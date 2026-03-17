Războiul din Iran dă peste cap vacanțele de Paște. Rezervările în Turcia și Cipru sunt anulate. Unde se duc cei care voiau în Dubai

Turiștii britanici își reprogramează vacanțele de Paște și renunță la Dubai din cauza războiului din Iran. FOTO: Getty Images

Turiștii britanici își reprogramează vacanțele de Paște și renunță la Dubai din cauza războiului din Iran, ceea ce a dus la o creștere puternică a cererii pentru destinații considerate „mai sigure”, au declarat companiile de turism pentru BBC.

În Orientul Mijlociu zborurile de pasageri sunt perturbate, iar autoritățile avertizează împotriva călătoriilor în regiune, astfel că a scăzut considerabil numărul rezervărilor de vacanțe către această zonă, precum și către țări apropiate de Iran, cum ar fi Turcia, Cipru și Egipt, au spus operatorii din turism.

În același timp, rezervările au crescut pentru Portugalia, Italia și Spania, dar și pentru Caraibe, Mauritius și Statele Unite, în timp ce unele aeroporturi spun că zborurile se ocupă mai repede decât în anul trecut.

Experții din industria turismului avertizează asupra disponibilității tot mai reduse a zborurilor și pachetelor de vacanță, în condițiile în care turiștii ale căror călătorii au fost anulate din cauza războiului încearcă să își refacă planurile, iar cei care nu au rezervat încă se îndreaptă către aceleași destinații.

Rezervările pentru Portugalia au crescut cu 42% în ultimele două săptămâni

Turiștii britanici caută „alternative liniștitoare, pentru a evita tranzitul prin Orientul Mijlociu”, a declarat Neil Swanson, director general al TUI UK și Ireland. Aceștia se orientează către destinații „familiare și ușor accesibile”, iar Spania, Portugalia, Grecia și Capul Verde înregistrează o cerere mai mare, a adăugat el.

Swanson a spus că există, de asemenea, o cerere deosebit de ridicată pentru zborurile spre Caraibe, în special către Republica Dominicană și Jamaica, dar și spre Phuket, în Thailanda, și Goa, în India.

Rezervările pentru Portugalia au crescut cu 42% în cele două săptămâni până la 13 martie, potrivit Thomas Cook. Aceasta a fost cea mai mare creștere dintre toate destinațiile acoperite de companie, urmată de Insulele Baleare, cu 40%, și Insulele Canare, cu 16%.

Totuși, TravelSupermarket a furnizat date privind interesul online pentru căutări, despre care a spus că arată „un val clar” de interes pentru destinațiile europene și atlantice și o îndepărtare de Orientul Mijlociu. Potrivit acestor date, căutările pentru Republica Dominicană, Antigua, Capul Verde și regiunea Toscana din Italia s-au dublat în perioada 1–11 martie, comparativ cu cele 11 zile anterioare.

Oamenii nu mai rezervă vacanțe în Cipru și Turcia

Operatorul online de pachete turistice On The Beach a spus că a observat o încetinire semnificativă a cererii după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, în special pentru destinații precum Turcia, Grecia, Cipru și Egipt.

Directorul Jet2, Steve Heapy, a declarat pentru Travel Weekly că oamenii nu mai rezervă vacanțe în Cipru și Turcia și că „numărul anulărilor este în creștere”.

Nu există avertismente împotriva călătoriilor în Grecia, însă recomandările guvernului britanic arată că atacurile teroriste în Cipru nu pot fi excluse. Autoritățile au avertizat că „escaladarea regională prezintă riscuri semnificative pentru securitate și a dus la perturbări ale călătoriilor”.

Deși guvernul britanic recomandă evitarea călătoriilor în anumite zone din Egipt și Turcia, aceste avertismente nu vizează principalele destinații turistice. În cazul Turciei, recomandarea este să nu se călătorească la mai puțin de 10 kilometri de granița cu Siria.

Gloria Guevara, președinta World Travel & Tourism Council, a declarat pentru BBC că „cererea pentru Turcia rămâne ridicată, deși unii turiști își amână în mod firesc călătoriile până vor vedea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu”.

Anul trecut a fost cel mai aglomerat din istorie pentru zboruri, potrivit celui mai recent raport privind tendințele din aviație al Autorității Britanice pentru Aviație Civilă, iar multe organizații din industrie se așteaptă ca 2026 să depășească aceste recorduri. Un operator de zboruri transatlantice a declarat că multe dintre cursele sale către Statele Unite, în perioada Paștelui, erau aproape complet ocupate, cu foarte puține locuri disponibile pentru rezervări de ultim moment sau pentru pasagerii care vor să își schimbe destinația.

Manchester Airport Group, care administrează aeroporturile East Midlands, Stansted și Manchester, a declarat că avioanele sunt mult mai pline decât în urmă cu un an. Un purtător de cuvânt a spus că gradul de ocupare al zborurilor a crescut de la aproximativ 80% la aproape 90%, ceea ce înseamnă că există o marjă limitată pentru redirecționarea turiștilor dinspre Orientul Mijlociu.

Numărul pasagerilor este așteptat să fie cu 10–20% mai mare decât anul trecut, în timp ce Dublin, Barcelona, Paris, Alicante și Copenhaga înregistrează toate creșteri importante, a adăugat acesta.

Totuși, prețurile petrolului și ale combustibilului de aviație au crescut brusc după atacurile aeriene ale SUA și Israelului asupra Iranului, iar Qantas, Air New Zealand și Thai Airways se numără printre companiile aeriene care au confirmat că vor majora tarifele ca reacție la scumpiri.

IAG, proprietarul British Airways, a declarat că a cumpărat combustibil în avans pentru a se proteja de eventuale creșteri de tarife pe termen scurt în următoarele luni.

Însă, deși conflictul reprezintă „o preocupare pentru mulți”, accesibilitatea rămâne prioritatea turiștilor, spune Seamus McCauley, director pentru afaceri publice la Holiday Extras. „Ca urmare, ne așteptăm ca turiștii să aleagă locuri unde își pot valorifica mai bine banii și unde pot avea parte de vreme caldă, în destinații aflate departe de aceste tensiuni”, spune el.