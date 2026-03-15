10 insule spectaculoase din Europa unde poți uita de aglomerația turistică. Sunt puțin cunoscute și perfecte pentru o vacanță liniștită

5 minute de citit Publicat la 08:00 15 Mar 2026 Modificat la 08:08 15 Mar 2026

De la insule sălbatice din nordul Scoției până la plaje liniștite din Marea Egee, există locuri în Europa unde timpul pare să curgă mai încet. Cititorii The Guardian recomandă câteva insule perfecte pentru relaxare, natură și vacanțe fără grabă.

Vizitarea acestui arhipelag spaniol este ca și cum ai câștiga la loterie

„O scurtă călătorie cu feribotul din Vigo (numărul de vizitatori zilnici și cei care rămân peste noapte este limitat) ne-a dus în micuțul arhipelag al Insulelor Cíes, un grup de insule protejate unde păsările marine sunt stăpâne, iar plajele mici au rămas neatinse.

Pe insule nu există mașini și doar câteva restaurante mici răspândite ici și colo. Există un singur camping și, în rest, doar valurile Atlanticului care te adorm noaptea.

Când am ajuns acolo am avut senzația că am câștigat la loterie și am știut că va fi greu să mai găsesc vreodată o experiență asemănătoare” - Helen E

Ischia, în Italia, se descoperă cel mai bine cu autobuzul

„Italia are un sistem excelent de transport public. În timpul vizitei noastre pe insula Ischia, în Golful Napoli, ne-a fost foarte ușor să folosim feriboturile și autobuzele.

Rutele circulare simple de pe insulă fac aproape imposibil să te rătăcești. Poți cumpăra un bilet de o zi pentru câțiva euro și poți urca și coborî din autobuz oriunde vrei, până destul de târziu seara.

Este mult mai plăcut să descoperi această insulă frumoasă așa cum o fac localnicii și, în plus, este mai ieftin decât un taxi” - Jane

Un colț liniștit din Elba

„Micul sat Cavo, de pe insula Elba, este ideea mea de paradis. Unele hidrofoile care pleacă din Piombino, pe continent, opresc aici, în timp ce altele merg mai departe către aglomeratul Portoferraio, cu iahturile sale uriașe și atmosfera animată.

Cavo este mult mai liniștit și mai relaxant, iar peisajul bogat în fier face ca marea să strălucească sub apă cu mici particule metalice în timp ce înoți.

Câteva hoteluri, o plajă, creveți uriași, un festival de jazz vara – ce ți-ai putea dori mai mult? Porto Azzurro este mai elegant, dar liniștea din Cavo este exact ceea ce caut eu” - Angharad

O insulă grecească adesea trecută cu vederea

„Am revenit recent pe Aegina, insula aflată în apropiere de Atena, unde mi-am petrecut multe vacanțe în copilărie.

Este mai mult decât „o insulă mică lângă Pireu”. Pentru o scurtă perioadă a fost chiar capitala Greciei și încă mai păstrează temple antice impresionante din vremea în care era o putere printre marile orașe-stat grecești.

Orașul s-a schimbat, dar portul cu vilele sale colorate, piața și amestecul de bărci care se leagănă pe apă arată la fel de fermecător.

Întoarcerea a fost ca o călătorie în trecut și mă bucur că Aegina a rămas un loc plin de farmec și încă puțin în afara traseelor turistice clasice” - Michael Castelli-Coats

Rügen, Germania - plaje, liniște și nostalgie

„Pentru o escapadă nostalgică, mergi pe Rügen, cea mai mare insulă a Germaniei din Marea Baltică.

Este renumită pentru stâncile sale albe de cretă, însă adevăratul farmec al insulei stă în plajele sale fine și în orașele mici, păstrate aproape neschimbate.

În Binz și Sellin, vile elegante din perioada Belle Époque se aliniază de-a lungul promenadei, dând impresia că timpul s-a oprit.

Am mers cu trenul cu aburi Rasender Roland din Putbus până la Göhren, oprind pe drum în stațiuni maritime fermecătoare.

Fie că admiri arhitectura sau te relaxezi într-un strandkorb – celebrul coș de plajă din nordul Germaniei – Rügen este o adevărată lecție de liniște la malul mării.

Noi am stat la Hotel Am Meer & Spa (165 de euro cu mic dejun inclus) și ne-am bucurat de priveliștile panoramice” - Daniela

Cel mai nordic colț al Regatului Unit

„Unst, cea mai nordică insulă locuită din Regatul Unit, se ajunge cu două feriboturi mici prin arhipelagul Shetland.

Drumul în sine face parte din experiență. Te întâmpină dealuri ondulate acoperite cu iarbă și erică.

Rezervația naturală Hermaness este unul dintre punctele de atracție, cu pasarele care duc spre stânci spectaculoase și spre cel mai nordic punct al Regatului Unit.

Perioada mai-august oferă cele mai mari șanse de vreme bună și de a vedea puffini, deși nimic nu este garantat. Nici vidrele pe care noi le-am zărit pentru scurt timp” - Richard Waters

Cu caiacul în jurul insulei Vis, Croația

„Stâncile de pe coasta de nord a insulei croate Vis se ridică abrupt din mare, într-un peisaj de calcar spectaculos.

Poți face turul insulei cu caiacul într-o săptămână – dacă vremea ține cu tine – însă coasta nordică pustie este cea care impresionează cel mai mult.

Acolo cuibăresc șoimii Eleonorei, care țipă în timp ce treci pe lângă ei cu caiacul.

Într-un punct de pe țărm există un orificiu în stâncă prin care fiecare val aruncă în aer o coloană de apă.

Golfurile mici, cu plaje de nisip, sunt perfecte pentru o pauză, dar nu vei vedea pe nimeni până când ajungi în portul Vis, obosit, dar extrem de mulțumit” - Andrew Cassely

Un colț de viață autentică în Sicilia

„Așezată sus în Munții Nebrodi, vila Old Noar din Novara di Sicilia oferă un tip rar de evadare: Sicilia trăită într-un ritm mai lent.

Casa este înconjurată de pomi fructiferi, viță-de-vie și nuci, într-o liniște profundă și aer curat de munte.

Viața satului se învârte în jurul bisericilor vechi, al unui teatru de 200 de ani foarte bine păstrat, dar și al măcelarului, brutarului, cofetarului de biscotti, cafenelelor și barurilor animate discret.

Marea nu este niciodată departe – insulele Eoliene, aproape grecești ca atmosferă, sunt la doar o scurtă distanță” - Neil Masey

Plaje uriașe pe o insulă din Olanda

„Schiermonnikoog se află departe de traseele turistice obișnuite, în nordul Țărilor de Jos.

Doar locuitorii permanenți au voie să conducă mașini; restul se deplasează pe jos sau cu bicicleta.

Insula are una dintre cele mai mari plaje din Europa, unde poți observa foci sau păsări.

Este un loc excelent pentru copii, pentru că aproape nu există trafic, pot să se plimbe singuri în siguranță” - Sabine

Sfatul câștigător: Argyll, Scoția

„Arran este o insulă spectaculoasă și foarte variată. Am mers acolo la scurt timp după ce am aflat că partenera mea este însărcinată, așa că locul are pentru noi o semnificație specială.

La Lochranza, abia coborâți din autobuz, am văzut imediat o turmă de cerbi și foci pe plajă.

Am mers pe jos de-a lungul coastei sălbatice până la Hutton’s Unconformity, locul unde s-a realizat că Pământul are milioane, nu mii de ani, și ne-am imaginat cum va arăta viitorul nostru.

În pubul primitor din sat, un barman prietenos ne-a povestit despre whisky.

Am revenit apoi pentru prima vacanță în familie. De data aceasta am luat lucrurile mai încet, plimbându-ne pe faleză și prin grădinile castelului din Brodick.

Piscina spa de la Auchrannie a fost perfectă pentru prima baie a copilului nostru.

Vom reveni cu siguranță atunci când va fi suficient de mare pentru a trăi mai multe aventuri pe Arran” - Nic