektu, adică „muntele cu vârful alb”. Denumirea chinezească înseamnă „muntele veșnic alb”.

China, Coreea de Nord și Coreea de Sud s-au aflat în dispută în privința vulcanului, care are o încărcătură culturală și geopolitică pentru toate trei. Două tratate de frontieră încheiate între China și Coreea de Nord, în 1962 și 1964, au împărțit vulcanul și Lacul Ceresc aproximativ pe la mijloc, Coreea de Nord obținând 54,5% din suprafața lacului.

În anii 2000, China a început să dezvolte regiunea din jurul vulcanului, deschizând Aeroportul Muntele Changbai și Calea Ferată de Est Muntele Changbai, pentru a conecta zona cu restul țării.

Parcul geologic care înconjoară partea chinezească a vulcanului a fost desemnat oficial Geoparc Global UNESCO în 2024.