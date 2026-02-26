Job rar pe „insula whisky-ului” din Scoția. Se oferă salariu generos și cazare gratuită, dar vine cu o condiție

Publicat la 14:50 26 Feb 2026

Insula scoțiană Islay este supranumită „insula whisky-ului”, fiind renumită pentru cele zece distilerii de whisky ale sale FOTO: Getty Images

Un job foarte tentant și, în același timp, o oportunitate profesională neobișnuită, a apărut pe o insulă scoțiană pitorească, supranumită „insula whisky-ului”.

Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) caută să angajeze un custode pe insula Islay, pentru zona Loch Gruinart, în regiunea Argyll and Bute. Viitorul angajat va coordona activitățile practice de management al terenurilor în scop de conservare, în cadrul rezervațiilor Smaull de pe insulă, potrivit Daily Record.

Islay, situată în Hebridele Interioare, este renumită pentru cele zece distilerii de whisky ale sale, plajele spectaculoase și peisajele dramatice de coastă. Considerată o destinație de top pentru pasionații de whisky, insula este totodată un habitat valoros pentru numeroase specii sălbatice, printre care cristeiul de câmp, stăncuța roșcată, acvila de munte, eretele vânăt și fluturele „marsh fritillary”.

Rezervațiile se află pe pitoreasca coastă vestică a insulei și includ faleze și terenuri agricole, cu valoare naturală ridicată.

Salariul anual oferit este cuprins între 30.075 și 32.108 lire sterline (34.477 și 36.808 euro). Pe durata contractului este asigurată și cazarea, iar pachetul de beneficii mai include asigurare de viață, pensie ocupațională (pilonul IV) și 26 de zile de concediu anual.

Postul are baza la biroul rezervației Loch Gruinart și presupune colaborarea cu echipele RSPB de pe insulă. Activitatea implică și perioade semnificative de muncă individuală, astfel că angajatorul subliniază importanța unei bune autonomii și a motivației personale.

Candidații trebuie să aibă experiență în managementul terenurilor pentru conservare și în monitorizare biologică, precum și cunoștințe solide despre sistemele agricole și de creștere a animalelor. Este obligatoriu permisul de conducere britanic categoria B (cutie manuală). Constituie un avantaj experiența în operarea și întreținerea utilajelor specifice și colaborarea cu fermieri sau administratori de terenuri pentru atingerea obiectivelor de conservare.

Potrivit anunțului publicat de RSPB, organizația caută „o persoană organizată, automotivată și pregătită să gestioneze o gamă variată de responsabilități”, într-un cadru natural considerat printre cele mai frumoase din vestul Scoției.

Detalii suplimentare sunt disponibile pe site-ul oficial al RSPB.