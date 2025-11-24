În trecut, lucra ca spălătoreasă, iar astăzi conduce o companie de un miliard de dolari. Fei-Fei Li povestește cum a ajuns „nașa AI”

Fei-Fei Li, supranumită „nașa inteligenței artificiale”, fondatoarea World Labs. Sursa foto: Getty Images

Fei-Fei Li, profesoară la Stanford, supranumită „nașa inteligenței artificiale”, cunoscută mai ales pentru munca ei la ImageNet, este acum fondatoarea World Labs, un startup de inteligență artificială înființat acum un an și evaluat deja la peste 1 miliard de dolari. Totuși, începuturile ei au fost mult mai modeste, potrivit Business Insider.

Li a imigrat în Statele Unite din China la vârsta de 15 ani și și-a ajutat părinții să conducă o curățătorie în Parsippany, New Jersey, pentru a face rost de bani.

„Nu eram deloc bine din punct de vedere financiar. Părinții mei lucrau ca casieri, iar eu aveam joburi în restaurante chinezești,” a spus ea într-un interviu Q&A pentru Bloomberg. „Familia mea și cu mine am decis să conducem o mică curățătorie ca să facem ceva bani pentru a supraviețui.”

„Eu preluam toate apelurile clienților, mă ocupam de facturare, inspecții”

Li spune că îi place să glumească spunând că ea era „CEO-ul”. A condus afacerea timp de șapte ani, din perioada în care avea 18 ani până la mijlocul studiilor doctorale.

Conform profilului ei de pe LinkedIn, Li a urmat Universitatea Princeton, rămânând aproape de curățătoria părinților. Mai târziu, în timp ce își făcea doctoratul la Caltech, în California, a continuat să conducă afacerea de la distanță.

„Eu eram cea care vorbea engleza. Așa că eu preluam toate apelurile clienților, mă ocupam de facturare, inspecții, toată partea de business,” a spus ea.

Experiența aceasta, spune ea, a învățat-o valoarea rezilienței — un principiu care îi ghidează în continuare cariera.

„Ca om de știință, trebuie să fii rezilient, pentru că știința este o călătorie non-liniară. Nimeni nu are toate soluțiile. Trebuie să treci prin astfel de provocări ca să găsești un răspuns. Și, ca imigrant, înveți să fii rezilient,” a spus ea.

La World Labs, Li are ambiții mari. Lucrează la construirea de world models — modele de inteligență artificială care folosesc inteligența spațială, pe care Li o descrie drept „abilitatea AI-ului de a înțelege, percepe, raționa și interacționa cu lumea. Aceasta provine dintr-o continuare a inteligenței vizuale.”

„Nu eram curioasă în legătură cu cluburile de noapte”

Un număr tot mai mare de experți în AI cred că aceste „world models” sunt ceea ce va propulsa revoluția AI în următoarea ei fază. Unii cred că modelele mari de limbaj — care, după cum sugerează numele, sunt antrenate pe limbaj și stau la baza produselor de top de astăzi — sunt limitate.

Li a spus că ImageNet, un set de date cuprinzător de informații vizuale, a fost un precursor al world models.

În centrul cercetării lui Li se află ideea că informația vizuală, o modalitate pasivă de a înțelege lumea, este o fundație esențială pentru acțiunea în lumea reală — care rămâne unul dintre obiectivele finale ale unor constructori de AI de top, precum Yann LeCun, Chief AI Scientist la Meta, care a anunțat recent că va demisiona pentru a-și lansa propriul startup axat pe world models.

Firul roșu dintre cercetarea lui Li și povestea ei de imigrant este același.

„Am fost mereu un copil curios, iar apoi curiozitatea mea și-a găsit o direcție, care a fost știința — și asta m-a ancorat,” a spus ea pentru Bloomberg. „Nu eram curioasă în legătură cu cluburile de noapte sau alte lucruri. Eram o iubitoare pasionată a științei.”