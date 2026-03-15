Insula care a înlocuit Dubaiul ca destinație de vacanță pentru bogații lumii. Cererile s-au triplat în ultima săptămână

Insulele sunt aproape complet nelocuite, iar infrastructura este minimă Foto: Getty Images

Războiul dintre Iran și statele din regiune schimbă planurile de vacanță ale turiștilor bogați. În locul destinațiilor din Golf, tot mai mulți aleg acum să își petreacă vacanțele pe insula spaniolă Mallorca, unde cererea pentru vile de lux a crescut brusc, scrie Blick.

Metropolele din deșert din zona Golfului Persic, precum Dubai sau Abu Dhabi, se confruntă cu o problemă serioasă: din cauza conflictului cu Iran, accesul turiștilor în aceste orașe a devenit mult mai dificil. Pentru aceste destinații, turismul reprezintă o sursă importantă de venit, mai ales că autoritățile au încercat în ultimii ani să reducă dependența economiei de petrol și să transforme orașele în centre turistice și magnet pentru influenceri.

Acum însă, imaginea strălucitoare a Dubaiului este afectată de tensiunile din regiune. În același timp, mii de turiști înstăriți sunt nevoiți să își anuleze vacanțele planificate în statele din Golf. Mulți dintre ei aleg o alternativă complet diferită: în locul unui hotel de cinci stele din Dubai, preferă o vilă tradițională cu piscină pe insula Mallorca.

Cererea pentru vile de lux a explodat

Potrivit publicației locale Ultima Hora, cererea pentru proprietăți de lux pe insula din arhipelagul Insulele Baleare a crescut semnificativ imediat după izbucnirea conflictului.

Agentul imobiliar Marcel Remus, specializat în închirierea de vile de lux, spune că telefonul nu mai contenește să sune. Clienți din Germania, Austria, Elveția și Statele Unite au început să caute alternative pentru vacanțele lor.

„De când au apărut problemele legate de Dubai, solicitările pentru închirierea de vile s-au triplat”, a explicat Remus. „Mulți dintre clienți își planificaseră inițial vacanțele de Paște sau din luna mai în hoteluri de lux din Dubai. Acum caută vile în cele mai bune zone din Mallorca pentru a-și petrece concediul aici.”

Autoritățile vor turiști mai bogați

Mallorca devine din ce în ce mai atractivă pentru turiștii foarte bogați. În special americanii cu venituri mari au început să descopere insula spaniolă. Unii nu se limitează doar la vacanțe, ci decid chiar să se stabilească aici.

Datele din piața imobiliară arată că achizițiile de proprietăți realizate de cetățeni americani au crescut anul trecut cu aproximativ 150%.

Această evoluție este și rezultatul măsurilor luate de autoritățile locale pentru a limita turismul de masă. Strategia lor este ca, în viitor, calitatea turiștilor să conteze mai mult decât numărul lor. În locul turiștilor atrași de petrecerile din stațiuni precum Ballermann, insula încearcă să atragă vizitatori cu venituri mari.

Primele rezultate se văd deja: turiștii care au vizitat Mallorca anul trecut au cheltuit cu aproximativ 5% mai mult decât în anul anterior. În total, cheltuielile au ajuns la 23,4 miliarde de euro, ceea ce înseamnă peste 200 de euro pe zi pentru fiecare turist. Estimările arată că în 2026 suma ar putea crește cu încă 1,3 miliarde de euro.

Prețurile proprietăților continuă să urce

Pe fondul acestei tendințe, interesul pentru imobilele de lux de pe insulă este în continuă creștere. În ultimii cinci ani, prețurile din segmentul premium au urcat în medie cu aproximativ 13% pe an.

Pentru unii dintre turiștii bogați care aleg acum Mallorca în locul Dubaiului, vacanța ar putea deveni doar primul pas. Mulți descoperă farmecul insulei și decid ulterior să cumpere o casă tradițională aici, ceea ce ar putea împinge prețurile imobiliare și mai sus.