Un miliardar sud-african, care conduce un imperiu al infrastructurii, e pe cale să cumpere cea mai mare companie aeriană din țara sa

3 minute de citit Publicat la 15:11 16 Iul 2026 Modificat la 15:11 16 Iul 2026

Miliardarul sud-african Tshepo Mahloele, în 2024. Sursa foto: Getty Images

Miliardarul sud-african Tshepo Mahloele este tot mai aproape să preia cea mai mare companie de zboruri interne din țara sa, după ce autoritățile din domeniul concurenței au recomandat aprobarea tranzacției.

Compania Harith Aviation, vehiculul de investiții al grupului Harith General Partners, fondat și condus de Mahloele, intenționează să cumpere Safair Holdings, compania-mamă a operatorului aerian FlySafair, potrivit Business Insider Africa.

Acordul mai are nevoie de aprobarea finală din partea Tribunalului Concurenței din Africa de Sud înainte de a putea fi încheiat.

O nouă piesă într-un imperiu al infrastructurii

Prin această achiziție, Tshepo Mahloele își extinde investițiile în transport, adăugând cea mai mare companie aeriană internă din Africa de Sud unui portofoliu care include deja aeroporturi, căi ferate, energie, telecomunicații și logistică.

Harith General Partners administrează active de peste 3 miliarde de dolari în proiecte de infrastructură din întreaga Africă și este unul dintre cei mai importanți investitori de pe continent în acest domeniu.

Grupul deține deja o participație importantă la Lanseria International Airport, singurul aeroport internațional privat din Africa de Sud, precum și investiții în operatorul feroviar Traxtion.

De ce au intervenit autoritățile

Comisia pentru Concurență a recomandat aprobarea tranzacției, însă a impus mai multe condiții pentru a evita eventualele practici anticoncurențiale.

Autoritățile au fost preocupate de faptul că același grup ar urma să controleze atât un aeroport important, cât și cea mai mare companie aeriană internă, existând riscul ca FlySafair să beneficieze de tratament preferențial în raport cu rivalii săi.

Pentru a elimina aceste temeri, Harith s-a angajat să creeze bariere stricte între activitatea aeroportului și cea a companiei aeriene și să garanteze că Lanseria va oferi servicii tuturor operatorilor în condiții echitabile, rezonabile și fără discriminare.

Cum a ajuns FlySafair liderul pieței

FlySafair a devenit cea mai mare companie aeriană pentru zboruri interne din Africa de Sud după falimentul unor rivali importanți, precum Comair și Mango.

În prezent, operatorul deține cea mai mare cotă de piață pe segmentul zborurilor interne și operează și curse regionale către mai multe destinații din sudul Africii.

Tranzacția vine și după ani de verificări privind structura acționariatului companiei. Legislația sud-africană impune ca operatorii aerieni interni să fie deținuți în proporție de cel puțin 75% de investitori sud-africani, iar preluarea de către Harith este așteptată să alinieze FlySafair la aceste cerințe.

Una dintre cele mai importante tranzacții din aviația sud-africană

Dacă Tribunalul Concurenței va acorda aprobarea finală, tranzacția va deveni una dintre cele mai importante investiții private din sectorul aviației din Africa de Sud din ultimii ani.

Pentru Tshepo Mahloele, achiziția ar consolida poziția sa printre cei mai influenți investitori în infrastructură din Africa și ar extinde și mai mult prezența Harith General Partners în industria transporturilor de pe continent.

Cine este miliardarul Tshepo Mahloele

Tshepo Mahloele s-a născut în Africa de Sud și și-a construit cariera în domeniul finanțelor. Înainte de a crea Harith, a lucrat în sectorul bancar și al investițiilor, inclusiv la Standard Bank Group, unde a ocupat poziții de conducere în zona de finanțări și investiții.

În 2006, a fondat Harith General Partners, companie care a devenit unul dintre cei mai mari administratori de fonduri de infrastructură de pe continentul african. Prin intermediul acesteia, Mahloele a investit în proiecte strategice precum:

aeroporturi;

rețele de energie;

infrastructură de transport;

căi ferate;

telecomunicații.

Unul dintre cele mai cunoscute proiecte ale sale este investiția în Lanseria International Airport, singurul aeroport internațional privat din Africa de Sud. De asemenea, Harith are participații în Traxtion, un operator feroviar de marfă prezent în mai multe țări africane.

Prin tentativa de preluare a FlySafair, Mahloele încearcă să adauge aviația comercială la imperiul său de infrastructură și să creeze o rețea integrată de transport în Africa.

Este considerat unul dintre oamenii de afaceri care au contribuit la dezvoltarea infrastructurii private africane, iar averea sa este estimată la peste un miliard de dolari de publicații financiare internaționale, deși valoarea exactă variază în funcție de participațiile și activele evaluate.