"Câtă ciocolată mâncați, doamnă?". O directoare din Ministerul Transporturilor și-a amenajat cofetărie într-o clădire a instituției

O directoare din Ministerul Transporturilor și-a amenajat cofetărie într-o clădire a instituției. Sursa colaj foto: Facebook/Radu Miruţă

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat joi seara că un control la Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară (CENAFER) a scos la iveală o situație pe care o consideră inacceptabilă. Potrivit declaraţiilor sale, într-o clădire a instituției din Gara de Nord ar fi fost amenajate un atelier de ciocolată și un apartament folosit în scop personal de directoarea instituției, Anna Maria Dudas. "Nu de ieri de azi, ci de ani de zile", a subliniat oficialul.

Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Radu Miruță, o acuză pe Anna Maria Dudas, directoare a CENAFER din octombrie 2021, după ce a condus instituția și în perioada septembrie 2020 - martie 2021, că "își făcuse un atelier de ciocolată, plus un apartament în toată regula tot pentru dumneaei" în sediul instituției, aflat la Gara de Nord din Bucureşti.

"Dar câtă Nocciola mâncați, doamnă?", a întrebat-o, în timpul controlului, un angajat din echipa ministrului Radu Miruţă, care căuta prin numeroasele cutii din încăpere. "Îl dau cadou la biserică. L-am luat ca să îl dau la biserică", a răspuns Anna Maria Dudas.

Ulterior, directoarea Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară a mai adăugat: "Eu nu mănânc dulciuri deloc".

Potrivit lui Radu Miruță, spațiile respective ar fi fost folosite de ani de zile, nu doar recent, iar situația ar reprezenta, în opinia sa, o abatere de la modul în care trebuie administrate bunurile unei instituții publice. Oficialul a criticat folosirea unei clădiri aparținând Ministerului Transporturilor în alte scopuri decât cele destinate activității instituționale.

"Directoare de instituție care își făcuse un atelier de ciocolată, plus un apartament în toată regula tot pentru dumneaei, într-o clădire din Gara de Nord a ministerului Transporturilor.

Nu de ieri de azi, ci de ani de zile. Asta nu înseamnă administrație publica în interesul cetățeanului si nici ceva ce eu admit", a transmis ministrul interimar al Transporturilor, subliniind că nu va accepta o asemenea situaţie.