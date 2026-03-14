„Luna este în siguranță”. Oamenii de știință susțin că asteroidul 2024 YR4, poreclit „ucigașul de orașe”, nu se va lovi de Lună în 2032

Observațiile au permis rafinarea mai precisă a orbitei lui 2024 YR4, arătând că aceasta va rata Luna în 2032. Foto: Profimedia Images

Temerile că asteroidul 2024 YR4, cu un diametru de 100 de metri, s-ar putea ciocni cu Luna par a fi nefondate, conform unor noi observații. Descoperit în decembrie 2024, asteroidul 2024 YR4 a fost considerat pentru scurt timp „cel mai periculos asteroid” din ultimele decenii, după ce oamenii de știință au estimat inițial că are o șansă de 3,1% de a se ciocni cu Pământul în 2032. Observații mai amănunțite au exclus rapid scenariul unui „ucigaș de orașe”, dar, în schimb, astronomii au calculat că există o șansă de 4,3% ca Luna să se afle în calea impactului, scrie The Guardian.

Deși nu ar exista niciun pericol pentru Pământ, resturile lunare din timpul unei coliziuni ar putea interfera cu sateliții utilizați pentru navigație și comunicații. Însă noile observații par să fi eliminat acest risc, arătând că asteroidul va trece în siguranță pe lângă Lună la o distanță de peste 20.000 km.

„Ar fi fost un experiment științific foarte interesant, dar probabil, având în vedere riscul mic de resturi, nu ar fi unul pe care l-am fi încercat. Unii dintre noi, din comunitatea științifică, ar putea fi puțin dezamăgiți”, a spus Colin Snodgrass, profesor de astronomie planetară la Universitatea din Edinburgh.

Pe măsură ce asteroidul se îndepărta de Pământ și dispărea din câmpul vizual, astronomii nu se așteptau să poată determina traiectoria asteroidului până în 2028, când acesta a revenit în linia vizuală a Pământului. Cu toate acestea, o echipă internațională de oameni de știință a identificat două ferestre de cinci ore în februarie, când credeau că Telescopul Spațial James Webb putea detecta și urmări asteroidul, care luminează de patru miliarde de ori mai slab decât cea mai slabă stea vizibilă cu ochiul liber.

„Asteroidul 2024 YR4 este extrem de slab vizibil în acest moment, reflectând cam la fel de multă lumină ca o migdală la distanța de Lună. Webb este singurul observator care ar putea spera să facă aceste măsurători, deoarece este singurul cu sensibilitatea și stabilitatea necesare, combinate cu urmărirea precisă a țintelor în mișcare, necesare pentru a urmări și studia obiecte de acest gen”, au declarat Andy Rivkin, de la Universitatea Johns Hopkins, și Julien de Wit, de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts, care au co-condus observațiile.

Observațiile au permis rafinarea mai precisă a orbitei lui 2024 YR4, arătând că aceasta va rata Luna în 2032.

Capacitatea telescoapelor din ce în ce mai puternice, inclusiv Telescopul Spațial James Webb și Observatorul Vera Rubin, de a urmări asteroizi înseamnă că vor fi detectate mai multe obiecte de interes, potrivit lui Snodgrass.

„S-ar putea să avem parte de aceste scurte amenințări puțin mai des. Dar avem și tehnologia necesară pentru a urmări aceste lucruri mult mai bine și, în mod normal, vom fi foarte rapizi în a le exclude”, a spus el.

„Luna este în siguranță, 2024 YR4 nu prezintă niciun pericol, dar lucrările continuă”, a menționat Agenția Spațială Europeană ca răspuns la descoperiri.

„Echipa de Apărare Planetară din cadrul programului de Siguranță Spațială al ESA continuă să detecteze și să urmărească obiectele din apropierea Pământului pentru a se asigura că, în cazul în care va apărea vreodată un pericol real, nu vom fi luați prin surprindere”, a subliniat Agenția.