Stare de urgență în 7 insule grecești care rămân fără apă. Hotelurile oferă turiștilor vouchere ca să renunțe la serviciul de curățenie

Șapte insule grecești au declarat anul acesta stare de urgență din cauza secetei, pentru a-și proteja rezervele de apă. FOTO: Getty Images

Șapte insule grecești au declarat anul acesta stare de urgență din cauza secetei, pentru a-și proteja rezervele de apă. Schimbările climatice aduc veri tot mai fierbinți, iar ploile sunt din ce în ce mai neregulate. Autoritățile se întreabă acum dacă va ploua suficient anul viitor pentru a putea asigura apa necesară miilor de turiști care vizitează insulele. Numărul acestora crește puternic tocmai în timpul verii, când și localnicii au cea mai mare nevoie de apă, scrie Reuters.

Insula Astypalaia, în formă de fluture, se află la est de Grecia continentală și depinde de apa îmbuteliată pentru consum. Ploile căzute în nordul și vestul Greciei, care au adus țării cea mai ploioasă iarnă din 2022 încoace, nu au ajuns și în această parte a Mării Egee.

Pentru Astypalaia, aflată în sud-estul Mării Egee, a fost al doilea cel mai secetos sezon începând din 2020, potrivit datelor autorităților locale. Situația îi obligă pe oficiali să ia decizii dificile privind împărțirea apei.

"Dacă am aduna într-o găleată sau într-un lighean toată apa de ploaie căzută în cursul anului, nivelul ei ar fi de numai 2,5 centimetri", a declarat primarul Nikos Komineas.

Singurul rezervor de apă al insulei este un lac artificial înconjurat de dealuri cu vegetație uscată, construit la mijlocul anilor 1990.

Fermierii au fost nevoiți să folosească din nou apa din puțuri

În luna aprilie, autoritățile i-au interzis fermierei Evdokia Palatianou să mai folosească apa din lacul artificial, pentru a proteja rezervele. Legumele cultivate în grădina sa s-au uscat, deoarece femeia a fost nevoită să recurgă la apa sălcie pompată din propriul puț.

"Dacă nu va ploua, nu voi mai planta nimic", a spus fermiera în vârstă de 71 de ani, în timp ce stătea lângă un copac uscat care, în trecut, era plin de mandarine.

Gospodăria sa se află în satul de coastă Livadi, principala zonă fertilă a insulei.

Lacul alimentează cu apă gospodăriile și terenurile agricole din Livadi, dar și Chora, capitala insulei și principala localitate turistică. În rezervor se mai află aproximativ 150.000 de metri cubi de apă, ceea ce reprezintă doar o șesime din capacitatea totală de stocare.

În timpul verii, consumul zilnic ajunge la aproximativ 900 de metri cubi. În acest ritm, apa din lac ar mai fi suficientă pentru aproximativ cinci luni și jumătate.

Autoritățile au declarat stare de urgență în luna mai pentru a putea instala mai repede o stație temporară de desalinizare. Aceasta poate produce zilnic 600 de metri cubi de apă pentru Chora.

Totodată, fermierilor din Livadi li s-a interzis să mai folosească apa lacului pentru irigații, astfel încât rezervele să fie protejate până în toamnă.

"Am luat această decizie cu inima grea, dar, din fericire, fermierii au alternativa puțurilor", a declarat primarul. El a precizat că agricultorii vor fi reconectați la sistem dacă ploile vor reface rezerva de apă din Livadi.

Consumul crește puternic în lunile de vară

O hartă realizată de Observatorul European al Secetei din cadrul programului Copernicus a marcat Astypalaia cu portocaliu în luna iunie, indicând primele semne ale instalării secetei.

În satul Analipsi, situat pe coasta estică a insulei, crescătorii de oi și capre transportă apă pentru a umple rezervoarele. Alții folosesc apă de calitate slabă, extrasă din puțuri forate.

O stație de desalinizare furnizează apă de la robinet în localitate, dar nu poate acoperi cererea din timpul verii. Populația insulei crește de la aproximativ 1.400 de locuitori la aproape 7.000 în perioada de vârf a sezonului turistic.

Din acest motiv, în Chora a fost instalată o a doua stație temporară. Autoritățile intenționează să construiască o instalație permanentă până la sfârșitul anului.

Pe insulele grecești funcționează zeci de stații de desalinizare, însă acestea consumă cantități mari de energie. Primarul Nikos Komineas a recunoscut că instalația temporară este costisitoare, dar a explicat că reprezintă o soluție de rezervă în perioadele de secetă.

"Una dintre cele mai mari îngrijorări ale mele este ce se va întâmpla dacă nici anul acesta nu va ploua", a spus edilul.

Hotelurile caută soluții pentru economisirea apei

Unii hotelieri din Astypalaia au început deja să ia măsuri pentru reducerea consumului. Carolina Alkalai, în vârstă de 42 de ani, administrează un hotel situat pe un deal din Chora, cu vedere spre castel și Marea Egee.

Ea le oferă turiștilor un voucher de cinci euro dacă renunță la serviciul zilnic de curățenie. "Clienții au primit bine această inițiativă", a declarat hoteliera.

Carolina Alkalai se gândește și la construirea unui al doilea hotel pe insulă. În locul unei piscine sau al unui jacuzzi, clădirea ar putea avea un rezervor pentru colectarea și păstrarea apei de ploaie.

Ministrul grec al Mediului, Stavros Papastavrou, a aprobat 15 milioane de euro pentru construirea unor instalații de desalinizare și rezervoare, precum și pentru modernizarea rețelelor de apă de pe nouă dintre cele peste 200 de insule locuite ale Greciei. Din această sumă, 1,5 milioane de euro au fost alocate insulei Astypalaia.

În luna iunie, ministrul le-a prezentat omologilor săi europeni, reuniți la Luxemburg, măsurile prin care Grecia încearcă să își protejeze rezervele de apă.

"Pentru Grecia, apa nu este o problemă teoretică. Este o chestiune de securitate, de dezvoltare economică și de protejare a comunităților locale", a declarat Papastavrou.

Centrul Național pentru Cercetare Științifică "Demokritos" din Atena avertizează că seceta s-ar putea agrava până în 2049, pe măsură ce temperaturile globale vor continua să crească. În aceste condiții, lipsa apei ar putea deveni și mai gravă pe insulele deja vulnerabile.