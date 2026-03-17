Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"

Locuitorii din Sardinia protestează față de planurile guvernului de a muta sute de deținuți periculoși, pentru care sunt necesare măsuri de maximă securitate, în închisorile locale. Guvernul Giorgiei Meloni susține că, dacă va muta 750 dintre cei mai periculoși mafioți, criminali și teroriști din Italia în câteva penitenciare, siguranța și securitatea se vor îmbunătăți. Potrivit planului, Sardinia ar urma să preia o treime dintre acești deținuți.

Locuitorii insulei se tem însă că Sardinia va ajunge "Cayenne-ul Italiei", făcând referire la faimoasa colonie penală franceză cunoscută sub numele de "Insula Diavolului", popularizată de cartea Papillon a lui Henri Charrière din 1969, scrie Express.

Insula, care e o destinație turistică importantă, a atras un record de 4,5 milioane de vizitatori în 2024. Acum, insula va găzdui criminalii în trei închisori, inclusiv una în capitala Cagliari. Localnicii se tem că mutarea va transforma Sardinia într-un loc mai periculos, cu riscul ca familiile și prietenii deținuților să se stabilească pe insulă și să racoleze locuitorii săraci și șomeri în afacerile lor ilegale.

Alessandra Todde, guvernator regional al Sardiniei, a participat la proteste în ultimele săptămâni în Cagliari.

"Sardinia nu intenționează să devină Cayenne-ul Italiei. Am contribuit mereu la lupta împotriva mafiei și a crimei organizate, dar nu putem accepta o astfel de distribuție nedreaptă [a deținuților]. Aceștia sunt bărbați care reprezintă cele mai înalte eșaloane ale organizațiilor mafiote, de la ’Ndrangheta la Camorra, și vor avea un impact profund asupra insulei.", a declaat ea pentru The Telegraph.

Silvio Lai, deputat sardinian din opoziția Partidului Democrat, a avertizat că prezența mafiei în zonele mai puțin dezvoltate ale insulei, inclusiv în orașul Nuoro, ar putea afecta hotelurile și stațiunile turistice. "Economiile slabe pot fi infiltrate ușor, iar Nuoro se află la doar o oră de condus de Costa Smeralda,” a spus el pentru Reuters, referindu-se la cea mai cunoscută coastă a Sardiniei, renumită pentru plaje și cazare de lux.

Maria Cristina Ornano, șefa tribunalului de punere în executare a pedepselor din Cagliari, a avertizat că, "odată ce crima organizată se stabilește aici, nu vom mai putea scăpa de ea."

Guvernul condus de Giorgia Meloni susține însă că mutarea în masă a deținuților nu va pune în pericol siguranța publică.