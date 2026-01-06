Un matematician coreean a rezolvat în sfârșit faimoasa problemă a canapelei mobile, care a apărut și în serialul Friends

2 minute de citit Publicat la 11:39 06 Ian 2026 Modificat la 11:58 06 Ian 2026

Un matematician sud-coreean Baek Jin Eon a rezolvat una dintre cele mai mari enigme ale geometriei, popularizată și de serialul „Friends” FOTO: Korean Herald/ captură video YouTube

Un matematician sud-coreean a rezolvat una dintre cele mai mari enigme ale geometriei, punând capăt unei provocări care i-a chinuit pe cercetători timp de aproape 60 de ani.

Matematicianul a obținut astfel recunoaștere internațională pentru o demonstrație realizată fără ajutorul calculatoarelor, potrivit Korean Herald.

Dr. Baek Jin Eon, 31 de ani, cercetător la Korea Institute for Advanced Study, a demonstrat că nicio formă mai mare decât un design propus anterior nu poate trece printr-un coridor în unghi drept de lățime fixă, rezolvând așa-numita „problema canapelei în mișcare” („moving sofa problem”), formulată pentru prima dată în 1966.

Problema pune o întrebare înșelător de simplă: care este forma bidimensională cu aria maximă care poate fi transportată printr-un coridor în formă de L, cu lățimea unu? Deși este ușor de imaginat, problema a rezistat demonstrației timp de decenii.

O ilustrație legată de problema canapelei mobile în geometrie. FOTO: The Korea Herald

În 1992, matematicianul Joseph Gerver a propus o formă curbată complexă, cunoscută sub numele de „canapeaua lui Gerver”, ca posibilă soluție. Totuși, nimeni nu reușise să demonstreze că nu poate exista o formă mai mare.

După șapte ani de muncă, Dr. Baek a arătat că designul lui Gerver este într-adevăr optim. El și-a publicat demonstrația de 119 pagini la sfârșitul anului 2024, concluzionând că „nu poate exista nicio canapea mai mare decât canapeaua lui Gerver”.

Spre deosebire de multe încercări anterioare, munca lui Dr. Baek s-a bazat în întregime pe raționament logic, nu pe simulări computerizate de mare amploare.

Descriind îndelungatul proces de cercetare, Baek și-a comparat munca cu construirea și abandonarea repetată a ideilor.

„Continui să te agăți de speranță, apoi o spulberi și mergi mai departe, adunând idei din cenușă”, a spus el într-un interviu. „Prin natura mea sunt mai degrabă un visător, iar pentru mine cercetarea matematică este o repetare a visării și a trezirii”.

Cercetarea a fost desemnată ulterior de Scientific American drept una dintre „Top 10 descoperiri matematice ale anului 2025”, o selecție editorială care evidențiază progresele majore din domeniu.

Revista a remarcat că „în timp ce mulți cercetători s-au bazat pe simulări computerizate de mare amploare pentru a determina dimensiunea maximă a canapelei, este surprinzător faptul că soluția finală a lui Baek Jin Eon nu depinde deloc de calculatoare”.

Demonstrația lui Dr. Baek se află în prezent în proces de evaluare științifică (peer review) la Annals of Mathematics, una dintre cele mai prestigioase reviste din domeniu.

Deși procesul de evaluare este încă în desfășurare, încrederea în rezultat este ridicată în comunitatea matematică.

Problema canapelei în mișcare a ocupat de mult timp un loc atât în cultura populară, cât și în mediul academic, fiind menționată și cel mai faimos în sitcomul american Friends, unde personajele se chinuie să manevreze o canapea pe o scară.

Scientific American a glumit că „explicarea «Pivot!»-ului strigat de Ross Geller a necesitat o lucrare de 119 pagini”.

Dr. Baek a început să lucreze la problemă în timp ce era cercetător specialist în cadrul serviciului militar obligatoriu și a continuat pe parcursul studiilor doctorale din SUA, iar mai târziu ca cercetător postdoctoral în Coreea de Sud.

Anul trecut a fost selectat pentru programul de burse June E. Huh Fellow, care sprijină matematicieni tineri sub 39 de ani pentru o perioadă de până la zece ani.

În prezent, el își continuă activitatea asupra problemelor de optimizare și a provocărilor din geometria combinatorială.