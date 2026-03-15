Topul celor mai bune orașe din lume în 2026. 19 din 50 se află în Europa

Lista celor mai bune 50 de orașe din lume a fost publicată, iar 19 poziții sunt ocupate de destinații din Europa. Clasamentul Time Out pentru 2026 plasează capitala Scoției pe locul al treilea la nivel mondial și pe primul loc în Europa, urmată îndeaproape de Londra, aflată pe locul patru.

Potrivit Euronews, clasamentul anual realizat de Time Out se bazează pe un sondaj în rândul cititorilor, în care locuitorii sunt întrebați despre aspecte precum calitatea vieții, costul traiului, oferta de artă și cultură, scena gastronomică și de viață de noapte, spațiile verzi și altele. Anul acesta, peste 24.000 de persoane din 150 de orașe au participat la sondaj.

Răspunsurile cititorilor au fost apoi combinate cu voturile a peste 100 de experți urbani ai Time Out pentru a stabili lista finală.

Pe primul loc în clasamentul din acest an s-a situat Melbourne, iar cel mai bine clasat oraș european este Edinburgh, care ocupă locul al treilea la nivel global. Londra vine imediat după el, pe locul patru.

Locul al doilea a fost ocupat de Shanghai, iar topul 10 este completat de New York City (locul 5), Cape Town (locul 6), Mexico City (locul 7), Bangkok (locul 8), Seoul (locul 9) și Tokyo (locul 10).

Cele mai bune orașe din Europa în 2026

Locuitorii din Edinburgh care au participat la sondaj au lăudat orașul pentru cât de ușor poate fi parcurs pe jos, pentru oferta gastronomică, spațiile verzi și viața culturală. Potrivit Time Out, orașul se numără printre cele mai fericite din clasamentul pentru 2026: 91% dintre respondenți spun că „găsesc bucurie în experiențele de zi cu zi” trăite acolo.

„Edinburgh ia tot ce face viața frumoasă și ridică nivelul cu câteva trepte: mâncare excelentă, spații verzi superbe și o scenă artistică și culturală vibrantă”, scrie Chiara Wilkinson, editor adjunct al Time Out pentru Marea Britanie. „Una dintre cele mai mari calități ale capitalei Scoției este cât de ușor te poți deplasa pe jos. Simți energia unui oraș aglomerat, dar în același timp ai confortul că nimic nu este prea depart, lucru perfect atunci când alergi de la un spectacol de comedie la altul în timpul festivalului Fringe din fiecare august”.

În schimb, locuitorii din Londra au acordat orașului aproape punctaj maxim pentru scena artistică și culturală, cu un nivel de apreciere de 99%. Capitala Marii Britanii a fost lăudată și pentru restaurantele sale, dar și pentru numeroasele spații verzi.

În Europa continentală, Zürich a ratat la limită intrarea în top 10, ocupând locul 11.

Time Out a apreciat în mod special farmecul orașului elvețian pe tot parcursul anului: de la străzile cu cireși înfloriți primăvara și înotul în râul Limmat vara, până la Zürich Film Festival din toamnă și faimoasele târguri de Crăciun din timpul iernii.

Orașele europene domină clasamentul și între locurile 11 și 20: Copenhaga se află pe locul 13, Cracovia pe 16, Porto pe 17, Madrid pe 19, iar Valencia pe 20.

Surprinzător, Paris, capitala celei mai vizitate țări din lume, s-a clasat abia pe locul 22. Cu toate acestea, orașul a fost singurul care a obținut scor maxim pentru scena artistică și culturală, iar nu mai puțin de 97% dintre respondenți au declarat că apreciază oferta sa de mâncare și băuturi.

Alte orașe incluse în topul celor mai bune 50 din lume sunt Bath (locul 26), Bilbao (27), Berlin (28), Antwerp (31), Napoli (33), Amsterdam (34), Atena (40), Vienna (44), Dublin (45) și Lisabona (49).