Doi tineri care își doreau să ajungă în Croația au văzut, până la urmă, patru țări cu bilete de avion care au costat doar 80 de euro

Starr Sams și Curtis Hansford voiau să ajungă în Croația, iar pentru asta au ajuns să vadă patru țări într-o zi FOTO: Profimedia Images

Un cuplu din Marea Britanie a reușit să traverseze patru țări într-o singură zi, cheltuind doar 80 de euro pe biletele de avion, pentru o escapadă de weekend în Croația.

Starr Sams (27 de ani) și Curtis Hansford (30 de ani), din East Hertfordshire, au profitat de o ofertă online și au cumpărat bilete dus-întors către Trieste, Italia, la prețul de doar 35 de lire (40 de euro) de persoană. Cum nu găseau zboruri convenabile către Croația care să se încadreze în bugetul lor, cei doi au ales o rută alternativă care s-a transformat într-o experiență memorabilă, potrivit Profimedia.

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Călătoria a început într-o seară de vineri, în luna aprilie, imediat după terminarea programului de lucru. Cei doi s-au îmbarcat la ora 19:55 într-un zbor de pe aeroportul London Stansted către Trieste. Locuind în apropierea aeroportului, au trecut rapid de formalitățile de securitate și au ajuns la poarta de îmbarcare cu suficient timp înainte de decolare.

Avionul a aterizat în Italia în jurul orei 22:45, cu 15 minute înainte de ora programată. După ce au preluat mașina închiriată, Starr și Curtis au pornit spre destinația finală, traversând Slovenia și ajungând în orașul croat Rovinj puțin după miezul nopții.

Deși au petrecut doar aproximativ o oră în Italia și circa 30 de minute în Slovenia, cei doi spun că aventura a meritat din plin. În Slovenia s-au oprit doar la o benzinărie înainte de a-și continua drumul spre Croația, țară pe care o vizitau pentru prima dată.

Întoarcerea a urmat același traseu, duminică, pentru ca luni dimineață să fie din nou la serviciu. Potrivit lui Starr, zborurile de seară după o zi de muncă pot fi obositoare, însă avantajul de a avea mai mult timp la destinație compensează efortul.

Dintre toate cele patru țări implicate în călătorie - Regatul Unit, Italia, Slovenia și Croația - Slovenia rămâne favorita cuplului. Cei doi o descriu drept o destinație subapreciată, ideală pentru iubitorii de natură și activități în aer liber.

Singurul inconvenient întâmpinat a fost o scurtă întârziere la controlul pașapoartelor din Italia, cauzată de implementarea noului Sistem de Intrare/Ieșire al Uniunii Europene (EES). În schimb, trecerile de frontieră rutiere s-au desfășurat fără probleme, unele fiind atât de rapide încât nici măcar nu a fost nevoie să oprească mașina.

Starr și Curtis au apelat la această soluție pentru a economisi bani, dar abia la întoarcere și-au dat seama că se pot lăuda cu o călătorie inedită prin patru țări în mai puțin de 24 de ore.